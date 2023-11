Tuzemské zastoupení americké automobilky si od modernizované verze slibuje podstatné navýšení prodejů Modelu 3 v porovnání s dosavadními čísly.

Tesla slibuje, že objednané exempláře nové verze Modelu 3 dorazjí ze Šanghaje během 2 až 6 týdnů | Foto: Radek Pecák

Modernější verzi Tesly Model 3 jsem měl možnost vidět již v poměrně chudé expozici na mnichovské výstavě mobility v září. Nyní tento vůz představilo novinářům i české zastoupení značky.

Na konkrétní výstavený exemplář se můžete podívat do fotogalerie.

Zatímco ostatní automobilky nazývají vylepšování vozu po čtyřech až pěti letech od uvedení faceliftem, v případě Tesly tomu tak není. Prý jde o upgrade, protože vylepšení je více než v případě klasické modernizace. Není jich na druhou stranu ale zase tolik, aby se jednalo o novou generaci.

Mezi zajímavé změny patří například montáž akustických skel po celém obvodu vozu a zlepšení koeficientu aerodynamického odporu, což přinesla nově tvarovaná příď. Díky tomu se také zhruba o deset procent zlepšily hodnoty dojezdu. Podle metodiky WLTP jde o 553 kilometrů v případě verze s pohonem zadních kol a o 677 u varianty s pohonem všech kol.

Na video porovnávající novou a starou verzi se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Výkonové parametry ani rychlost dobíjení se ale nezměnily. Verze s pohonem zadních kol zvládne akcelerovat z nuly na stovku během 6,1 sekundy a baterii lze doplňovat výkonem maximálně 170 kW. Verze s pohonem všech kol umí sprintovat z klidu na tempo 100 km/hod za 4,3 sekundy. Využít lze dobíjecí výkon 250 kW.

Auto bude také bezpečnější než dříve. Vylepšila se zejména odolnost při bočním nárazu. K lepším jízdním vlastnostem mají přispět nové tlumiče.

Tesla má nejchudší stánek na autosalonu, Číňané dali „kytaru“ do dveří

Potěšitelný je nárůst kapacity zavazadlového prostoru, čehož se dosáhlo úpravou obložení v bočních prostorech. Nově je tak objem 594 litrů. Navíc je k dispozici ještě úložný prostor pod přední kapotou, díky čemuž je celková kapacita je 682 litrů.

Výbava je solidní, navýšit nelze

Výbavu si nadále nelze specifikovat podle vlastních preferencí. Zákazník si může vybrat jen jednu ze dvou barev interiéru. Bez příplatku je černý, bílý stojí 32 000 Kč navíc. Volit lze také ze dvou velikostí kol - osmnácti či devatenáctipalcových, přičemž za ta větší se připlácí 45 tisíc. Lak může mít pět barev, zdarma je bílý.

Sériově pak nyní zákazník dostane i sedačky s funkcí vyhřívání (všechny) a vpředu také s ventilací. Centrální displej má větší využitelnou plochu díky zmenšení obvodových rámečků. Spolujezdec si nadále nemůže nastavit vlastní teplotu klimatizace, ale nově jde v případě obsazení auta pouze řidičem zastavit proud vzduchu, který by běžně směřoval do prostoru vedlejšího sedadla. V karosérii dlouhé 472 centimetrů je pět míst. Zadní sedačky lze sklápět v poměru 60:40, otvor pro prostrčení delších předmětů do kabiny chybí. Lyže pak můžete umístit buď na střechu, případně lze nově využít také možnost instalace tažného zařízení.

Na přední sedačce nejsou úchyty ISOFIX, malé děti tak můžete umisťovat pouze dozadu. Ovládacích prvků je naprosté minimum. Kromě dvou pedálů již jen volant a centrální displej. Nikde není ani volič převodovky. Auto prý má vlastní inteligenci a pozná, zda chcete jet dopředu či dozadu. Rád si to někdy vyzkouším.

Test sdílené Tesly Model 3. Na silnicích v Českém středohoří přesvědčila

Některé prvky výbavy, které nabízí konkurence, v případě Tesly nadále nejsou k dispozici. Například mám na mysli světla s funkcí Matrix, vyhřívání čelního skla a podobně.

Ceny nové verze jsou mírně vyšší. Za „zadokolku“ zákazník zaplatí 1 053 990 Kč, za verzi 4x4 pak 1 253 990 Kč.Tesla standardně poskytuje čtyřletou záruku nebo nájezd 80 000 kilometrů na celý vůz, na akumulátor pak je garance 8 let nebo 160 000 kilometrů.

Tesla kvůli případnému uplatnění záruční reklamace nevyžaduje, aby zákazník se svým vozem jezdil na pravidelné servisní prohlídky. Přesto prý je doporučené, aby jedenkrát za rok nechal svůj elektromobil zkontrolovat odborným technikem.

Čekací doba na objednaný vůz má být od dvou po nejvýše šest týdnů. Jde o rekordní čas, vzhledem k tomu, že automobil se vyrábí v čínské Šanghaji a musí do Evropy plout na zaoceánské lodi.