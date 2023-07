Mitsubishi poodhaluje novou generaci pick-upu L200 na technickém videu

Pohled do aktuální nabídky značky Mitsubishi na našem trhu nevzbuzuje příliš nadšení. Aktuálně se tu nachází dva přeznačkované Renaulty, tristní Space Star a hybridní Eclipse Cross. Zvednout náladu by nám ale mohl chystaný nový pick-up, konkrétně nová generace modelu L200, prodávaného na některých trzích jako Triton. Tedy pokud se do Evropy vůbec dostane.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Chystané Mitsubishi L200 | Foto: Se svolením Mitsubishi