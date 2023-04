Mitsubishi vrátí na trh model Colt. Do prodeje půjde na podzim

Na název Colt v automobilovém sektoru v Evropě dlouho padá prach. To se ale změní, a změní se to již 8 června. Po téměř deseti letech odmlky totiž Mitsubishi představuje úplně nový Colt, kterým se chce vrátit do segmentu B malých vozů. K dispozici je zatím jedna jediná fotografie, která neodhaluje téměř nic, ale máte-li trochu představivosti, dovedete si Colt domyslet.

Mitsubishi poodhaluje nový Colt | Foto: Se svolením Mitsubishi