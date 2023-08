Segment MPV vozů už sice skoro zmizel, početnější rodiny s potřebou většího auta a stísněným rozpočtem tady však stále jsou. A právě tyto rodiny teď nemají příliš velký výběr. Jednou z mála zajímavých variant by mohl být ten to Opel s klasickým dieselovým motorem a „kličkou“ v techničáku.

Opel Combo Combi | Foto: Dominik Valášek

Pojďme si hned z úvodu vysvětlit onu kličku. Podíváte-li se u našeho testovaného Comba Combi do technického průkazu, zjistíte zde, že se nejedná pohledem legislativy o osobní automobil kategorie M1, ale o lehký nákladní automobil kategorie N1. Co to pro uživatele, který chce auto pro rodinu, vlastně znamená? Jedná se o ideální případ, kdy to neznamená prakticky nic.

Legislativa už nevyžaduje přepážku pevně oddělující zavazadlový prostor od prostoru pro posádku, místo toho stačí kotevní oka v podlaze zavazadelníku. Zároveň Combo Combi dobře vychází i hmotnostně, takže nepřišlo o třetí místo ve druhé řadě sedadel, tak jako některá jiná auta, která se vydala touto cestou. Vzadu jsou tři pásy i tři opěrky hlavy, a dost místa pro tři dospělé, ale i pro tři dětské sedačky – i když tady samozřejmě záleží na jejich typu a rozměrech.

Levný vzhledem k dnešním cenám

V tomto konkrétním případě má tedy zařazení do kategorie N1 prakticky samá pozitiva. Tím největším je fakt, že je Combo úplně normální naftové auto s automatickou převodovkou, které stojí celkem rozumné peníze. To díky tomu, že jsou pro vozy kategorie N1 zvýšené limity flotilových emisí, takže výrobce nebude muset doplácet emisní pokuty, které se u osobáků promítají do koncové ceny vozu.

Abychom byli konkrétní, tak Combo Combi začíná dle současného ceníku na částce 499 990 korun. To je za verzi se základní, ale celkem slušnou výbavou Edition, a také se základním motorem – benzínovým tříválcem 1.2 Turbo o výkonu 110 koní, spárovaným s manuální převodovkou.

Plusy:

+ praktičnost

+ úsporný motor

+ převodovka

+ ceny



Mínusy:

- neútulný interiér

- aerodynamický hluk

Pro testovaný kus musíme téměř na opačný konec ceníku, protože se jedná o nejdražší variantu – s nejvyšší výbavou Elegance Plus, doplněnou o turbodieselový čtyřválec 1.5 CDTI s výkonem 130 koní a osmistupňovou automatickou převodovkou. I tak je ale cena plně vybaveného vozu stále poměrně příjemných 679 990 korun.

Dražší už je v ceníku jen prodloužená verze XL, kde si za stejné konfigurace připlatíte paušálně 20 000 korun a dostane navíc 35 centimetrů délky, které se promítnou v nákladovém prostoru. Samozřejmě nejde o malé peníze, ale s ohledem na ohromnou užitnou hodnotu můžeme směle říct, že se bavíme o výborném poměru ceny a praktičnosti.

Výhody i nevýhody užitkového původu

Přestože jsme na test dostali model s krátkou karoserií, rozhodně nejde mluvit o tom, že by byl rozměrově nedostačující. Opel o kompaktní délce 4 403 milimetrů skrývá pod rozměrným víkem zavazadelníku 597 litrů základního objemu, po složení zadních sedadel pak do vozu naložíte až 2 126 litrů. Combo Combi ale nezaváhá ani jde-li o přepravu pasažérů. Jak už padlo výše, na třech oddělených sedadlech druhé řady si najdou místo i dospěláci, kteří nebudou mít problém s místem pro kolena, natož pak nad hlavou – vyšší střecha připomíná dodávkový původ.

Dodávkový původ připomíná i přední část interiéru, a to v pozitivním, ale částečně i negativním slova smyslu. V pozitivním proto, že je zde spousta odkládacích prostor. Před spolujezdcem jsou rovnou dvě přihrádky, další se nachází nad budíky. Nechybí velké kapsy ve dveřích, několik drobných přihrádek a držáků na pití a vše završuje rozměrná „police“ pod stropem. Zkrátka praktičnost, která bude mezi osobními auty jen těžko hledat vyzyvatele.

Negativní připomínka dodávkového původu však dorazí v momentě, kdy se začnete důkladněji rozhlížet okolo sebe. Interiér je zkrátka navržen a postaven pro pracovní auto, což je vidět na úplně obyčejných sedadlech s integrovanou a nepříliš použitelnou loketní opěrkou, tvrdých dveřních výplních, které vám po chvíli otlačí loket, i na úplně základních plastech všude okolo. Částečně dodávková je i řidičská pozice a po chvíli ježdění vynikne i překážející široký A sloupek, citelně zhoršující výhled ven z auta. Dojem naopak zlepšuje volant z osobních modelů, který je u nejvyšších výbav kožený, vyhřívaný a multifunkční.

Klasické analogové budíky doplňuje barevný displej s údaji z palubního počítače, a nechybí ani osmipalcový dotykový displej infotainmentu, disponující navigací a zrcadlením mobilního telefonu pomocí Apple Carplay a Android Auto. Při parkování přijdou vhod parkovací senzory, spojené se zadní kamerou se širokým záběrem.

Příjemné spojení motoru a převodovky

Pravděpodobně největším tahákem Comba Combi v dané konfiguraci bude ovšem motor. Vznětový čtyřválec má 130 koní a 300 Nm točivého momentu, a umí táhnout s příjemnou silou už od velmi nízkých otáček. Navíc si skvěle rozumí s osmistupňovým automatem, který motor zbytečně nepodtáčí, správně pracuje s jeho silou a otáčkami, a zvládá se hladce rozjíždět i řadit.

Dobře hodnotím také odhlučnění pohonného řetězce, které se přehnaně neozývá do interiéru. I od podvozku je v autě relativně ticho, nejhlasitější projev má tedy aerodynamický svist kolem hranaté karoserie při dálničních rychlostech. I v takovém použití se ale drží sympaticky při zemi spotřeba – prakticky za všech okolností jde s Combem Combi držet průměr spolehlivě pod šesti litry na sto, mimořádně šetrní řidiči se dostanou i k pěti.

Šetrnému ježdění je nakloněn taky podvozek. Auto je příjemně komfortní, na silnici poddajné, ale s ohledem na výšku se samozřejmě rychle dostaví náklony karoserie, když se při zatáčení trochu rozvášníte. S ohledem na zaměření auta to ale nelze brát jako nevýhodu a podstatné je, že se za volantem Comba Combi řidič necítí jako v dodávce – celkově je jízdní projev mnohem blíže klasickému osobáku.

Kategorie MPV se asi jen tak nevrátí, ale rodinné dostavníky postavené na základech malých užitkových modelů by mohly nevyráběné modely nejedné rodinně důstojně nahradit. Combo Combi je přesně takové a zvládá vše, co od něj početná rodina očekává. Praktičnost je neoddiskutovatelná a vynikající, ale po ryze užitkovém sourozenci podědila osobní varianta i pár neduhů, nacházejících se zejména v nepříliš útulném interiéru. Na druhou stranu je tu ale výborně sladěný motor s převodovkou a za volantem se nebudete cítit jako rozvážková služba, takže těch pár drobností lze Combu Combi pro jeho výborný poměr užitné hodnoty a ceny bez problému odpustit.

Základní technická data