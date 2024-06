Tuzemské zastoupení japonské značky začíná prodávat novou generaci městského hatchbacku Swift. Oproti minulé verzi se cenovka o dvacet tisíc navýšila, auto však nabídne nový a úsporný motor lepší výbavu i svezení. I nadále je Swift možné koupit ve variantě s pohonem všech kol.

Nové Suzuki Swift jsem poprvé zkoušel na silničkách kolem hradu Karlštejn | Foto: Deník/Radek Pecák

Již více než čtyřicet let nabízí japonská automobilka Suzuki svůj model Swift. Prodává ho na celém světě, i když ne všude se jmenuje tak jako u nás.

Exemplář Suzuki Swift, se kterým jsem v rámci české novinářské jízdní prezentace mohl ujet první desítky kilometrů, si můžete prohlédnout ve fotogalerii s komentáři v popiscích.

Nyní se do autosalonů s jejím logem dostává další generace. V porovnání s tou předcházející se auto o dva centimetry protáhlo v podélném směru. I tak ale se svojí délkou 386 centimetrů zůstává nejmenším typem v kategorii takzvaných městských hatchbacků a najít tak místo pro podélné zaparkování u chodníku nebude zas až tak velkým problémem.

Také jízdní záběry nového Swiftu můžete vidět v následujícím videu:

Design je evolucí předcházející generace. Musím upozornit, že při pohledu na skutečný vůz se mi nový Swift líbil více než na fotografiích. Podstatně zajímavěji (zejména v dražších výbavových verzích) vypadá interiér. Potěšilo mě, že i vzadu je slušný prostor pro nohy a hlavy cestujících, kteří dorostli na výšku kolem 185 centimetrů.

Suzuki Swift asi inspiroval i tvůrce Fabie. Malý Japonec teď slaví 40 let

Slabinou u Suzuki Swift zůstává zavazadlový prostor. Jeho objem 265 litrů postačí tak pro menší cestovní zavazadla dvojice lidí. Navíc jeho využitelnost znesnadňuje menší nákladový prostor a stále ještě vysoká nákladová hrana. Přestože lidé ze Suzuki tvrdí, že se pracovalo na jejím snížení.

Nový motor se povedl

Hlavní změnou v novém Swiftu je pohonná jednotka. I nadále je to zážehový agregát se zdvihovým objemem válců 1,2 litru, i nadále má výkon 82 koňských sil. Ovšem o něco se zvýšil točivý moment a hlavně snížila spotřeba. V měřícím cyklu WLTP o tři desetiny litru na 4,4 litru. Je úžasné, že za méně než pět litrů (4,9 litru) lze jezdit i s verzí 4x4. Ta zůstává nadále v nabídce.



Já jsem na trase vedoucí v kopcovitém terénu na zatáčkovitých silnicích v okolí hradu Karlštejn dosáhl průměrné spotřeby 5,1 litru. A to jsem většinou nejel tempem kochajícího se důchodce. A také jsem se za volantem docela slušně bavil. Swift je lehký, rád si nechá líbit rychlejší průjezdy v zatáčkách, jeho mírně tvrdý podvozek nerozhodí ani větší nerovnosti a pokud potřebujete hned za pravotočivou zatáčkou vjet do levotočivé, udělá to téměř s radostí.

Šplhavec snaživý. Takové jméno podle našeho testu zaslouží Suzuki Swift 4x4

I Když se zdá výkon 82 koňských sil pro sportovnější jízdu nedostatečný, ve skutečnosti umí i takové umírněné stádečko ořů vůz solidně rozpohybovat. Určitě lépe, než by se mohlo zdát při pohledu do tabulky s výkonovými parametry, kde stojí hodnota zrychlení z nuly na sto za 12,5 sekundy a maximální rychlost 165 kilometrů v hodině.

Suzuki Swift - auto do pohody:

Verze 4x4 jen s manuálem

Dobře se mi také pracovalo s hladce řadící pětistupňovou manuální převodovky, spokojen jsem byl s účinkem brzd pracujících v přesné úměře s tím, jak moc jsem zatlačil na prostřední pedál. A řízení je také solidně přesné.

Základní verze Swiftu nyní přijde na 389 900 Kč. Jedná se o vůz v nejnižším ze třech nabízených výbavových stupňů. Tedy se vždy jedná o verzi s manuální převodovkou a pohonem pouze předních kol. Kupující získá v takovém případě auto vybavené například i manuální klimatizací, elektrickým ovládáním všech bočních okének, rádiem s dvěma reproduktory, startovací tlačítko, adaptivní tempomat a spoustu elektronických asistenčních systémů. Ovšem jezdí na patnáctipalcových ocelových kolech.

Nový Swift od Suzuki – má kapotu jako poklop, ale není na baterky

Součástí výbavy Premium, za kterou se připlácí 26 000 Kč, pak jsou třeba také kola z lehké slitiny, vyhřívání sedaček, více reproduktorů nebo kožený volant.

Za pohon kol rovněž zadní nápravy se v tomto i nejvyšším výbavovém stupni připlácí 41 000 Kč, za automatickou převodovku typu CVT pak 31 000. Oba tyto prvky ale není možné kombinovat. Takže Swift 4x4 bude mít vždy manuální řazení.