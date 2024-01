Značka s bleskem ve znaku bude mít brzy velmi mladé portfolio vozů.

Opel pokračuje v elektrifikaci | Foto: Se svolením Opel

Německá značka Opel má pro tento rok připravenu širokou škálu novinek. Budou se týkat jak segmentu, tak i užitkových vozů. V něm se na přelomu jara a léta očekává příchod modernizovaných verzí u všech tří nabízených modelů. Tedy Comba, Vivara i Movana.

Ovšem ještě zásadnější změny proběhou i nabízených crossoverů, které se nyní nabízejí s označeními Crossland a Grandland. Podle informací Deníku nyní představitelé značky a koncernu Stellantis, v němž je Opel začleněný, přemýšlejí o případné změně jejich obchodního jména.

Na novinky i ty modely, kterých se dotknou generační změny, se podívejte do naší fotogalerie.

Měla by údajně více odrážet německý původ značky. Je tak podle našeho zdroje možné, že se využije některé ze jmen, které vozily na svých zádích některé dříve nabízené modely, případně se vymyslí zcela nové. Ale je prý také možné, že se nakonec nic měnit nebude. To by pravděpodobně vyhovovalo třeba českým zákazníkům, kteří mají Crossland, což je menší z obou zmiňovaných modelů v poměrně značné oblibě.

Každopádně se oba modely budou nabízet jak se spalovacím, tak i elektrickým pohonem. Novinkou u Grandlandu bude možnost montáže třetí řady sedaček a tedy schopnost přepravovat až sedm lidí.

Insignia až za rok

Po jejich vstupu na trh bude mít Opel velmi mladé portfolio svých vozů. Vlastně jen nejmenší typy - tedy Corsa a Mokka budou v aktuální generaci nabízené déle než dva roky.

Konstruktéři Opelu také již finišují s vývojem nové generace modelu Insignia. Ta už ale s pravděpodobností hraničící s jistotou bude jezdit výhradně na elektřinu. Zatím totiž nikdo nezměnil před několika lety zveřejněné oznámení o tom, že v roce 2028 již bude značka výhradně elektrickou.

U všech připravovaných novinek se extrémně dbá na snižování koeficientu aerodynamického odporu. Dokazuje to rovněž vloni v září představený koncepční model. Ten má vpředu i vzadu na karosérii vzduchové klapky, zadní difuzor se střídavě zasouvá a vysouvá v závislosti na jízdních podmínkách.