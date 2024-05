Již třetí generace rodinného SUV se právě dostává na český trh s novými osobními vozy. Za ceny od 749 000 korun bude k mání bohatě vybavený vůz, u kterého si navíc lze vybrat mírně či více elektrifikovaný pohon, případně čistý elektromobil. Během prvních kilometrů ujetých na jihozápadním okraji hlavního města jsem stihl prozkoumat i nové uspořádání interiéru, zavazadlový prostor a rovněž místo na zadních sedačkách.

První kilometry jsme s novinkou Peugeotu ujeli na jihozápadním okraji hlavního města | Foto: Deník/Radek Pecák

Již od roku 2009 nabízí Peugeot u svých dealerů model 3008. V průběhu minulých dvou generací se postupně proměnil z rodinného MPV na auto ve stylu SUV. Třetí generace, která právě vstupuje na trh, má navíc linii střechy ve stylu kupé-SUV.

Nový Peugeot 3008, který jsem krátce prověřil, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Jak s plně elektrickou verzí tohoto auta, tak i s tou nejméně elektrifikovanou, v níž benzinové dvanáctistovce jen mírně sekunduje elektromotor, jsem zatím mohl ujet jen několik desítek kilometrů během tuzemské novinářské premiéry. Později bude v nabídce ještě varianta plug-in hybrid.

V porovnání s dosud prodávanou verzí novinka povyrostla. Do délky o deset centimetrů na výsledných 454, na výšku o dva (teď vůz měří od země po střechu 164 a rozvor 274 centimetrů je o šest centimetrů delší než dosud).

Představení designu i technologií tohoto vozu můžete vidět v následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Proto jsem byl poněkud nemile překvapený po usednutí na zadní sedačku. Když jsem si předtím nastavil sedadlo řidiče do ideální polohy pro moji 186 centimetrů vysokou postavu, měl jsem vzadu před koleny už jen několikamilimetrovou rezervu a hlavou se dokonce dotýkal stropního čalounění.

Peugeot 208 po faceliftu tasí drápy: první jízda s hybridem i elektrickou verzí

K dispozici jsem pro testovací jízdu dostal nejprve mildhybridní pohon ve výbavovém stupni GT. Tedy v tom vyšším ze dvou nabízených.

Základní verze má označení Allure a zaváděcí cena je stanovena na 749 000 Kč. Za to zákazník dostane vůz s motorem o výkonu 136 koní, automatickou šestistupňovou převodovku, s automatickou dvouzónovou klimatizací, zadní parkovací kameru, vyhřívané sedačky pro řidiče a jeho spolujezdce a třeba hliníková kola.

Verzi GT už nic nechybí

Za verzi GT s tímto typem pohonu se připlácí 110 000 Kč. Auto pak je vybavené už i třeba adaptivním tempomatem, světlomety s funkcí vykrývání objektů, vyhřívaným volantem, indukčním dobíjení telefonu a samozřejmě i vnějšími a vnitřními prvky dotvářejícími sportovní charakter verze GT.

V Peugeotu 3008 má premiéru nový styl interiéru, kde je dominantou vysoko nad volant čnící dvojice do jednoho celku propojených displejů. První z nich samozřejmě hraje roli digitálního přístrojového štítu, druhý zobrazuje navigaci, slouží k nastavování klimatizace, audiosystému, asistenčních systémů a tak dále.

Interiér je pro obě verze stejný a stejně moderní.Zdroj: Deník/Radek Pecák

Vstup do jednotlivých hlavních menu urychluje druhý displej nacházející se pod výdechy klimatizovaného vzduchu. Jsou na něm poměrně velké ikony například pro oblast připojeného telefonu, médií, navigace či klimatizace.

