Automobilky si pro rok 2024 připravily desítky nových SUV. Některé z nich jsou naprosto nové, jiné se dostanou na trh v navazujících generacích a zbývající prodělaly modernizaci. A zdaleka ne všechny novinky již byly odtajněné.

Nová Dacia Duster bude opět schopná v terénu | Foto: Se svolením Dacia

Jisté je, že ten, který v příštím roce zatouží po novém SUV, si určitě bude mít z čeho vybrat. Na trh se totiž dostanou jak nové malé vozy zapadající do této kategorie, tak i velká a superluxusní.

Jejich kola budou z velké části roztáčet stále spalovací motory, ale řada automobilek připravila možnost volby klasického nebo plně elektrického pohonu u toho kterého typu, najdou se samozřejmě i výhradně bezemisní typy.

Na SUV, která již nejsou pod plachtami nebo maskovacími fóliemi, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Některé z novinek roku 2024 se určitě dostanou na čelní příčky žebříčky nejprodávanějších SUV. První z nich je nová generace Dacie Duster. První dojmy ze svezení s ní přineseme v Deníku již během března a zákazníci se prvních objednaných kusů dočkají ještě před začátkem letních školních prázdnin. Nový Duster sice přijde o diesel, ale nadále bude možné volit i pohon všech kol a třeba také pohon na LPG.

Zřejmě o něco později bude k mání nová Škoda Kodiq. Toto největší SUV z nabídky mladoboleslavské automobilky mezigeneračně narostlo a třeba kufr už dosáhl skvělé hodnoty objemu 900 litrů. Poprvé bude také ve verzi plug-in hybrid. Naopak další škodovácká novinka z kategorie SUV, což je modernizovaný Kamiq, zůstane u tradičních motorizací. Ostatně, ani vzhled se nijak zásadně nemění. A poslední novinkou této značky, se kterou se ale pravděpodobně budeme moci projet až v roce 2025, se stane plně elektrické střední rodinné SUV Elroq.

Nové auto představí opět letos Alfa Romeo. Půjde o malý městský crossover, u něhož bude na výběr elektrická i spalovací verze. Vzhled se zatím tají, jméno Milano již známo je.

U Audi se můžeme těšit na novou generaci veleúspěšného modelu Q5, faceliftem projde také Q7. A svět elektrických SUV rozšíří značka se čtyřmi propojenými kruhy o Q6 e-tron. Bavorský konkurent této značky BMW zatím zveřejnil pouze to, že v březnu přijde na trh nové X2 a iX2. Do portfolia BMW náleží také Mini a to bude mít nový Countryman. Opět jak s motorem s vnitřním spalováním, tak i elektrický.

Španělská Cupra chce v červnu uvést na trh modernizovaný Formentor, jehož původní design stále chytá za srdce, na září je pak plánován zcela nový model Tavascan a poslední novinkou se v listopadu stane větší Terramar.

Ford bude mít také velmi plodný rok. V dubnu bude v nabídce modernizovaná Kuga, do prázdnin dorazí ještě modernizovaná Puma. A po nich pak bude ke koupi nový elektrický Explorer.

Hyundai oznámil facelift pro Tucson, který bude k dostání v květnu. Zbrusu nové a řádně hranaté SUV Santa Fe přijde do Česka v červnu, stejně jako modernizovaný malý vůz Bayon.

Kia v prvním čtvrtletí provede facelift u velkého typu Sorento, ve třetím čtvrtletí zase bude v autosalonech modernizovaná elektrická EV6, včetně varianty GT.

Hodně novinek připravil rovněž Mercedes-Benz. Zatím uveřejnil data uvedení na trh třeba pro modernizovanou třídu G (červen) nebo Mercedes-Maybach EQS SUV (jaro).

Zajímavé věci se udějí u Mitsubishi. Kromě faceliftu ASX, ke kterému dojde na začátku podzimu, se budeme těšit hlavně na nový Outlander, který se vrátí po odmlce.

MG bude mít půl roku po faceliftu i novou generaci

Britsko-čínská značka MG si připravila řadu modernizací. Týkají se SUV HS a EHS. Zajímavé je, že HS bude mít v lednu facelift a již v červenci by se měla dostavit nová generace.

Opel chce zaujmout novými generacemi menšího Crosslandu a většího Grandlandu. Obě lze očekávat v září nebo v říjnu. Oba tyto vozy budou mít ve svých útrobách techniku velmi podobnou novému Peugeotu 3008. Te se stane hlavní novinkou francouzské značky se lví hlavou v logu pro jaro roku 2024.

Další francouzská značka Renault pro první polovinu roku připravila zbrusu nový model Rafale a elektrický Scénic. V druhé půlce roku 2024 pak přijde mimo jiné řada na modernizaci Capturu.

Subaru zahájí rok dvěma novinkami. Tou z kategorie SUV je nový Crosstrek, což je faktický nástupce modelu XV. I Crosstrek bude mít pohon všech kol a dostatečné terénní schopnosti. V říjnu pak má dorazit zbrusu nový Forester.

Toyota bude mít horké léto. Na přelomu června a července se totiž dočkáme vozu Yaris Cross po modernizaci, který bude sdílet techniku s nejmenším Lexusem LBX (příchod na trh v dubnu) a o měsí později nové generace offroadu Land Cruiser.

Volkswagen začne rok březnovým uvedením modernizovaného T-Crossu. Duben pak už bude ve znamení nového Tiguanu. A také tato automobilka se zařadí mezi ty, které v roce 2024 začnou prodávat auto s úplně novým jménem. Bude se jednat o Tayron. Fakticky má toto SUV nahradit dříve nabízený sedmimístný Tiguan Allspace.

A ještě můžeme zmínit Volvo. U něj je hlavní novinkou nová generace vozu, který se dříve označoval XC90,. Ale protože už bude jen s elektromotory, tak je jeho nové jméno EX90.