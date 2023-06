O veledůležité novince mladoboleslavské automobilky již víme vše. Jen detailní vzhled Škody Kodiaq bude odtajněn až na začátku podzimu. Krátce poté bude mít premiéru i další generace Superbu. Tento vůz využije téměř shodnou techniku.

Škoda Kodiaq je poslední nové SUV značky se spalovacím motorem | Foto: se svolením Škody Auto

Osm set tisíc prodaných kusů zaznamenalo od premiéry v roce 2016 do současnosti největší SUV automobilky Škoda. První generaci tohoto modelu Kodiaq nahradí v příštím roce druhá.

Redaktor Deníku měl již možnost ujet s tímto autem pár desítek kilometrů na francouzských cestách. Zatím ve vozech z předvýrobní série a důkladně pokrytých maskovacími fóliemi. Ty tak zakrývaly třeba i tvar předních a zadních světlometů, větší část otvorů v předních náraznících i veškeré ozdobné designové prvky. Totéž platilo o interiéru.

Na vnější tvary vozu se můžete podívat do naší fotogalerie. Fotit vnitřek bylo přísně zakázáno.

Nejprve nejdůležitější sdělení: Kodiaq prodělal evoluci, nikoli revoluci. A to je dobrá zpráva. I nadále je to robustní rodinné SUV, které nabídne pohon všech kol pro zájemce o zážehové i vznětové motory, pěti i sedmimístnou verzi a nově také variantu s plug-in hybridem. Ta navíc pro obyvatele měst dává čím dál větší smysl, neboť nová generace tohoto pohonu zvládne na jedno nabití ujet kolem stovky kilometrů.

Nový Superb kombi bude mít praktičtější kufr. Škoda začíná odhalovat i Kodiaq

Nepochybně potěšitelné je, že vůz v porovnání s předchůdcem povyrostl. Do délky o 61 milimetrů, přičemž přidávalo se jak v oblasti předního tak i zadního převisu. Díky dalším centimetrům v zadní partii narostl zavazadelník o citelných 80 litrů, což znamená, že objem přesahuje poprvé v historii mladoboleslavské značky hranici 900 litrů (přesně jde o 910 litrů).

Přítomnost šesté a sedmé sedačky v kufru nebo vysokonapěťové baterie u plug-in hybridu sice tento obří nákladní prostor o něco zmenšuje, ale pořád to bude dost. Přitom za každých okolností je, jak jsem vyzkoušel na své sto osmdesát šest centimetrů dlouhé tělo, pro zadní cestující k dispozici až nadbytek místa.

Vstupní motorizací tohoto auta bude přeplňovaný zážehový čtyřválec 1,5 TSI, který je částečně elektrifikován technologií mild-hybrid. Při nízké zátěži umí jet i na pouhé dva válce. Má výkon 150 koňských sil a stejně jako všechny další nabízené pohonné jednotky je spojený s automatickou převodovkou. Tu manuální prý v posledních letech stejně skoro nikdo nekupoval.

Podívejte se na první jízdy s novou Škodou Kodiaq:

Zdroj: Se svolením Škoda Auto

Právě její činnost byla při testovacích jízdách pro mne tím největším překvapením. Sedmistupňové DSG koncernu Volkswagen totiž dříve ve Škodovkách občas řadilo příliš zbrkle a s cukáním. Zde se nic takového nekonalo.

„Dosáhli jsme toho změnou softwaru, kdy je do určité míry dovolen prokluz spojek. Tím se simuluje pocit, který mají řidiči v případě použití převodovek s hydrodynamickým měničem,“ vysvětlil mi přímo při jízdě ve voze František Drábek, který je ve Škoda Auto zodpovědný za projekty nových vozů.

Nebojte se základního benzinového motoru

I zmíněný základní motor Kodiaqu, který je pochopitelně určen pouze pro verze s pohonem předních kol, není v provozu žádnou brzdou. Jel jsem s ním ve dlouhém stoupání v podhůří Savojských Alp nedaleko Ženevy a ve čtyřčlenném obsazení zvládal i poměrně sportovní styl jízdy.

