Na tento vůz i na další dvě novinky se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Vlastně se ale jedná pouze o facelift, v jehož rámci se změnil název původního elektrického e-tron na Q8 e-tron. V případě tohoto vozu však rozhodně nešlo pouze o změnu vzhledu a nějaká ta drobná vylepšení ve výbavě.

Zásadní novinku je zástavba větší baterie do podlahy. Levnější varianta s označením 50 Quattro totiž má baterii z dřívější verze 55 Quattro. To znamená, že do baterie lze dobít 95 kWh, přičemž 89 z tohoto je využitelných. Naopak varianta Quattro 55 získala akumulátor s celkovou kapacitou 114 kWh, když využitelných je 106 kWh.

Nadále zůstávají v nabídce dvě karosářské varianty. Jak klasické SUV, tak i verze Sportback se zádí s liniemi kupé

Základní provedení SUV přijde na 2 087 900 Kč, kupé pak má cenovku 2 152 900. Varianta s větší baterií (a rovněž silnějším pohonnými jednotkami - až 408 koňských sil) začíná na cenové úrovni 2 308 900Kč. Sportback je opět o 65 000 Kč dražší.

Verze s menší baterií ujede na jedno nabití v režimu WLTP 491 kilometrů s karosérií SUV, sportback pak zvládne o čtrnáct kilometrů více.

Dražší verze bez nabíjení překoná vzdálenost 582, případně 600 kilometrů.

Hyundai Ioniq 6

Korejská značka Hyundai považuje svůj nový elektromobil Ioniq 6 za svoji novou evropskou vlajkovou loď. Ve své kategorii půjde o jeden z nejúspornějších vozů. Díky příznivému koeficientu aerodynamického odporu dokáže verze s baterií o kapacitě 77 kWh ujet na jedno nabití v režimu cyklu WLTP 614 kilometrů.

Nejlevnější verze, která se v Česku prodává od sumy 1 159 990 Kč, však má ve svých útrobách zabudovaný menší akumulátor. Ten je schopen absorbovat 53 kWh. To postačí na ujetí 429 kilometrů.

Auto se bude nabízet ve třech úrovních výbav. Ta nejnižší Eco obsahuje bez příplatku osmnáctipalcová kola z lehké slitiny, LED světla, digitální přístrojový štít a centrální displej s úhlopříčkou 12,3 palce, dvouzónovou klimatizaci, parkovací senzory vpředu a zadní parkovací kameru, elektricky ovládané víko kufru, navigaci a rovněž zásuvku, ze které lze napájet venku umístěné spotřebiče.

Verze s menší baterií je k mání také ve výbavovém stupni Style. Připlácí se za něj 190 000 Kč a zákazník pak získá vůz vybavený také Matrix LED světlomety, elektricky nastavitelná sedadla nebo lepší ambientní osvětlení.

Varianta s větší baterií se prodává od částky 1 339 990 Kč. Tu je již možné objednat také s výbavou Style Premium. V jejím interiéru pak jsou kožené sedačky, head-up displej nebo audiosystém Bose. Vůz pak jezdí na dvacetipalcových kolech.

Se silnější baterií pak může být spojený také pohon všech kol. Zatímco základní verze má výkon jen 150 koňských sil a verze se silnější baterií 229, tak tato varianta již řidiči nabízí k využití výkon 329 koňských sil a vskutku vynikající točivý moment 605 Nm.

Tuto variantu nelze koupit v nejnižším stupni výbavy. S tou prostřední stojí Hyundai Ioniq 6 Power 4x4 nejméně 1 579 990 Kč a s maximální výbavou 1 649 990 Kč.

Renault Austral

Čtyři a půl metru dlouhé rodinné SUV hodlá značka Renault tuzemským zákazníkům nabítet od sumy 770 000 Kč. To je cenovka, která se vztahuje k verzi se čtyřválcovým zážehovým agregátem se zdvihovým objemem válců 1 333 cm3. Výkon má 140 koňských sil a je spojený se šestistupňovou manuální převodovkou.

Vůz se zvládne rozjet na maximální rychlost 175 kilometrů v hodině a zrychlení z nuly na sto nastane po 10,7 sekundách. V kombinovaném režimu činí spotřeba v závislosti na použitých pneumatikách a výbavě 6,1-6,5 litrů na sto kilometrů.

Na českém trhu se objevují nové modely Renault Kangoo. Jeden je i elektrický

Silnější verze stejného přeplňovaného motoru disponuje nejvyšším výkonem 160 koní. Ten je spojen s automatickou převodovkou typu CVT. Maximálka i v tomto případě zůstala stejná - 175 kilometrů v hodině. Ovšem ve sprintu je auto schopnější. Z klidu na stovku se dostane již za 9,7 sekundy. Auto lze pořídit od 875 000 Kč.

Slabší motor se nabízí pouze s výbavou Techno. Její součástí jsou například adaptivní LED přední světla se zabudovanými mlhovkami, dále přední i zadní parkovací senzory a rovněž zadní kamera, dvouzónová automatická klimatizace, zadní posuvná lavice díky níž lze objem zavazadlového prostoru měnit v rozmezí 487-575 litrů, multimediální systém s navigací, rádio s osmi reproduktory, digitální přístrojový štít i kola z lehké slitiny s velikostí 19 palců.

Výbava Techno Esprit Alpine přidává například černé střešní ližiny, hliníkové pedály, kožený volant nebo dvacetipalcová kola.

Stupeň výbavy Iconic je dražší o dalších 50 000 Kč (auto tedy s ním stojí nejméně 925 000 Kč) je pak doplněn ještě o adaptivní tempomat, systém sledování kompletního okolí vozu, elektricky nastavitelné masážní sedadlo řidiče, vyhřívání sedaček a volantu a chromované střešní lišty.

A konečně - nejvyšší výbava Iconic Esprit Alpine s cenovkou 955 000 Kč obsahuje ještě i asistenta pro jízdu v kolonách a na dálnici, elektrickou sedačku i pro spolujezdce či černé ozdobné prvky na karosérii.