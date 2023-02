Vlastně není poznat, kde začíná a končí maska chladiče. Tento klasický díl automobilů totiž v případě modernizovaného provedení Peugeotu 508 prolíná celou přídí. Platí to jak o fastbacku, tak o verzi kombi.

Na to, co designéři vymysleli, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie. Na jejím konci jsou pro srovnání fotografie dosud prodávaného provedení.

Současně se zásadním způsobem proměnil světelný podpis vozu. Na přídi totiž směrem dolů z hlavního světlometu nevybíhá jen jeden lví dráp, jako tomu bylo dosud, ale hned tři.

Na přídi je samozřejmě nové logo obsahující již pouze hlavu lva, na zádi pro změnu automobilka vypsala svůj název písmeny.

V interiéru zůstává již deset let využívaný koncept s nízko umístěným volantem a přístrojovými ukazateli nad ním (i-cockpit). Digitální přístrojový panel má úhlopříčku dvanáct palců. Středový displej má úhlopříčku deset palců. Pod displejem jsou ovladače přípomínající klávesy klavíru. Ty poskytují přímý vstup do hlavních položek menu. Konkrétní úkony je už pak ale třeba provádět klikáním na displej. Na středovém tunelu se nachází nový volič automatické převodovky. Ta je standardem u všech verzí a má osm stupňů.

Diesel a benzín mají jen 130 koní

Obě karosářské verze budou stále k mání se dvěma výkonovými verzemi pohonu plug-in hybrid. Slabší poskytuje 180, silnější 225 koňských sil. Vlajková loď , pod kterou je podepsáno sportovní oddělení Peugeot Sport Engineered má dokonce díky kombinaci spalovacího motoru a dvou elektromotorů pohánějících všechna čtyři kola, výkon 360 koní.

Pro konzervativněji založené zákazníky jsou nadále k dispozici spalovací motory. Jak zážehový, tak vznětový. Oba mají výkon 130 koní.

Lihtium-iontová baterie plug-in hybridů má kapacitu 12,4 kWh a lze ji standardně nabíjet výkonem 3,7 kW a s příplatkovou nabíječkou výkonem 7,4 kWh. V takovém případě trvá její plné nabití jednu hodinu a čtyřicet minut.

Modernizovaný Peugeot 508 se bude prodávat se sedmi odstíny karosérie, z nich nové jsou tři (bílá Okénite, modrá Eclipse a šedá Titane).

Výbavové stupně pro verze s plug-in hybridy 180 a 225 a spalovacími agregáty jsou dva - Allure a GT.