Dvacet novinek během letošního a příštího roku představí značka Audi. Tato prémiová německá automobilka nyní uvádí na trh dva modernizované modely. Tím prvním je velké sportovní SUV Q8/S Q8, což je pro tuzemské zastoupení ten vůbec nejžádanější model.

Automobil má nyní přepracovaný přední a zadní nárazník, nový tvar masky chladiče Audi Singleframe, nová přední i zadní světla. Ta jsou navíc vzájemně propojená. Zákazníci také budou moci zvolit tři nové odstíny barev, nové designy kol (pro SQ8 jsou až třiadvacetipalcová), tři nové dekorace v interiéru.

Na to, jak to tomuto vozu i dalším slušelo na sněhu, se můžete podívat do naší fotogalerie.