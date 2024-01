Absence spojky a řadicí páky - pro jednu skupinu nepředstavitelná věc, pro druhou vítané zlepšení umožňující věnovat víc pozornosti zatáčení, volbě stopy a kochání krajinou. Jaké motorky s automatem letos najdete v nabídce?

Pro velkou část motorkářů představuje automatická převodovka na jednostopém stroji svrchovanou svatokrádež. Jiní jí však pozvolna přicházejí na chuť. Podobně jako u automobilů dokáže automat - pokud dělá svou práci dobře - takříkajíc uvolnit ruce pro řízení a trochu pozornosti pro prožitek z jízdy nebo preciznější projíždění zatáček.

Čím to, že se automaty u motorek začínají prosazovat až v posledním desetiletí? Vyladit technologii tak, aby dostála náročným požadavkům na hmotnost, prostor a uživatelskou přívětivost, nebylo jednoduché. Dokazují to jak slepé uličky s použitím převodovky CVT (běžně montované do skútrů) a různých poloautomatických řešení, tak skutečnost, že aktuální nabídka je stále relativně omezená.

Pod značkou Honda

Z tradičních výrobců motorek u nás nabízí automatické řazení (vynecháme-li skútry) pouze japonská Honda. Její dvouspojková převodovka DCT využívající pár elektronicky ovládaných spojek, jednu na sudé rychlosti a druhou na liché, prokázala své kvality už v několika modelech a její obliba mezi zákazníky roste. Podle Petra Hubáčka, PR manažera společnosti Honda, tvoří motorky s DCT zhruba polovinu celkového počtu prodaných kusů. Jaké modely je v tomto roce možné pořídit s automatem?

Honda NC750 X

Řada NC je v nabídce Hondy momentálně nejstarším zástupcem automatického zpřevodování. Naháč NC700S a adventura NC700X byly představeny roku 2012, aktuálně se prodává čtvrtá generace s označením NC750X, u níž si zákazník může vybrat mezi manuálním či automatickým řazením.

Univerzální stroj je příjemným společníkem jak pro každodenní dojíždění, tak pro víkendové výlety. Dvouválec poskytuje výkon až 43,1 kW a točivý moment 69 Nm, nižší stavba je vhodná i pro jezdce menší postavy, další výhodou je příznivá spotřeba a šikovný úložný prostor pod kapotáží.

Cena: 234 900 Kč



Honda CRF 1100L Africa Twin

Ze všech modelů Honda s převodovkou DCT je Africa Twin tím nejprodávanějším. Její jméno je ve světě jedné stopy legendou, která svou pověst dlouhá léta upevňuje například hojnou účastí na dakarském závodu. Aktuální generace s kapalinou chlazeným řadovým dvouválcem nabízí výkon 75 kW a točivý moment 112 Nm.

Na výběr máte „civilnější“ běžnou verzi a dobrodružnější Adventure Sports, která se liší větší nádrží (přes 24 litrů benzinu), vyšší světlou výškou a plně nastavitelným podvozkem Showa. Jde o motorku pro skutečné nadšence, odhodlané zdolávat dlouhé vzdálenosti i náročný terén, klidně i na cestě kolem světa. Neztratí se však ani na silnici, kde její prvotřídní odpružení odfiltruje každou nerovnost.

Cena od 399 900 Kč

Honda CMX 1100 Rebel

Příznivcům důstojných cruiserů a retro stylu je určen „kříženec“ chopperu a naháče s názvem Rebel. Koupíte ho ve dvou kubaturách - 500 a 1100 -, automatickou převodovkou DCT je však vybavena pouze silnější verze, která sdílí motor s dobrodružným modelem Africa Twin. Zde je naladěn na 64 kW výkonu a 98 Nm točivého momentu.

Narozdíl od mnoha klasických chopperů nabízí Rebel přirozenější posez a nižší hmotnost, k nimž přidává moderní technologie, jako je LED světlomet nebo digitální přístrojovka se spoustou zobrazených informací. Vybrat si můžete ze čtyř jízdních režimů a dlouhé cesty zpříjemní tempomat, díky nízko položenému sedlu je Rebel oblíbencem menších motorkářů a také žen.

