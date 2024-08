Land Cruiser, společně s modely Corolla a třeba také Hilux, patří rozhodně mezi nejznámější produkty japonské automobilky Toyota. Ta letos uvádí na trh speciální evropskou verzi nové generaci legendárního offroadu, kterého se od padesátých let do současnosti prakticky na všech světových trzích prodalo již jedenáct milionů exemplářů.

Auto pohání čtyřválcový turbodiesel

Zatímco offroad Land Cruiser nabízený třeba v Japonsku má označení 300, evropský klon dostal do názvu číslo 250. I to je znakem toho, že je menší, byť v porovnání s minulou generací (s označením 150) narostl do délky bezmála o deset centimetrů. A také se musí spokojit se čtyřválcem, zatímco třístovka má přeplňovaný zážehový šestiválec.

Na to, jak teď Land Cruiser vypadá, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Ani na evropskou motorizaci (je zatím jedna jediná) si ale zákazníci nejspíše nebudou stěžovat. Auto pohání čtyřválcový turbodiesel se zdvihovým objemem válců 2,8 litrů, výkonem 201 koní a točivým momentem až 500 Newtonmetrů.

Na videopředstavení nového Land Cruiseru se podívejte zde:

Agregát je spojený s novou osmistupňovou automatickou převodovkou, kterou připravila sama Toyota a prý má řadit podstatně svižněji než dosud nabízené ústrojí se šesti převodovými stupni.

Design vozu je zbrusu nový. Částečně jde o poctu původní verzi tohoto vozu, částečně logický vývoj v souladu s požadavky uživatelů. Například je vpředu zkosená kapota umožňující lepší výhled vpřed. Stejný účel mají pro změnu po stranách níže umístěné spodní hrany okének.

Ovládání je klasické

Na ergonomii v interiéru prý dohlíželi i závodníci z Rally Dakar. Ti samozřejmě nepřipustili, aby se třeba klimatizace nebo jednotlivé prvky pro ovládání terénních funkcí spouštěly na displeji nebo nějakými dotykovými tlačítky. Všude kolem místa řidiče jsou klasické ovladače, kolečka a přepínače.

Na terénních schopnostech vůz samozřejmě vůbec nic neztratil, právě naopak. Standardem je pohon všech kol, redukce, uzávěrka zadního diferenciálu nebo mechanismus pro odpojování stabilizátorů. Díky tomu lze dosáhnout během jízdy v terénu větší křížitelnost kol.

Samozřejmě se mimo zpevněné cesty hodí také spousta elektronických pomocníků. Například tempomat pro extra pomalou jízdu v terénu Crawl Control. Umí samočinně ovládat plyn a brzdu, řidič tak pouze točí volantem. K jeho orientaci samozřejmě pomáhá i kamerový systém. Jeho novou schopností jsou i záběry povrch pod vozidlem.

Auto se bude nabízet ve čtyřech výbavových stupních, přičemž ten vstupní s označením Prado lze považovat za jakousi pracovní verzi vyznačující se například nelakovanými nárazníky a textilními sedačkami. V autě s cenovkou 1 790 000 Kč může trošku nemile překvapit pouze jednozónová manuální klimatizace.

Samozřejmě plně vybavený je vůz s nejvyšší a také nejprodávanější výbavou Executive. Ve výčtu jejích prvků najdeme i kožené sedačky, prémiový audiosystém JBL, vyhřívaná a ventilovaná přední i zadní sedadla a spoustu dalších záležitostí.

Zákazníci budou moci zvolit pětimístnou nebo i sedmimístnou konfiguraci interiéru.



Velká dodávka Max

Zatímco Land Cruiser je v nabídce japonské značky stálicí, minimálně v Evropě se nově začíná prodávat s jejím logem velká dodávka. Jedná, se podobně jako v dalších segmentech těchto užitkových vozů - Proace a Proace City o klon vozidla z portfolia koncernu Stellantis. V tomto případě se logo Toyoty dostalo na příď a volant Fiatu Ducato. Označení modelu zní Proace Max.

Nabízet se bude v šesti velikostech a se třemi výkonovými stupni turbodieselu. Stodvacetikoňová verze je spojena výhradně s manuálem, motor disponující výkonem 140 a 180 koňských sil lze propojit také s osmistupňovým automatem. K mání je také plně elektrická verze pohonu.

Byť se Proace Max nabízí pouze s pohonem předních kol, zákazníci si budou moci objednat také variantu Heavy umožňující větší zatížení přední a zadní nápravy než běžné provedení v kategorii do 3,5 tuny.

Základní výbava vozu obsahuje například i zadní parkovací senzory a kameru, dále manuální klimatizaci nebo mlhovky s funkcí přisvěcování do zatáček.

Kromě skříňového provedení bude v nabídce i valník, platforma či šasi.

Nejlevnější Proace Max vyjde na 815 000 Kč bez DPH, nejžádanější velikost L3H2 se sto čtyřicetikoňovým motorem se prodává od 955 000 Kč.