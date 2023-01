Doznívání covidové epidemie, nedostatek součástek potřebných pro smontování vozů a také válka Ukrajině. To jsou hlavní důvody, kvůli kterým se i loni prodalo v Česku méně nových vozů než v předcházejícím roce. Přesně bylo v roce 2022 zaregistrováno do provozu 192 087 nových osobních automobilů, což je o 7,15 procenta méně než v roce 2021. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.