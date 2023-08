Automobilka Mitsubishi odvrátila konec svého působení v Evropě. Přesto doba pro její dealery není jednoduchá. Nabídka modelů není zatím příliš široká, navíc některé také skončí.

Model Eclipse cross je na trhu od roku 2017 | Foto: Se svolením Mitsubishi

Po letech, kdy zákazníci značky Mitsubishi neměli příliš mnoho možností k výběru vhodného typu vozu, se letos trošku začalo blýskat na lepší časy. Japonský průmyslový gigant se třemi diamanty ve svém logu uvedl v Evropě novou generaci menšího rodinného SUV ASX a ještě letos začnou dealeři přijímat objednávky také na nový hatchback Colt.

Na tento model i na další, o kterých píšeme níže, se můžete podívat do fotogalerie.

"Představení chystáme na polovinu listopadu a oficiální začátek prodeje nastane v prosinci. Vyrobené vozy pro zákazníky začnou do republiky přijíždět v prvních týdnech příštího roku," uvedl pro Deník.cz mluvčí tuzemského zastoupení Mitsubishi Marek Vodička.

Dalším typem, který obohatí výběr v showroomech značky, se stane staronový model Outlander. Nová, již čtvrtá generace tohoto vozu, bude v Evropě k dostání výhradně s plug-in hybridním pohonem. V interiéru bude možné přepravovat až sedm lidí.

Nové Mitsubishi ASX je téměř dokonale univerzální: Test převtěleného Renaultu

"Ještě si na něj ale nějakou chvíli budeme muset počkat. K uvedení na trh dojde pravděpodobně někdy během druhém pololetí příštího roku," sdělil Vodička.

Elektrická éra se blíží

Tento vůz bude nejspíše posledním novým typem, v jehož útrobách se ještě bude nalézat nějaký spalovací motor. Všechny další chystané modely už budou zřejmě čistě elektrické.

Mezitím ovšem nastane další přechodné období modelové „chudoby". Během prvního čtvrtletí se totiž podle našich informací přestane vyrábět letitý, ovšem stále úspěšný malý vůz Space Star a na konci března sjede z výrobní linky poslední exemplář středně velkého rodinného crossoveu Eclipse Cross.

Colt se vrátí do rukou řidičů. Mitsubishi končí desetiletý oddych tohoto modelu

Tento automobil se tak rozloučí se světem po sedmi letech, kdy vstoupil na náš trh. Vyráběl se pouze v jediné generaci.

Není ale tak, že by již příští rok nebyly tyto dva modely v českých autosalonech k mání. Importér totiž chce vytvořit dostatečnou skladovou zásobu obou typů. Pro zákazníky tak budou k dispozici ještě řadu dalších měsíců, minimálně do konce příštího roku. Jen už ale nebude mít zájemce možnost zadat si takzvaně do výroby přesnou kombinaci barvy a jednotlivých výbavových prvků.