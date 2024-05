Porsche představilo facelift aktuální generace modelu 911 s kódovým označením 992. A jde o pořádnou sadu změn v čele s obří novinkou – vůbec poprvé je model 911 vybaven hybridním pohonem, kdy se zvětšeným šestiválcem spolupracují hned dva elektromotory.

Porsche 911. | Foto: Se svolením Porsche

Vezměme to ovšem popořadě a začněme u vnějšího designu. Ten se samozřejmě nemohl měnit nijak dramaticky – vždyť ikonická 911 musí zůstat stále svá a nezaměnitelná – přece se ale novinky najdou.

Hlavní LED světlomety se čtyřmi segmenty

Tou největší je sjednocení všech světelných funkcí na přídi auta do hlavních světlometů. Na nové 911 už nenajdete oddělené směrovky nebo denní svícení, všechno nově obstarávají hlavní LED světlomety se čtyřmi segmenty, vybavené velmi vysokým rozlišením LED „pixelů“.

Na nárazníku pod světly tak zbylo více prostoru pro aerodynamiku a nové provedení verze Carrera GTS tedy dostala aktivní aerodynamické klapky, které se otevírají, když je potřeba více vzduchu k chlazení.

Další změny se týkají pouze detailů a totéž platí v interiéru, kde je přístrojová deska před řidičem již čistě digitální a vůbec poprvé se nalevo od volantu nachází startovací tlačítko, nikoliv otočný ovladač zapalování, který evokoval klasické otáčení klíčkem.

Nová podoba Porsche 911 v oficiálním videu:

Zdroj: Youtube

Historicky první 911 s hybridním pohonem

Ty největší změny se ovšem odehrály pod zadní kapotou, kde má 911 motor. Verze GTS je totiž historicky první 911 s hybridním pohonem. Jeho základem je stále plochý šestiválec, ovšem se zvětšeným objemem ze stávajících 3 litrů na 3,6 litru. V přídi auta se potom ukrývá baterie pohánějící hybridní součásti. Přestože má zhruba velikost klasické 12V autobaterie, pracuje s napětím 400 V a má kapacitu 1,9 kWh.

Baterie se stará o pohon dvou elektrických motorů. Jeden se nachází přímo v osmistupňové dvouspojkové převodovce PDK, má výkon 54 koní a točivý moment 150 Nm, kterým pomáhá spalovacímu motoru při akceleraci.

Porsche 911 S/T Heritage Design Package 60 2024:

Druhý motor je potom v hybridním turbodmychadle mezi výfukovou částí a dmychadlem, a při sešlápnutí plynu ho okamžitě roztáčí, čímž eliminuje jeho prodlevu.

Motor v turbodmychadlu zároveň funguje jako generátor elektrické energie, když je turbo poháněno výfukovými plyny a byl dosažen maximální plnicí tlak. Oproti předchozímu motoru také stačí pouze jedno turbo, nikoliv dvě.

Mezi další zajímavosti motoru se řadí elektrický kompresor klimatizace, který eliminoval potřebu řemenu příslušenství. Nadále tu zůstal i systém variabilního časování VarioCam.

Porsche 911.Zdroj: Se svolením Porsche

Z nuly na sto za 3 sekundy

Nejdůležitější jsou nicméně syrové hodnoty, a ty znějí skvěle. I bez elektrické výpomoci má motor sám o sobě 485 koní a 570 Nm, jako kompletní hybridní balíček je to potom 541 koní výkonu a 610 Nm točivého momentu. Auto je samozřejmě extrémně rychlé – z nuly na sto mu to trvá rovné 3 sekundy a maximální rychlost vystoupá na 312 km/h. To všechno při nižší tabulkové spotřebě a emisích oproti předchůdci, a s hmotností, která je jen o 50 kilogramů vyšší.

Verze GTS má také vůbec poprvé standardně dodávané zatáčení zadní nápravy (dříve bylo za příplatek) a aktivní podvozek pracuje s napětím hybridního systému, takže je rychlejší a přesnější než dosud.

Na druhou stranu, pokud preferujete klasičtější přístup bez hybridu a stačí vám nižší výkon, pořád můžete sáhnout po základním modelu Carrera, který si zachoval motor jako dosud, jen posílený. Zde je i nadále třílitrový šestiválec s dvojicí klasických turbodmychadel, zděděných z výkonnějšího modelu GTS. O chlazení stlačeného vzduchu se navíc stará větší mezichladič z modelu Turbo.

Základní Carrera si tak polepšila na celkový výkon 394 koní a točivý moment 450 Nm. Z nuly na sto vůz zrychlí za 4,1 sekundy (3,9 s paketem Sport Chrono) a rozjede se na maximální rychlost 294 km/h.

Obě verze – tedy 911 Carrera a 911 Carrera GTS, lze u Porsche objednávat už nyní. K mání jsou s pohonem zadních kol, případně u GTS s pohonem všech kol, a standardem je dvouspojková automatická převodovka. Vybírat můžete buď kupé s pevnou střechou nebo kabriolet.