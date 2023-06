Japonská automobilka se třemi diamanty ve svém znaku nabízela třaskavě znějící model Colt na evropském trhu od roku 1978 plných 35 let. Pak nastala desetiletá pauza a nyní je tu tento městský hatchback zpět.

Nová generace Coltu má stále pod kapotou benzinové motory | Foto: Se svolením Mitsubishi

Na první pohled připomíná nový model Mitsubishi Colt již dobře známý Renault Colt. A je tomu tak i na druhý a třetí pohled. Skutečně totiž Japonci v tomto případě (stejně jako u nedávno představeného nového ASX), integrovali logo a pár vlastních detailů do jednoho z nejprodávanějších vozů našeho kontinentu.

Na to, jak se to povedlo, se můžete podívat do fotogalerie u článku

Sedmá generace modelu Colt si z francouzského vozu vzala také kompletní interiér, i když na volantu je pochopitelně vlastní znak.

Na videopředstavení novinky se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Do nádrže vozu se bude tankovat výhradně benzín. Nejlevnější provedení pohání benzínový tříválec 1,0 o výkonu 65 koní, spolupracující s pětistupňovou manuální převodovkou. Pro ty, kteří chtějí jezdit svižněji, je k dispozici přeplňovaný benzínový tříválec 1,0 o výkonu 90 koní se šestistupňovou manuální převodovkou.

Nejdražším typem agregátu je plný hybrid. Pod kapotou je tedy namontován společně benzinový čtyřválec 1,6 s elektromotorem. Oba poskytují řidiči k využití 145 koňských sil. Řazení obstarává automat.

Součástí hybridního systému je elektromotor s výkonem 36 kW, vysokonapěťový startér/generátor a baterie o kapacitě 1,2 kWh. Do ní se ukládá narekuperovaná brzdná energie. Hybridní systém bude platný především ve městě, kde se vůz může až 80 % času pohybovat v elektrickém režimu (EV).

Ve výbavě se ocitne široké spektrum bezpečnostních asistenčních systémů. Například adaptivní tempomat (ACC) s funkcí Stop & Go, systém sledování okolí vozidla, automatické přepínání dálkových světel, varování před nebezpečím ve slepém úhlu, systém zmírňování následků čelní kolize, varování při opuštění jízdního pruhu, systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu, parkovací asistent, systém monitorování provozu za vozidlem a rozpoznávání dopravních značek.

Zamkne se sám

Komfortní pobyt na palubě zajistí třeba vyhřívání volantu a sedadel, elektrická parkovací brzda a systém bezklíčového ovládání. Díky němu Colt sám rozpozná, že řidič odchází od vozidla, a když poodejde dále než cca 1 metr, vůz se automaticky zamkne. Na přání bude možné auto vybavit také prémiovým audiosystémem Bose.

Základní motorizací je moderní benzínový tříválec 1,0 o výkonu 65 koní, spolupracující s pětistupňovou manuální převodovkou. Pro zájemce o dynamičtější svezení je k dispozici přeplňovaný benzínový tříválec 1,0 o výkonu 90 koní se šestistupňovou manuální převodovkou.

A pro svět, kde se jízdní schopnosti měří efektivnějším provozem a nižšími výfukovými emisemi, si zcela nový COLT pro evropský trh připravil elektrifikovaný plně hybridní pohon (HEV): ten kombinuje benzínový čtyřválec 1,6 ve spojení s propracovanou automatickou převodovkou (podporující různé režimy). Maximální systémový výkon v tomto případě činí 145 koní.

Součástí hybridního systému je 36kW elektromotor, vysokonapěťový startér / generátor energie a baterie o kapacitě 1,2 kWh na podporu spalovacího motoru včetně schopnosti rekuperovat brzdnou energii ve prospěch nižší spotřeby. Hybridní systém bude ve svém živlu především ve městě, kde se vůz může až 80 % času pohybovat v elektrickém režimu (EV).

Auto se bude bude nabízet v pěti výbavových stupních (INFORM, INVITE, INTENSE a INSTYLE) a do prodeje by mělo přijít během října. Ceny zatím známy nejsou.

Standardně výrobce na tento model poskytuje pětiletou záruku a například na baterii u hybridní verze osm let.