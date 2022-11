Na další vozy v první desítce se podívejte do naší fotogalerie.

První příčku Model Y obsadil s velkým náskokem před dalšími v pořadí. Během letošního devátého měsíce se jich totiž do provozu v EU zaregistrovalo přes 29 000 kusů. Například Peugeot 208, který skončil druhý, ztratil bezmála deset tisíc jednotek. Tesla Model Y dokázala porazit i takového velikána, jakým je Volkswagen Golf dokonce v jeho "rodném" Německu. Zhruba každý třiatřicátý vůz, který se v září v Evropě prodal, byla právě Tesla Model Y.

Třetí příčku obsadil levný městský vůz Dacia Sandero. Zákazníci si jich v září z autosalonů odvezli 17 773. Tento vůz ale v porovnání s prodeji v loňském září zaznamenal mírný pokles zájmu. Konkrétně se jednalo o snížení prodejů o dvě procenta.

Naopak čtvrtou Octavii, kterých se prodalo jen o zanedbatelných 40 kusů méně v porování s výše uvedenou Dacií, lze právem požadovat za podobného skokana měsíce jako Teslu Model Y. Zatímco v jejím případě se prodeje meziročně zvýšily o 227 procent, u Octavie jde o 196 procent. Oproti Tesle ale nejde v Evropě o novinku. Je tak evidentní, že minulé poklesy prodejů mladoboleslavského vozu zavinil hlavně nedostatek dílů potřebných pro jeho výrobu.

V první desítce jsou ještě další dva vozy koncernu Volkswagen. Tradiční bestseller Golf (skončil 7.) dokázal o jednu příčku předhonit model T-Roc.

Zajímavé je, že přes stále rostoucí oblibu SUV mají v první desítce největší zastoupení malé městské hatchbacky. Kromě zmiňovaného Sandera a Peugeotu 208 se jedná ještě o Toyotu Yaris, Renault Clio a Fiat 500. Ten se drží mezi nejlepšími i přes to, že jeho novodobá generace se prodává již 13 let. Do prodejní statistiky tohoto vozu se ale současně započítávají také výsledky zcela nové "pětistovky" s čistě elektrickým pohonem.

Podíl elektromobilů na celkovém trhu v EU činil v září patnáct procent. Vozy s pohonem plug-in hybrid pak k tomu přidaly dalších sedm procent.