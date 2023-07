Aktuální generace Peugeotu 208 byla světu představena v roce 2019, nastal tedy čas na přepracování. Jeden z nejoblíbenějších modelů značky se decentně proměnil po stránce exteriéru, dostal novou výbavu, ale také nové motory, korunované silným hybridem a vylepšeným elektropohonem pro elektrickou verzi E-208.

Peugeot 208 | Foto: Se svolením Peugeot

Silueta auta zůstala pochopitelně zachována, stejně jako celá karoserie a její základní rozměry, tedy 4 055 milimetrů na délku, 1 745 milimetrů na šířku a 1 430 milimetrů na výšku. Do kufru se stále vejde 309 litrů zavazadel. Co se však změnilo výrazně, to je příď. Mezi nově tvarovanými světly se objevuje nová, vyšší a jinak poskládaná mříž chladiče, samozřejmě doplněná novým logem Peugeotu, který se postupně objeví na všech nových modelech. Klasického stříbrného lva tak vystřídal emblém se siluetou lví hlavy. Ze světa kočkovitých šelem je také trojice pruhů denního svícení na každé straně. Dosavadní jeden „zub“ pod světly nahradila trojice „drápů“, kterou najdeme i v grafice nových zadních světlometů. Do nabídky přibyly dvě barvy, a to včetně jedovaté žluto-zelené Agueda, představené na všech tiskových fotografiích.

Doporučujeme se podívat na oficiální video, ve kterém Peugeot nejen představuje novou 208, ale přeje k narozeninám sportovním verzím 205:

Zdroj: Youtube

Uvnitř představil Peugeot lehce inovovanou verzi přístrojového panelu, který je u francouzské značky klasicky umístěn vysoko na palubní desce v zorném poli řidiče. S výjimkou základní výbavy je panel vždy digitální, desetipalcový, a u nejvyšších výbav dokonce s 3D zobrazením. Deset palců úhlopříčky má i nový dotykový displej infotainmentu, dodávaný ve standardu ke všem výbavám. Jinak jsou změny v interiéru spíše decentní, zahrnují třeba vyšší počet USB konektorů či bezdrátovou nabíječku pro mobilní telefony.

Na silnice vyjede Peugeot 208 po faceliftu s celkem pěti motorizacemi. Značka myslí i na méně náročné zákazníky, kterým nabízí základní neelektrifikované tříválce, doplněné manuální převodovkou. Motory o objemu 1,2 litru lze dostat ve zcela základní verzi s výkonem 75 koní a pětistupňovou převodovkou, případně s výkonem 100 koní a šestikvaltem.

Nejlevnější kabriolety na českém trhu

Největší podíl však Peugeot předpokládá u nových hybridních motorizací, v nichž je tříválec kombinován s novým 48V systémem a také novou šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou e-DCS6 s integrovaným elektromotorem. Hybridy mohou mít výkon 100 nebo 136 koní.

Na vrcholu nabídky pak stojí ryze elektrická a vylepšená E-208. Posílený elektrický motor o výkonu 156 koní je zásoben z baterie o kapacitě 51 kWh, a dojezd činí podle WLTP 400 kilometrů. Na rychlé nabíječce o výkonu 100 kW se vůz dobije z 20 na 80 % za méně než 25 minut.

Na trh se inovovaná 208 dostane v listopadu letošního roku, a to ve třech výbavách – Active, Allure a GT. Na český ceník si však musíme ještě počkat.