S novou generací Kodiaqu se bude také lépe jezdit na různých typech zpevněných i nezpevněných cest. Mělo by to platit i o levnějším „železném“ typu podvozku, který jsem zatím neměl možnost otestovat, tak také o tom s adaptivními tlumiči. Ty mají nyní dva ventily, díky čemuž lze lépe nastavovat požadovanou úroveň „tvrdosti“ podvozku. Půjde to až v patnácti stupních. My jsme jezdili s pevně nastaveným režimem odpružení Normal, které mi připadalo skutečně příjemné pro svižnou, ale neuskákanou jízdu.

Škoda ukázala karoserii nového Kodiaqu. Jen ne úplně celou

Kromě této motorizace jsem měl možnost usednout také za volant nejvýkonnějšího dvoulitrového turbodieselu. Ten poskytuje 193 koňských sil a je samozřejmě spojený s pohonem všech kol. I v něm si převodovka vždy věděla rady a výjezdy ze zatáček byly samozřejmě díky přenosu části točivého momentu na zadní nápravu brisknější.

Dále bude k mání ještě slabší dvoulitrový turbodiesel (150 koní) pro verze s poháněnými jen předními koly a do do doby příchodu nového RS nejsilnější zážehový čtyřválcový přeplňovaný dvoulitr. Ten má výkon 204 koní a opět pohon všech kol. Verze plug-in hybrid pak disponuje souhrnným výkonem rovněž 204 koní. Díky baterii s kapacitou 26 kWh, kterou navíc půjde dobíjet dokonce výkonem 50 kW ujede na jedno nabití stovku kilometrů v plně elektrickém režimu.

Logické ovládání funkcí

I když třeba volant je známý z dalších současných modelů Škody, většina ostatních částí interiéru je zcela nová. V autech, se kterými jsme jezdili, byl sice důsledně zakrytý, ale o den dříve jsem si s několika kolegy mohl prohlédnout také kompletně demaskovaný exemplář vozu.

A tam jsem si nemohl nevšimnout, že páka voliče automatické převodovky se přestěhovala na sloupek volantu, že digitální přístrojový štít je jen částečně včleněný do palubní desky a že se kompletně předělal způsob ovládání způsob ovládání nejdůležitějších funkcí vozu.

Počet modelů Škody se významně zvýší. První nové auto bude Elroq

Pod výdechy klimatizace uprostřed palubní desky jsou nyní tři velké otočné ovladače s malými displeji uprostřed. Dva krajní slouží vždy k ovládání komfortních funkcí, tedy zejména klimatizace. Prostředním pak lze například měnit hlasitost audia, přepínat mezi jízdními režimy, zoomovat mapu navigace nebo zesilovat a zeslabovat proud vzduchu z větracích otvorů. Lze vybrat čtyři ze šesti možností, jejichž ikony se nachází na obřím displeji s úhlopříčkou bezmála 13 palců. Připadalo mi to logické a snadno se na to zvyká.

Centrální konzole obsahuje opravdu velký úložný prostor a také přihrádky s indukčním dobíjením pro dva telefony. A aby se nepřehřívaly, tak je vespod chladicí větráček. To je první z nových chytrých řešení. Dále je například na podlaze mezi dvěma krajními sedačkami vyjímatelný úložný box a pro zbavení otisků prstů na dotykové obrazovce se dodává speciální čistící sprej se stíracím povrchem.

Ve výbavě se nově objeví třeba masážní sedačky nebo možnost parkování na dálku pomocí aplikace v mobilním telefonu. K definitivnímu odtajnění auta dojde na přelomu září a října. Výroba začne na konci letošního roku a do prodeje budou jednotlivé verze vstupovat během prvního pololetí příštího roku.

Vozy kombi vyrábí Škoda skoro sto let. Jejich zlatý věk byl před deseti lety

Škoda už nepočítá se současným modelem výbavových stupňů. Výbavy budou vlastně jen dvě – Sportline nebo Selection a k nim si budou zákazníci dokupovat některý z třinácti nabízených tématických paketů. Například s rozšířeným počtem asistenčních systémů nebo lepšími světlomety či právě simply clever prvky.