Tuzemské zastoupení značky Renault v první polovině roku chrlí novinku za novinkou. Jednou z těch, které už si lze u dealerů značky vyzkoušet, je menší městské SUV Captur. Jeho facelift výrazně změnil přední partii, do výbavy přibyly nové motorizace i systémy a cena se změnila jen decentně. Zatím jsem mohl s tímto vozem ujet jen pár prvních desítek kilometrů po komunikacích v hlavním městě a jeho bezprostředním okolí.

V segmentu SUV se značce Renault v minulosti příliš nedařilo. Jednou z mála světlých výjimek v tomto směru je model Captur, který v této kategorii patří k těm nejmenším.

Možná těží i z toho, že v době příchodu na trh jeho první generace existovalo jen několik přímých konkurentů, takže se včas stačil zapsat do povědomí motoristické veřejnosti. Dnes jsou podobných aut na trhu bezmála tři desítky.

Od roku 2019 se prodává druhá generace a právě letos přišel čas na její modernizaci. Oproti většině konkurentů se designéři neomezili jen na pár drobností. Zejména na přídi prakticky nezůstal kámen na kameni, přesněji řečeno plech na plechu či plast na plastu. Dokonce je jinak tvarovaná i kapota. Oproti tomu na zádi je změněný je difuzor a pak barva krytu světlometů. Původně byla červená, nyní je čirá.

Uvnitř je hlavní novinkou větší centrální displej, pod jehož spodní úrovní je panel pro ovládání klimatizace. Klapky jsou změnou proti dosavadním kolečkům, ale pořád jsou to klasické fyzické ovladače, které se snadno a rychle používají.

Na první svezení jsem k dispozici dostal vůz s výbavovým stupněm Esprit Alpine, který to o sobě dává vědět písmenem A umístěným na různých místech a navíc třeba také vyšitou francouzskou trikolórou a červeno-modro-bílým prošíváním na volantu.

Dostatek prostoru na drobnosti i větší věci

Volič převodovky je u malých vozů Renaultu stále umístěn na středové konzole. Ta je ale dvouúrovňová, takže vespod se nachází odkládací prostor. Míst, kam si můžete dát peněženky, mobily, brýle, klíče a další věci, je zejména kolem předních sedaček opravdu spousta.

Renault se chlubí, že dohromady mají objem 25 litrů. Větší věci samozřejmě budete nejspíše umisťovat do zavazadlového prostoru. Ten má základní objem 326 litrů, ale pokud posunete zadní lavici (jde to až o šestnáct centimetrů, zvětší se na úroveň 440 litrů. To je na auto s délkou 4,2 litru solidní číslo.

Jak to má Capture s asistenty?

Renault samozřejmě přidal do výbavy spoustu asistenčních systémů. Za jeden z těch nejzajímavějších považuji systém, který samočinně při pohybu v koloně nízkou rychlostí zajistí jízdu u kraje tak, aby se udržovala záchranářská ulička.

Ty pro mnohé řidiče nejotravnější asistenty (upozorňování i na velmi malé překročení daného rychlostního limitu a udržování vozu v jízdním pruhu) lze naštěstí vypnout dvojím stisknutím jediného tlačítka, které je vlevo od volantu.

Renault u Capturu zachoval solidní výběr pohonných jednotek. Tím základem je TCE 90, neboli klasický litrový benzinový tříválec s výkonem 90 koní, popřípadě jeho verze upravená na spalování LPG. V takovém případě má o deset koňských sil navíc. A mezi další výhody této verze patří také dojezd 1300 kilometrů díky plnohodnotné nádrži na benzin a další na 50 litrů LPG.

Nebo můžete zvolit již dostatečně výkonný mildhybrid 140, jehož základem je zážehový čtyřválec 1,3 litru. Ten je, stejně jako dříve zmíněné motorizace spojený buď s manuální šestistupňovou převodovkou nebo dvouspojkovou automatickou převodovkou.

Full hybrid je úsporný na papíře i v praxi

A konečně je k mání také full-hybrid, tedy soustrojí tvořené benzinovou šestnáctistovkou, dvěma elektromotory, baterií s kapacitou 1,2 kWh a automatickou převodovkou se dvěma rychlostmi pro elektrickou a čtyřmi pro klasickou jízdu se spalováním benzínu. Výkon je 145 koňských sil, a spotřeba jen pět litrů. To je cca o litr méně než u ostatních motorizaci.

V praxi jsem na trase vedoucí po území hlavního města a na silnicích v jeho bezprostředním okolí zaznamenal spotřebu 5,3 litru. Přesněji však budu moci soudit až po klasickém týdenním testu.

Renault zapracoval také na naladění podvozku. Zejména u výkonnějších verzí jsou jiné tlumiče, jiná geometrie náprav a jiné naladění posilovače řízení. Doporučoval bych ale všem těm, kteří budou s Capturem jezdit hlavně po městě v ulicích s retardéry a propadlými kanály, aby raději volili menší než osmnáctipalcová kola jako byla ta na mnou zkoušeném exempláři.

U hybridu se mi jinak líbil dobře utlumený hluk pohonné jednotky, již prakticky bez cukání a váhání pracující komplikovaná automatická převodovka a dobře naladaděné řízení.

Kolik za Renault Capture zaplatíte

Renault již zveřejnil i české ceny. Základní verze stojí nyní o deset tisíc korun více. Auto s motorem 1,0 tedy začíná na 475 000 Kč. To je o deset tisíc korun více než dříve. Součástí první výbavy Evolution již je ale třeba zmíněný centrální displej s úhlopříčkou 10,4 palce, parkovací kamera, anténa ve tvaru žraločí ploutve i řada asistenčních systémů. To všechno by ve staré verzi stálo cca 45 000 Kč. Samozřejmě, pokud by to zákazník chtěl.

Dále už kupující získá v takovém autě rovněž parkovací senzory vzadu, manuální klimatizaci, full led světlomety nebo tempomat. Jezdí ale na ocelových kolech. Ve vyšších stupních výbavy nebo za příplatek může pak vůz obsahovat třeba navigaci, adaptivní tempomat, senzory hlídající celé okolí vozu a také například dvoubarevné čalounění karosérie.