Cena od 289 900 Kč

Honda NT1100

Novinka předloňského roku je klasickým cesťákem, nabízejícím skvělou ergonomii a komfort na dlouhých trasách. Také NT sdílí motor s „Afrikou“ a při stejném výkonu má jen o chlup nižší točivý moment 104 Nm.

Měkčí odpružení činí z NT pohodlný dopravní prostředek, který bude neúnavně polykat kilometry asfaltu, ať je jeho povrch jakkoli hrbolatý. Komfort cestování dále zvyšují standardně dodávané boční kufry, vyhřívané rukojeti, plexištítek nebo tempomat. Příjemné jsou i široké možnosti vlastního nastavení, ať už jde o trakci, výkon, nebo třeba brzdění motorem.

Cena od 374 900 Kč



Honda GL1800 Goldwing

Monumentální cesťák cíli na jezdce s nekompromisními nároky na komfort. Goldwing je jediným motocyklem v nabídce Hondy, u nějž se manuální převodovka definitivně ocitla na druhé koleji a například v Česku už ho koupíte pouze s DCT. Vzhledem k charakteru stroje, který je spíše autem na dvou kolech, to není nic překvapivého.

Pod mohutnou kapotáží pracuje šestiválec o objemu 1833 kubických centimetrů, který poskytuje výkon 93 kW a točivý moment 170 Nm. Komfortní výbava opět připomíná spíš kabinu automobilu - multimediální systém s reproduktory a funkcí zrcadlení telefonu, odkládací prostory, zavazadelník o objemu 121 litrů, vyhřívané rukojeti, jízdní režimy včetně pomalého „walking mode“ a zpátečky nebo plexi štít s elektrickým ovládáním.

Cena: pro rok 2024 zatím nebyla stanovena



Motocykly na elektřinu

Elektrické motorky se začaly na silnicích objevovat v posledních letech, a přestože žádný zásadní rozmach dosud nenastal, je zřejmé, že si své místo na výsluní pomalu získávají. Stejně jako elektromobily (až na pár výjimek), jsou i elektrické motorky z definice automaty, neboť jim stačí jeden rychlostní stupeň a rychlost si jezdec reguluje pouze otočením „plynu“. Elektro-motocykly svou cenou výrazně převyšují tradiční spalováky, na druhou stranu se mezi nimi najdou i modely homologované s výkonem do 11 kW, což může být zajímavým lákadlem pro řidiče vlastnící pouze oprávnění skupiny B. Nabídka se rychle rozšiřuje a trh zaplavují zejména výrobky z Číny, níže však pro příklad uvádíme dva modely americké značky Zero, která si v oblasti elektromotorek již vybudovala solidní pověst.

Zero DS ZF14.4

Právě tato motorka nabízí variantu vhodnou i pro držitele řidičáku skupiny B. Svižná jízda bez jakéhokoli hluku, vibrací, zplodin a nutnosti řadit představuje skvělou alternativu ke klasickým motorkám, na místě nádrže navíc najdete velký úložný prostor.

Konstrukcí patří DS do skupiny enduro a díky nastavitelnému odpružení si kromě asfaltu můžete troufnout i na šotolinové cesty. Baterie s kapacitou 14,4kWh slibuje ve městě dojezd až 262 kilometrů, mimo město při rychlém tempu stačí zhruba na polovinu. Z domácí zásuvky se dobije za 8-10 hodin, s příplatkovým rychlonabíjením asi za 3 hodiny.

Cena: 468 900 Kč

Zero DSR/X

Na opačném konci nabídky Zero Motorcycles se nachází mohutné DSR/X s proporcemi cestovního endura. Elektromotor dokáže poskytnout výkon až 75 kW a hlavně mimořádný točivý moment 225 Nm. Akumulátor s kapacitou 17,3 kWh se 14,4kW nabíjením dobije zhruba za dvě hodiny. Papírový dojezd činí 290 km, v reálu bude záležet hlavně na stylu jízdy.

Kromě působivé síly nabízí motorka komfortní odpružení, hromadu odkládacích prostor a samozřejmě tichý chod bez jakýchkoliv vibrací.

Cena: 549 900 Kč