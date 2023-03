Značka s modrým oválem ve svém znaku slibuje, že prostorné rodinné pětimístné SUV bude mít základní cenovku zhruba 1,1 milionu korun.

Nový elektrický Ford Explorer (2023) | Foto: Ford

Mohutná příď, bumerangovitá přední světla, zajímavě pojatý zadní sloupek karosérie (tak trošku v duchu francouzského Citroënu) a opravdu zajímavá záď se svisle orientovanými svítilnami. Tak vypadá první v Evropě zrozený elektrický Ford.

Ze všech úhlů si ho můžete prohlédnout v našem fotografickém přehledu.

Ford ovšem k tomuto automobilu dospěl za pomoci technických řešení koncernu Volkswagen, konkrétně speciální platformy MEB určené pro elektromobily.

Americká značka zatím neodtajnila příliš mnoho technických informací o tomto voze. Vlastně víme jen to, že zavazadlový prostor má objem 470 litrů a že zákazníci budou moci volit mezi pohonem výhradně zadních nebo všech čtyř kol.

Není známa kapacita baterie, ale dá se očekávat, že bude maximálně 77 kWh. Podle tiskové zprávy se baterie bude nabíjet z 10 na 80 procent během pětadvaceti minut, což odpovídá maximálnímu dobíjecímu výkonu mezi 150 a 200 kW.

Interiér si Ford pojal ve vlastním duchu. Dominantou je na výšku orientovaný multimediální displej, na kterém se ovládá množství důležitých funkcí včetně klimatizace. Zajímavostí je, že se dá posouvat nahoru a dolů a pod ním se nachází ještě tajná schránka na cenné předměty. Jediným hardwarovým tlačítkem je spínač varovných světel. Na volantu se také místo tlačítek vyskytují dotykové plošky.

Pohyblivý displej

Z dostupných fotografií vyplývá, že v interiéru bude dostatek odkládacích prostor. Například do centrální konzole půjde uložit patnáctipalcový notebook. Variabilitu zavazadlového prostoru zvyšuje dvojitá podlaha a otvor pro prostrčení delších předmětů do prostoru zadních sedadel. Na střechu bude možné naložit další náklad s hmotností až 75 kilogramů a na tažné zařízení připojit přívěs do hmotnosti 1400 kilogramů.

Řidič si bude muset zvyknout na úsporný systém Volkswagenu, kdy lze z loketní opěrky na jeho dveřích ovládat zadní okna pouze tak, že se nejprve přepne režim dvou tlačítek z toho pro spouštění skel vpředu na ten pro zadní dveře.

Ford oznámil, že model bude nabízet ve dvou výbavových variantách. Přitom již ta levnější je velmi solidně vybavená. Auto obsahuje vyhřívání předních sedadel a volantu, masážní sedadlo řidiče a dvouzónovou klimatizaci. Ke standardně dodávanému bezklíčovému odemykání lze na přání doplnit bezdotykové ovládání pátých dveří.

Mezi elektronickými asistenčními systémy se v případě Fordu poprvé objevuje také ten, který umožňuje automatickou změnu jízdního pruhu. Postačí pouze zapnout směrovku.

Auto, které se vyrábí v německém Kolíně nad Rýnem, se na českém trhu objeví ještě před koncem letošního roku. Základní cena bude 1,1 milionu korun.