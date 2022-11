Model Ceed vyráběný v továrně korejské značky Kia na Slovensku v průběhu uplynulých let vystřídal několik generací. Částečně se také změnilo označení, neboť původně bylo poněkud komplikované – Cee´d. Navíc se rozšířila nabídka karosářských verzí. Tou zatím poslední je Xceed, což jak písmenko X na začátku naznačuje je crossover částečně zasahující do sféry vozů SUV.

Aby bylo alespoň trošku oprávněné, zvýšili konstruktéři o pár centimetrů světlou výšku a současně tak vyřešili požadavek velkého množství zákazníků na vyšší posaz.

Na to, jak konkrétní testovaný exemplář vypadal se všemi detaily, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Je také nesporné, že designérům se podařilo vytvořit atraktivní vnější linie. Díky tomu je nyní v Evropě tato verze Ceedu v Evropě tou nejprodávanější.

Díky tomu nemuseli (a zřejmě ani nechtěli) designéři původní verzi při nynějším faceliftu moc měnit. Vlastně postupovali klasicky, tak jak je v současné době zvykem. Změnila se tedy přední maska, světla a nárazník. Díky tomu, že mlhovky se staly součástí hlavního světlometu, mohli odborníci na aerodynamiku využít původní prostor pro tuto výbavu na vytvoření otvoru pro odvádění proudícího vzduchu žádoucím směrem.

Uvnitř je změn ještě méně. Všiml jsem si třeba jen pozměněných ovládacích prvků na volantu. Více změn přináší sportovní verze GT, ale nyní jsem k testu získal klasickou verzi. Přestože se auto nabízí třeba i s pohonem plug-in hybrid, Češi zatím povětšinou zůstávají věrni spalovacím motorům. Ty jsou v nabídce čtyři, z nichž jeden (dopován navíc mildhybridním systémem) spaluje naftu.

Já jsem pro týdenní redakční test získal variantu se čtyřválcovou přeplňovanou zážehovou patnáctistovkou, která disponuje výkonem 160 koní. Levnější než s tímto agregátem je Xceed poháněný litrovým tříválcem (120 koní), dražší naopak verze s šestnáctistovkou, která produkuje početné stádo 204 ořů.

Kia má v současné době dvě základní verze interiérů. Tu modernější najdou zákazníci například v nové Sportage, Niru nebo v elektromobilu EV6, Xceed (stejně jako ostatní ceedy) zůstává věrný klasické koncepci.

Není třeba hledat ikonky na displeji…

Díky ní řidič může prakticky všechny důležité funkce vozu ovládat klasickým způsobem. Třeba i klimatizaci, byť v tomto případě ruka může sklouznout z příliš málo do prostoru vystupujícího kolečka.

Multimediální displej je ve stejné výšce jako již standardně digitální přístrojový štít, takže oči řidiče nemusejí dlouho přeostřovat, pokud na něj chce řidič popatřit. Navíc jsou na něm klasické knoflíky pro zesilování a zeslabování zvuku nebo třeba přelaďování stanic.

Do oblasti předních sedaček se dobře nasedá, protože otvor je velký, sedačky výše než třeba v klasickém podobně velkém hatchbacku a jsou navíc příjemně tvarované i pro absolvování dlouhých cest.

Pokud si budou dospělí cestující chtít sednout dozadu, tak je to sice možné, ale s určitými omezeními. Lidé s výškou kolem 185 centimetrů se sem totiž vejdou již jen „tak akorát“.

Zavazadelník sice není rekordně velký, ale na klasický život páru s dvěma dětmi to postačuje. Líbilo se mi, že jsem pod podlážkou nalezl dojezdové rezervní kolo.

Opravdu příjemná jízda

Pro rodinné ježdění jsou uzpůsobené také jízdní vlastnosti vozu. Inženýrům zodpovědným za podvozek se podařilo (minimálně v této konkrétní verzi) výborně nastavit odpružení. Není příliš tuhé, což by mohlo znamenat otřesy zejména na příčných nerovnostech, ale současně ani moc měkké. To by pak zase naopak přineslo rozhoupání karosérie třeba po projetí výtluku a následnou nestabilitu vozu třeba v okamžiku, kdy je zapotřebí brzdit před zatáčkou.

Naprosto spokojen jsem byl také s manuálním řazení šestistupňové převodovky. Páka se v daných drahách pohybovala s patřičným jemným odporem, ale přesně a nehlučně. Pryč jsou doby, kdy každé přeřazení ve vozech této značky doprovázelo podivné klapání.

Dynamické parametry varianty s tímto motorem jsou dostatečné i pro dost svižnou jízdu. Lehkou vadou na kráse jsou, porovnání s konkurencí, jen průměrné hodnoty reálné spotřeby. Na okresce se sice dá v závislosti na obsazení, terénu a tempu jezdit se spotřebou mezi 5,5 až 6,5 litry, ale na dálnici při dodržování tuzemského limitu jsem docílil průměru 7,1 litru. Například německá konkurence umí být v každém z těchto zmiňovaných režimů v podobně zaměřených autech o pár desetinek během stovky kilometrů úspornější.



Plusy:

design

kvalitní interiér

klasické ovládací prvky



Mínusy:

jen průměrná spotřeba

méně místa vzadu

Základní technická data:

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný tříválec 1,0/120 koní – 5,9l, zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,5/ 160 koní – 6,0 l, zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,6/204 koní – 7,1 litru, vznětový přeplňovaný čtyřválec 1,6/116-136 koní – 5,0 litru, plug-in hybrid 141 koní – 1,4 litru

Převodovka: šestistupňová manuální, sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4395x 1826x1495 mm

rozvor: 2650 mm

Zavazadlový prostor: 426/1378 l

max. rychlost 186-220 km/hod

Zrychlení 7,5-11,5s

Ceny: od 494 980 Kč