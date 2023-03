Podívat se na jeho vnější i vnitřní vzhled můžete do naší fotogalerie.

Linku spojených LED přes čelní masku už známe MPV Staria, které má příď koncipovanou podobně. V designu karoserie se ovšem jedná jen o jeden z mnoha neobvyklých prvků. Tím dalším jsou třeba hranaté lemy blatníků, opticky doširoka vystupující z karoserie, nebo hluboký „zásek“ v bocích, rozdělující úhlopříčně boční partii. I vzadu se objevuje spojitá linie světlometů a přídavná světla, integrovaná přímo do vyklenutých blatníků. Jako protipól některým ostrým liniím pak působí celkově uhlazená příď. I díky ní se elektromobil pochlubí hodnotou součinitele aerodynamického odporu 0,27.

Nová Kona zkrátka dává svůj elektrický pohon na odiv a vypadá značně sci-fi. Co do rozměrů, narostla o 175 milimetrů na celkovou délku 4 355 milimetrů. O 60 milimetrů se také prodloužil rozvor, celkově na 2 660 milimetrů. Šířka rostla jen o drobných 25 milimetrů na 1 825 milimetrů, stejně tak výška o 20 milimetrů na 1 575 milimetrů.

Interiér

Větší rozměry samozřejmě znamenají více místa uvnitř, a to na obou řadách sedadel. Zadní sedadla se pochlubí nastavitelným sklonem opěráků, ta přední mohou být za příplatek relaxační se zvýšeným komfortem.

Novinkou je přesunutí voliče převodovky pod volant, čímž Hyundai uvolnil podstatný kus místa ve středové konzoli pro odkládací prostory. Hlavním dějištěm je potom dvojice displejů, spojených do jednoho panoramatického celku. Displej před řidičem, i infotainment vedle, mají shodnou úhlopříčku 12,3 palce.

Vzadu pod elektricky ovládanými pátými dveřmi je kufr o objemu 466 litrů, další menší odkládací prostor je ještě pod přední kapotou. Má objem 27 litrů a je tedy určený hlavně pro převoz dobíjecích kabelů.

Výbava a technologie

Moderní elektromobil samozřejmě vyžaduje patřičně moderní výbavu. Software infotainmentu ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) se umí aktualizovat na dálku, samozřejmě obsahuje online navigaci, konektivitu s mobilními telefony a další prvky. S mobilním telefonem souvisí i digitální klíč Digital Key 2 Touch, pracující na principu NFC – auto lze odemykat i zapnout klíčem uloženým v mobilu nebo chytrých hodinkách. Pro přední i zadní pasažéry nechybí USB-C konektory na nabíjení zařízení.

Z parkovacích asistentů je k dipozici panoramatický kamerový systém, detekce přijíždějících aut při couvání a další pomůcky. Tou zdaleka nejzajímavější je ale dálkově ovládací parkovací asistent.

Při samotné jízdě je ve střehu celá armáda aktivních asistentů. Kona zvládne zabránit kolizi, hlídá mrtvé úhly, jízdu v pruhu, bdělost řidiče, zobrazuje dopravní značky a tak dále. Nechybí ani adaptivní tempomat spojený s navigací nebo asistent jízdy po dálnici.

Pohon

Elektrická verze Kony se chlubí největším dojezdem ve svojí třídě. Ve verzi s větší kapacitou baterií dojede až 490 kilometrů na nabití podle měření WLTP.

Větší baterie znamená 65,4 kWh kapacity, výkon elektromotoru 160 kW (218 koní) a točivý moment 255 Nm. Menší baterie má potom kapacitu 48,4 kWh, výkon 114,6 kW (156 koní) a stejný točivý moment 255 Nm.

Bohužel z dalších parametrů jsme se toho nedozvěděli mnoho. Nevíme tedy dynamické vlastnosti, dojezd slabší verze a vlastně ani nabíjecí výkon. Víme jen, že Kona využívá při nabíjení napětí 400 V, a že při maximálním výkonu se z 10 na 80 % nabije za 41 minut. Kapacitu baterií navíc může Kona využívat i v režimu vozidlo-zátěž, kdy se přes adaptér přímo k nabíjecímu portu připojí klasická zástrčka do 230 V.

Kona se začne vyrábět a prodávat nejprve ve verzích se spalovacími motory a hybridy, přičemž ceník by měl být k dispozici ještě do konce března. Na elektrickou verzi, která se mimochodem bude vyrábět v českých Nošovicích (spalovací a hybridy budou z Jižní Koreje) si počkáme přibližně do třetího čtvrtletí letošního roku.