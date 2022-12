Na to, co se dá v této kategorii aut příští rok očekávat, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Jak vyplývá z našeho průzkumu mezi automobilkami, nová jména přinesou do světa sportovně-užitkových vozů vlastně jen značky Renault a Ford. Francouzská značka nabídne SUV Austral, které jsem si již mohl vyzkoušet při prvních testovacích jízdách. Ford pak přiveze zatím pouze pro americký trh vyráběné terénní SUV Bronco.

Nová jména se objeví ještě u Subaru a Citroënu. Ovšem model Crosstrek je vlastně jen v souladu s globálním označením tohoto vozu přejmenované XV a Citroën C4 X je jakýmsi derivátem běžné "cé čtyřky". Současně však tento model hraje roli jakéhosi spojovatele mezi světem klasických spalovacích aut a elektromobilů. Bude se totiž nabízet s oběma těmito typy pohonů.

Velmi slušné šance na úspěch: Verdikt po prvních jízdách s Renaultem Austral

Právě ve sféře elektrických aut se také objeví novinky. Hlavně mezi značkami takzvaného prémiového segmentu. Třeba BMW XM je velmi výkonný plug-in hybrid, u něhož je součástí pohonné jednotky osmiválcový zážehový agregát.

Mercedes-Benz pak pokračuje v nabízení elektrických alternativ prakticky všech dosud vyráběných typů vozů. Tentokrát se dočkáme obřího EQS SUV a o něco menšího EQE SUV. Tato značka ale současně připravila facelifty pro modely GLA a GLB a rovněž novou generaci středního SUV GLC s karosériemi SUV a SUV-kupé.

Nový Kodiaq až na konci roku

Audi pak začne prodávat výrazně modernizovaný model e-tron, který se přejmenoval na Q8 e-tron, facelift čeká třeba velký model Q7.

Z přece jen dostupnějších elektromobilů lze určitě zmínit novou generaci Hyundai Kona (bude k dostání také ve verzi s termickým motorem). Tato značka uvede rovněž modernizovaný Bayon, Tucson a zbrusu nové Santa Fe. Do všech bude možné tankovat klasická ropná paliva.

Japonské autonovinky pro rok 2023: Nejvíce jich přiveze Toyota

Další korejská značka Kia chystá rychlou verzi elektrického modelu EV6 s označením GT a na konec roku nový velký elektromobil EV 9. Prý bude větší než současná vlajková loď Sorento.

Japonské značky připravují například nové C-HR (Toyota), CX-80 (Mazda) a ASX (Mitsubishi). To bude ale fakticky Renault Captur s nalepeným logem tří diamantů.

Volkswagen nabídne modernizovaný T-Cross, Ford facelift Kugy, Škoda pak modernizovaný Kamiq a novou generaci Kodiaqu. To ale až v samém závěru roku 2023.

Očekává se také zvýšená aktivita čínských značek. Třeba Geely nebo MG. Zajímavě se jeví třeba čistě elektrický model MG Marvel R.