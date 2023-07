Po sérii zvěstí a částečných poodhalení, přichází japonské Mitsubishi konečně s kompletním odhalením nového pick-upu. Vůz střední velikosti, známý na některých trzích pod názvem Triton a na jiných (včetně našeho) pod názvem L200, přichází v šesté generaci vyspělejší a lépe vybavený než kdy dřív. Stále tu však zůstává velká otázka – dočkáme se i u nás?

Mitsubishi L200/Triton | Foto: Se svolením Mitsubishi

Mitsubishi ve svojí obsáhlé tiskové zprávě silně zdůrazňuje, že je vůz vyvinutý zcela nově, a zcela pod taktovkou samotné automobilky. Šestá generace má oproti předchozím modelům třeba kompletně nový žebřinový rám podpírající karoserii, který je nyní tužší, ale zároveň lehčí než dosud. Lehčí je i auto jako celek, a to navzdory nárůstu velikosti, byť konkrétní čísla automobilka neposkytla. Přední náprava je zesílená a s koly zavěšenými nezávisle, zadní klasicky tuhá a s listovými pery.

Karoserie má robustní design, jemuž vévodí příď s oddělenými světlomety pro denní a hlavní svícení, ale i masivní mříž chladiče. Jak už tomu u pick-upů bývá, automobilka počítá jednak s ryze pracovním nasazením, ale zároveň i s rolí rodinného a osobního vozu. I proto bude k mání krátká kabina s jednou řadou sedadel, prodloužená kabina s jedním párem dveří a dvěma řadami sedadel, a konečně i nejpopulárnější čtyřdveřový „double-cab“, který vidíme na snímcích.

Podívejte se na nový vůz na oficiálním videu:

Zdroj: Youtube

Pod kapotou zmiňuje Mitsubishi zatím jen jeden jediný motor, dostupný ve třech výkonových variantách. Je to turbodieselový čtyřválec označený 4N16 o objemu 2,4 litru, disponující v nejsilnější verzi výkonem 150 kW a točivým momentem 470 Nm – ten je k dispozici už v 1 500 otáčkách za minutu. Slabší verze pak nabídnou 135 kW a 430 Nm, případně 110 kW a 330 Nm. Na výběr jsou dvě převodovky – šestistupňový automat nebo šestistupňový manuál.

K mání budou verze s pohonem pouze zadních kol, většina zákazníků však logicky sáhne po čtyřkolce Super Select 4WD-II, která propůjčí L200 ohromnou průchodnost terénem. Režim pohonu se pak přepíná otočným ovladačem v kabině. Lze nechat poháněná pouze zadní kola, zvolit automatický režim, kdy rozložení hnacích sil udává středový samosvorný diferenciál, přepnout na pevnou čtyřkolku s uzamčeným diferenciálem, nebo ještě přiřadit redukční převod do těžkého terénu. Nastavení auta dokresluje sedm jízdních režimů, jejichž rozsah sahá od klasických silničních, doplněných vektorováním točivého momentu v zatáčkách, až po ty do těžkého terénu.

Interiér kabiny je na první pohled robustní jako zbytek auta, ale nezapomíná ani na komfortní stránku. Výbava je obsáhlá, zahrnuje třeba velký infotainment propojitelný s mobilním telefonem, dvouzónovou klimatizaci, velký displej doplňující budíky před řidičem, ale i slušnou nabídku jízdních bezpečnostních asistentů.

Novinka vypadá zajímavě a současnou nabídku pick-upů s otevřenou korbou na našem trhu by významně obohatila, vyvstává však otázka, zda se v Evropě dočkáme. V rámci představení šel vůz coby Triton do prodeje v Thajsku, a postupně bude nabídnut v celé Jihovýchodní Asii, ale i v Austrálii a na dalších trzích. Během roku 2024 se pak objeví i v Japonsku, kde Mitsubishi pick-up nenabízelo posledních 12 let. Ve výsledku by se mělo dočkat více než 100 světových trhů a automobilka doufá, že prodá 200 000 kusů za rok. Zda se však objeví i v západní a střední Evropě, to je těžko říct.