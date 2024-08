Největší evropská automobilka Volkswagen zatím (s výjimkou základních verzí typu ID.3) míří svými elektromobily spíše na poněkud bohatší motoristickou klientelu.

Nyní k dosud nabízeným verzím modelu ID.7, který je největším z elektrických vozů s nižší stavbou karosérie, přidává nové. Ty se odlišují přidanými písmeny do názvu. Jednak Pro S, což značí větší baterii (a tudíž i dojezd) a jednak GTX. Toto označení signalizuje sportovnější zaměření.

Obě nové verze Volkswagenu ID.7 můžete porovnat při prohlížení naší fotogalerie.

Logicky to znamená, že na nějakou lidovou cenovku musíte zapomenout. ID.7 Pro S karosérií sedanu startuje nyní v Česku na cenovce 1 329 900 Kč, Tourer je pak o 20 000 Kč dražší. Stejný cenový odstup je i mezi oběma karosářskými verzemi GTX. V tomto případě zákazník za méně praktickou karosérii musí zaplatit nejméně 1 845 000 Kč.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer v jízě můžete vidět na následujícím videu:

| Video: Youtube

Verzi GTX poznáte snadno. Má jinou vizáž spodních částí obou nárazníků a uvnitř červené prvky na volantu, palubní desce i sedačkách. Ty jsou navíc sportovnější s větším bočním vedením.

Přepracovaný podvozek

Konstruktéři také lehce přepracovali podvozek. Například je standardem posilovač řízení s proměnlivým účinkem, na obou nápravách jsou tužší stabilizátory a přepracování se dočkaly také tlumiče.

Bohužel jsem v praxi tyto úpravy, stejně jako vyšší výkon daný přidáním druhého elektromotoru pro pohon předních kol, během mezinárodní novinářské prezentace nebyl schopen poznat. To proto, že se jezdilo ve Švédsku, kde jsou rychlostní limity proklatě nízké.

Ve městech se často jezdí jen třicítkou, mezi obcemi většinou sedmdesátkou a na dálnici do 110 kilometrů v hodině. Porušování limitů se trestá s lehkou nadsázkou podobně tvrdě jako drobná krádež v zemích praktikujících islámské právo šaría.

close info Zdroj: se svolením VW zoom_in V interiéru pak lze najít červené prvky

To ale samozřejmě naopak nahrává nízké spotřebě. S verzemi Pro S jsem byl na zdejších silnicích (navíc s rovinatým profilem a za příznivých teplot kolem 24 stupňů Celsia) schopen jezdit se spotřebou do 15 kWh. Palubní počítač ve verzích GTX pak ukázal jen cca o 1,6 kWh více.

Pochopitelně, kdybych s vozem spěchal, což samozřejmě lze, neboť sedan umí z nuly na stovku zrychlovat během 5,4 sekundy a Tourer jen o desetinku pomaleji, dostala by se hodnota spotřeby nad 20 kWh. Zajímavé je, že hodnota maximální rychlosti zůstala pro GTX na stejné hodnotě jako pro běžné verze ID.7, tedy na 180 km/hod.

Tourer je praktický i pro firmy

Vlastně vůbec poprvé jsem při této akci mohl prozkoumat verzi Tourer, neboli kombík. Jsem přesvědčen, že se v několika příštích letech objeví ve firemních flotilách řady firem v Česku.

Je to totiž auto, které s největší baterií (verze Pro S disponuje využitelnou kapacitou 86 kWh), dokáže ujet na jedno nabití 687 kilometrů. Samozřejmě v režimu WLTP. Ale i v reálném světě to bude znamenat reálný dojezd do vzdálenosti 500 kilometrů.

Přitom nabíjení nezabere zase tolik času. K dispozici je pro největší baterii maximální výkon pro dobíjení 200 kW, což je zatím rekord u vozidel zkonstruovaných na základě koncernové platformy MEB. Z 10 na 80 procent se tak baterie nabije do půl hodiny.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer bude dobrým společníkem také ve volném čase. Například i díky možnosti nasadit na tažné zařízení držák pro kola s celkovou hmotností do 75 kilogramů a samozřejmě díky zavazadelníku s objemem 586 litrů.

Oproti prvním verzím ID.7 se u Toureru vylepšila také elektronická výbava. Například teď je možno na head-up displej přenášet také z navigačních aplikací propojeného mobilního telefonu.