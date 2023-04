Polestar 4 již za pár dní: Elektrické SUV slibuje hlavně vylepšenou aerodynamiku

Ještě nějakou dobu potrvá než se Polestar, tedy dřívější odnož Volva a nyní samostatná značka čínského koncernu Geely, dostane skrze oficiální prodej do České republiky. Ten okamžik se ovšem blíží a my můžeme zatím sledovat přírůstek vozů do modelového portfolia značky. Nejnovější se světu představí už 18. dubna na autosalonu v Šanghaji.

První snímek chystaného kupé-SUV Polestar 4 | Foto: Se svolením Polestar