A pokud pomineme dotykové plošky na volantu, pak je dalším místem s ovládacími prvky bumerangovitý pásek obklopující výřez ve středové konzoli. Na něm je klasický váleček pro ztlumování nebo zesilování zvuku rádia, spínač výstražných světel, přepínač jízdních režimů nebo třeba tlačítko pro aktivaci parkovací brzdy. Bude třeba si na to chvilku zvykat.

Test rodinného Peugeotu 2008: Do boje vyráží s novou trojicí lvích drápů

Milovníci moderniho designu si tu ale určitě přijdou na své. Vizuálně to všechno působí zajímavě, moderně a kvalitně. Včetně třeba sedaček, které jednak mají zdravotní atest, jednak v nich může být k dispozici kromě vyhřívání také ventilování, masáž a dokonce pneumatické přifukování bočnic.

Vhodné auto pro rodinu

Při jízdě jsem nabyl dojmu, že pro rodiny půjde (s výjimkou již zmiňovaného menšího prostoru na zadních sedačkách) o velmi vhodný vůz. I proto, že zavazadlový prostor je už s kapacitou 520 litrů dostatečný i pro rodinné víkendové kapacity.

Podvozek jsem prověřil na trase posázené množstvím různých typů retardérů a všechny vůz překonal se ctí. To znamená bez prkenného dopadu během výjezdu nahoru a sjezdu dolů, bez jakéhokoli zvukového doprovodu a naopak s měkkým zhoupnutím.

Motor je solidně odhlučněný, stejně tak v kabině nerušil ani hluk odvalujících se kol. Zatím jsem se ale nedostal na dálnici, takže odflitrovávání svištícího vzduchu v rychlostech nad sto kilometrů v hodině vyzkouším až během klasického týdenního testu.

Peugeot 3008 a jeho elektrická verze

Pak jsem hned přesedl do plně elektrické verze. Ty se budou nabízet se dvěma kapacitami vysokonapěťové baterie. Do menší lze nabít 73 kWh a měla by vystačit na ujetí 524 kilometrů, do větší (zatím se nevyrábí) pak 98 kWh. Což vystačí bez nutnosti absolvování dobíjecí zastávky na 680 kilometrů.

Pochopitelně jde o dojezd v měřícím cyklu WLTP, v reálném světě bude určitě nižší. Já jsem poměrně členitou trasu ujel se spotřebou 18 kWh, což je o 4 více než uvádí technická data výrobce. Reálně tak můžete počítat s dojezdem cca 400 kilometrů. To ale není rozhodně špatné.

Rodinný Peugeot 5008 nabízí sedm míst a hromadu místa

Ty, kteří již mají zkušenosti s jízdou v elektrickém voze nepochybně potěší, že řidič na rozdíl od dřívějších elektromobilů Peugeotu, kde tato možnost nebyla, má teď k dispozici trojstupňovou volbu míry rekuperačního brzdění díky pádlům u volantu.

Bohužel i tato verze s menší baterií nestojí úplně málo. V levnější výbavě Allure si za ni dealeři budou účtovat 1 119 000 Kč. Dobíjet baterii lze u stojanů se stejnosměrným proudem výkonem až 160 kW, což znamená, že z 20 na 80 procent se úroveň energie v ní zvýší během půl hodiny.

Nový Peugeot E-3008:

Auto umí být v provozu díky výkonu elektromotoru až 210 koní dostatečně svižné. Maximální rychlost elektrické verze je 170 kilometrů v hodině, zrychlení 0-100 km/ho trvá 8,8 sekund.To je o 1,4 sekundy delší doba než u verze s mildhybridním pohonem. Naopak ta zvládne vyšší maximální rychlost - až 201 kilometrů v hodině.

Na baterii elektromobilu Peugeot poskytuje osmiletou záruku omezenou nájezdem 160 000 kilometrů. Součástí standardní výbavy je palubní nabíječka s výkonem 11 kW. Jinak je komfortní i bezpečnostní výbava elektrického Peugeotu 3008 shodná s verzí poháněnou hlavně spalováním benzínu.