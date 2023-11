Čtvrtá generace Škody Superb je zřejmě posledním novým modelem mladoboleslavské automobilky, který ještě můžou pohánět motory využívající pouze ropná paliva. Obě karosářské verze nové Škody Superb jsme měli možnost detailně prozkoumat během čtvrteční premiéry v Dolních Břežanech.

Interiér je odlišný od toho, který je v novém Kodiaqu | Foto: RadekPecák

Je bezesporu příjemným zjištěním, že tomuto vozu designéři i vývojáři věnovali opravdu velkou péči. Je to zřejmé především v interiéru. I když by se vzhledem k technické spřízněnosti nabízelo například sjednocení palubních desek u nového Kodiaqu a právě Superbu, opak je pravdou.

Prohlédněte si v naší fotogalerii detaily obou karosářských verzí

„Zatímco u terénně zaměřeného Kodiaqu jsme se snažili vytvořit dojem robustnosti, zde je naopak upřednostněna elegance v menším balení,“ vysvětlil mi designér Jan Dědek. Pozornost upoutají zejména svisle orientované lamely protínající celou palubní desku.

Oproti tomu vzhled exteriéru se naopak do určité míry podřizoval požadovaným parametrům z hlediska využitelnosti a třeba i součinitele hodnoty odporu vzduchu. Proto na zádi vidíte opravdu široké páté dveře a proto je linie střechy protažena díky plastovému nástavci až daleko za zadní okno.

A teď pár poznatků o tom, co mě při zatím ne příliš dlouhém seznámení zaujalo:

1) Vnější zpětná zrcátka

Ne, nejsou kamerová. Jde o klasiku. Ovšem poprvé jsou ukotveny ne na sloupku karosérie, ale na dveřích. Je to sice dražší řešení, ale z hlediska aerodynamiky prospěšnější.

2) Velikost kol

I když kola takzvaně dělají auto, designéři se udrželi při zemi a ponechali jejich velikost od šestnácti do devatenácti palců. Je to dobře z hlediska ekonomiky i komfortu jízdy.

3) Světla

Ty s Matrix technologií mají nyní o čtyřicet procent větší svítivost. Zaujmou také grafikou a v předních jsou rovněž zabudovány mlhovky. Diody teď osvětlují také kliky dveří. Ambientní osvětlení na výplních dveří dostalo novou funkci. Pokud se dveře otevřou, tak se tento pásek vždy rozsvítí červeně, byť třeba v uzavřeném interiéru zpříjemňoval atmosféru zeleným, modrým nebo jiným odstínem.

Roletka se hýbe sama

4) Chytrá řešení

Je jich opět docela hodně. Stará typu škrabka (nově je z recyklovaného plastu), držák parkovacích lístků nebo sklápěcí háčky v kufru zůstala zachována a přibyla nová. Oceňuji skutečně velký box pod loketní opěrkou vpředu, držák na telefon či tablet integrovaný do zadní loketní opěrky, držák na mince, tužku nebo box na brýle v přihrádce u spolujezdce nebo elektricky ovládanou roletu zakrývající zavazadlový prostor u kombíku.

U liftbacku jde zase již dříve použitý držák na kabáty posouvat v drážce a měnit tak jeho velikost. A jsem rád také za ostřikovač zadní parkovací kamery. Je totiž k vzteku, když je vám tato příplatková výbava po projetí zašpiněného úseku silnice k ničemu.

5) Elektronika neobtěžuje

Kombinace digitálního a klasického ovládání důležitých funkcí je v novém Superbu celkem dobře vyřešena. Díky takzvaným Smart Dials třem ovladačům. Umožňují rychlý přístup k řadě funkcí. Například levým a pravým se mění teplota dvou zón klimatizace, dále vyhřívání nebo ventilování sedaček. Prostřední pak může měnit hlasitost audia, režim klimatizace, jízdní režimy nebo třeba měnit měřítko navigační mapy. Příjemné je, že se vám neupeče telefon položený do přihrádky s indukčním nabíjením. Je totiž chlazená větráčkem.

6) Nové prvky v sedačkách

Poprvé jsou použity opěrky hlavy, které je možné nastavit nejen výškově, ale také podélně. Tvar sedáků i opěradel Škoda konzultovala s ortopedy a jak jsem už psal, k dispozici bude rovněž možnost masáže.

7) Zvláštní kaplička

U řady konkurentů stojí displej digitálního přístrojového štítu na palubní desce osamoceně. Zde ho designéři ukryli do klasické kapličky. Prý se tak snažili zakrýt otvor, v němž je uložena technika head-u displeje. Jenže displej nepřekryli zcela. Nechali vytrčené jeho růžky. Funkčnost to nijak neovlivňuje, ale estetické to zrovna není.