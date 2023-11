Cena nového Renaultu Espace začíná na milionu korun. Zájemce však dostane třetí řadu sedaček bez příplatku.

Jízda v Espace je velmi komfortní | Foto: Se svolením Renault

Příští rok uplyne 40 let od představení modelu Espace. Tehdy se jednalo o zcela nový koncept auta pro velké rodiny. Nyní přichází na trh šestá generace, kterou jsem zatím mohl vyzkoušet na trase mezi Prahou a jižní Moravou.

V tomto nejnovějším provedení již Espace definitivně přestal být klasickým velkoprostorovým vozem, ale stal se v souladu se současným módním trendem sportovně-užitkovým vozem.

Na to, jak nový Espace vypadá zvenčí i zevnitř, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Fakticky se jedná o prodloužený model Austral. Renault tehdy mohl nazvat tento vůz třeba Austral XL. Jenže, Espace je samozřejmě více sexy jméno. A tak tedy zde máme vůz, který umí přepravit až sedm cestujících. V této souvislosti určitě není nezajímavou informací, že třetí řadu sedaček si můžete objednat nebo nemusíte. Ale, pokud tak učiníte, tak vás to nebude nic stát.

Renault Espace není nyní rozhodně malé auto. Na délku měří 4720 milimetrů. Přesto je o více než deset centimetrů kratší v porovnání s předchůdcem. Zajímavé je, že se tvůrcům podařilo udržet střechu vozu poměrně nízko nad zemí - pouze 1640 milimetrů. A to přes to, že světlá výška činí nezanedbatelných 180 milimetrů.

Na videu se nový Renault Espace představuje zde:

Zdroj: Youtube

Renault se tímto vozem snaží trefovat do vkusu třeba otcům či matkám, kteří vstoupili do druhého partnerského svazku. A někdy tedy chtějí vzít na výlet své ratolesti, jak z toho prvního tak i druhého manželství. Takže, pokud těmi dětmi z prvního partnerství budou již hodně odrostlí pubertáci, rozhodně si na druhé řadě sedaček nebudou stěžovat na nedostatek prostoru. A na tu třetí se usadí samozřejmě ty nejmenší děti.

Druhou řadu sedadel lze navíc posouvat a jejich opěradla naklápět ve třech krocích. Na hlavami cestujících se nachází obří střešní okno, které má rozměr 1330x840 milimetrů. Nejde zakrýt žádnou roletou, před slunečním žárem prý v létě budou chrátit cestující speciální filtry v něm obsažené.

Palubní deska i další části interiéru kolem předních sedaček jsou shodné s Australem. To znamená, že ve výbavě může být head-up displej, hlavní multimediální displej s orientací na výšku je opravdu velký a fyzické ovladače najdete vlastně jen na volantu a pod tímto centrálním displejem. Ovládá se jejich pomocí klimatizační soustava. Například ale vyhřívání sedaček nebo volantu už můžete zapnout jen tehdy, když se prstem trefíte na malinkou ikonku na displeji. Na nerovné vozovce je to opravdu složitý úkol.

Na druhou stranu, jízdní vlastnosti jsou i na promačkaných a proděravělých komunikacích velmi příjemné. Rozhodně se na podvozek lze spolehnout i při rychlejším průjezdu zatáčky, v níž je je povrch mírně řečeno nepříliš ideální. Vykroužení oblouku usnadňuje systém pro natáčení zadní nápravy, který je k dispozici v prostředním a nejvyšším stupni výbavy. Navíc je interíér velmi dobře odhlučněný, takže rodinnou pohodu uvnitř nenaruší ani hluk od kol, ani svištící vzduch na dálnicích.

Motor si vybrat nemůžete

Překvapením může být to, že nový Espace se prodává s jednou jedinou motorizací. Jedná se zbrusu nový hybridní systém s celkovým výkonem dvě stě koňských sil. Technici při jeho konstruování využili i některé technologie používané v monopostu F1 stáje Alpine.

Součástí složitého ústrojí je nový přeplňovaná tříválcová zážehová dvanáctistovka a s ní spolupracují elektromotory. K nim proudí energie získávaná při rekuperačním zpomalování a ukládaná do baterie s kapacitou 2 kWh. Ve městě, jak tvrdí lidé z Renaultu, lze ujet až osmdesát procent vzdálenosti čistě na elektřinu. To pak samozřejmě citelně sníží spotřebu.

Samotný spalovací motor má výkon 130 koňských sil, hlavní elektromotor přidává dalších bezmála sedmdesát. Třeba při zrychlování pak lze využít potenciál dvou stovek koňských sil, což, jak jsem si vyzkoušel, bohatě postačuje i na rychlé předjetí pomalejšího vozidla nebo dostatečnou akceleraci při vjíždění na dálnici z připojovacího pruhu.

Zatímco na dálnici auto jede prakticky výhradně na energii získanou spalováním benzínu, mimo město agregáty spolupracují. K tomu, aby to bylo co nejefektivnější, napomáhá speciální převodovka. Ta má dva stupně pro elektrickou část pohonného ústrojí a čtyři pro spalovací. Na dálnici se využívá hlavně trojka a čtyřka ze spalovací části, všude jinde se kombinují dva stupně elektrické a dva ze spalovací. Řazení mají na starosti tři elektromotory, mezi motorem a převodovkou není žádná třecí spojka. To právě proto, aby se eliminovaly třecí ztráty. Cílem je logicky snížení spotřeby a emisí CO2.

Ne vždy proběhlo přeřazení bez prodlevy a občas jsem pocítil i cuknutí. Zejména jízda od křižovatky ke křižovatce ve městě byla ale naprosto bezproblémová.

Papírová spotřeba tohoto velkého auta je 4,6 litru. Společně s kolegou jsem při svižné jízdě ve středně členitém terénu Vysočiny a jižní Moravy zaznamenal průměrnou hodnotu 5,8 litru, což rozhodně není vysoký údaj. Na dálnici pak auto potřebovalo k ujetí stovky kilometrů rovných 7 litrů.