Historie vozu Santa Fe se začala psát na samém počátku tohoto tisíciletí. A pak každých šest let přicházela další generace. Nyní nadešel čas již pro páté pokračování. Na celém světě jich dealeři značky Hyundai prodali doposud šest milionů kusů. Cca 450 000 kusů jezdí či jezdilo v Evropě.

Na to, jak vypadá nové Santa Fe zvenčí i zevnitř, se můžete podívat do přiložené fotogalerie.

Nová generace v porovnání s předchůdcem do délky narostla o 45 milimetrů a od předního po zadní nárazník tak teď Santa Fe měří 4830 milimetrů. Toto velké rodinné SUV je také o 35 milimetrů vyšší a má o pět centimetrů delší rozvor. Jen šířka zůstala na svém - 1900 milimetrech.

Design auta je teď naprosto svébytný. Vnější vzhled se výrazně odlišuje od všech jiných současných vozů Hyundai a také s konkurenty si Santa Fe nespletete. Pokud byste si přesto nebyli úplně jistí, do obrazu vás uvede písmeno H, které svítí jak v předních, tak i v zadních světlometech.

Pozoruhodné jízdní záběry nového Santa Fe si můžete prohlédnout na tomto videu:

| Video: Youtube

Také interiér rozhodně není tuctový. Dominantou jsou dva dvanáctipalcové propojené a mírně zakřivené displeje. Pod nimi se pak nachází panel klimatizace se dvěma otočnými ovladači pro nastavení teploty a množstvím dalších dotykových tlačítek, mezi sedačkami je skutečně mohutná středová konzole. V ní je místo pro indukční dobíjení dvou vedle sebe položených telefonů a za ní pak velká schránka pod loketní opěrkou. Do ní je přístup jak zpředu, tak i zezadu.

Velkorysý prostor

Sedačky odpovídají svými rozměry spíše křeslům pro obývací pokoje, navíc mají i elektricky ovládanou oporu pro lýtka. Velkorysý je i prostor pro cestující vzadu. Zejména, pokud si zvolíte šestimístnou konfiguraci. Možná je ale také pěti či sedmimístný.

Zavazadlový prostor se v porovnání se čtvrtou verzí Sanda Fe zvětšil o více než deset procent lze tak do něho naložit předměty s objemem 714 litrů. Pokud by to nestačilo, tak lze samozřejmě sklápět druhou řadu sedaček nebo využít střešní ližiny. Na vršek auta můžete naložit věci vážící až sto kilo. A když je tam budete dávat nebo naopak sundávat, pak se lze přidržet výstupku, který se vyklápí z karosérie nad zadním kolem. Zajímavý nápad…

close info Zdroj: Se svolením Hyundai zoom_in Hyundai Santa Fe

Doby, kdy se i do malých aut montovala řada různých motorů, pomalu končí. Nové Hyundai Santa Fe může mít buď hybridní (rozuměj méně elektrifikovanou přeplňovanou šestnáctistovku) nebo více elektrifikovaný stejný agregát spojený s výkonnějším elektromotorem a větší vysokonapěťovou baterií s možností externího dobíjení.

Tento plug-in hybrid disponuje výkonem 252 koňských sil, hybridní agregát nabídne maximálně 215 koní. Oba ovšem můžou vyvinout maximální rychlost 180 kilometrů v hodině. A velké rozdíly nejsou ani v hodnotách akcelerace z nuly na stovku. Je to vždy mezi devíti a deseti sekundami na sto kilometrů.

Obě verze můžou mít pohon na všechna kola a obě jsou samozřejmě dodávány výhradně s automatickou převodovkou.

Výbava vozu Hyundai Santa Fe je i v základní konfiguraci poměrně bohatá. Součástí vozu, který se prodává od 1 099 990 Kč ve verzi 4x2 hybrid, je už třeba dvouzónová automatická klimatizace, vestavěná navigace, zadní parkovací kamera nebo adaptivní tempomat.

Dobrý podvozek na české cesty

Za pohon všech kol se připlácí padesát tisíc korun, za plug-in hybrid čtvrt milionu korun.

Varianta s nejvyšší výbavou můžou mít i některé jinde nevídané prvky. Třeba sterilizační přihrádku, která se nachází před spolujezdcem nad tou klasickou odkládací uzavíratelnou. Lze zde pomocí UV-C záření vydezinfikovat třeba mobily nebo peněženky. Snad by šly i dětské dudlíky.

S autem (šlo o hybrid s pohonem 4x4) jsem již měl možnost ujet po středočeských silnicích zhruba stovku kilometrů. Potěšilo dobré odhlučnění podvozku a jeho naladění pro komfortní, avšak svižné přejezdy záplatovaných silnic. Jen při akceleraci například při výjezdech z utažených zatáček do kopce do kabiny trošku více, než by mi bylo milé, pronikal do kabiny zvuk ve vyšších otáčkách pracující čtyřválcové šestnáctistovky.

O hodnotách reálné spotřeby je zatím předčasné psát. Odhaduji však, že se v dlouhodobém režimu bude pohybovat kolem deseti litrů. Více se na to samozřejmě soustředím během klasického redakčního týdenního testu.