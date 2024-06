Mladoboleslavská automobilka tentokrát kvůli představení další verze Superbu pozvala motoristické novináře z Evropy do západních Čech. Centrem prezentace se staly Karlovy Vary, odkud se na testovací trasy vyráželo jak se zážehovými, tak i dieselovými verzemi nové generace Superbu s karosérií liftback. I do ní se nakonec bude montovat plug-in hybridní pohon.

Testovací trasy při mezinárodní prezentaci vedly kolem památek v západních Čechách | Foto: Se svolením Škoda-Auto

Zatímco u velké části jiných automobilek přistupují při konstruování verze kombi k prodloužení zadního převisu karosérie dříve připraveného hatchbacku, u Škody na to jdou jinak. A tak se dokonce paradoxně stalo, že verze limuzína čtvrté generace Superbu je o centimetr delší než kombík. Je to ale dáno pouze použitím jinak tvarovaných nárazníků. Platforma, rozvor i další technická řešení jsou pro oba typy shodné.

Verzi kombi jsem měl možnost vyzkoušet dříve (jízdní dojmy čtěte zde), nyní mladoboleslavská automobilka nechala novináře otestovat Superb liftback.

Na fotografie limuzíny Superb pořízené během mezinárodní jízdní prezentace se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Ono, je to ale s označením typu karosérie u tohoto modelu docela složité - někdy se jí říká také hatchback a designéři dokonce tvrdí, že by se dala považovat za jakési čtyřdveřové kupé. To je ovšem drobnost, podstatnější je, že se Superb v porovnání s předcházející generací posunul na ještě vyšší úroveň.

Vrchol? Zážehový přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec

Mohl jsem si to ověřit při prvních stovkách seznamovacích kilometrů. Do rukou se mi postupně dostaly volanty základní zážehové i vznětové motorizace a rovněž absolutní vrchol. Tím je zážehový přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný na výkon až 265 koňských sil. Tato motorizace se také pojí s pohonem všech kol. Čtyřkolku může mít k dispozici také ten, který se rozhodne pro nejvyšší výkonovou verzi (193 koní) motoru spalujícího naftu.

Video představující obě karosářské verze nového Superbu naráz si můžete pustit zde:

Oněmi zmiňovanými základními motorizacemi jsou mildhybridní zážehová patnáctistovka a dvoulitrový turbodiesel. U obou lze využít potenciál 150 koňských sil. Mezi nejlevnějším benzinovým motorem a zmiňovanou vrcholnou verzí je ještě jeden motor s označením 2,0 TSI. V tomto případě má výkon 204 koní.

Test Škody Scala po faceliftu: teď je z ní ještě praktičtější auto pro rodiny

Nakonec se ve Škodě rozhodli nabízet také nový typ plug-in hybridu, přestože původně ho měl dostat pouze kombík. Lidé žijící a pracující ve městech ho budou moci používat jako klasický elektromobil, protože má dojezd až 130 kilometrů a dá se rychle nabíjet. O víkendech při delších cestách pak lze k pohonu využít také benzín z nádrže o objemu 45 litrů.



Bez tankování i na opravdu dlouhé cestě

Klasické spalovací verze mají nádrže téměř sedmdesátilitrové, což benzinové verzi 1,5 TSI umožňuje reálný dojezd přes tisíc kilometrů a v případě té dieselové dokonce dvanáct set.

Přispívají k tomu také opatření z oboru aerodymamiky. Hodnota čelního odporu se v porovnání se Superbem III snížila o 15 procent třeba díky ploché podlaze, upraveným vnějším zpětným zrcátkům, nebo uzavíratelným žaluziím v masce chladiče a aerodynamickým krytům kol. Auto pak při mírném klesání plachtí. Prakticky vůbec díky nízkému odporu vzduchu nezpomaluje a nenutí tedy řidiče šlapat na plynový pedál a spalovat při tom palivo.

Dalším bonusem toho je velmi nízká hladina hluku, který v dálničních rychlostech způsobuje kolem auta proudící vzduch.

Superb vždy byl autem s bohatou nabídkou prostoru pro cestující i zavazadla. Teď tomu samozřejmě není jinak. Třeba zavazadlový prostor je ještě o dvacet litrů větší než dříve a lze do něj naložit 645 litrů. Přístup dovnitř je nadále skvělý díky tomu, že se otevírá celá záď včetně okna.

První jízdy s novým Superbem: Správně využít jeho kufr vás naučí návod na videu

Na kolena mají zadní cestující královský prostor, jen hlavy lidí měřících více než 190 centimetrů se již tady budou dotýkat stropu.

Palubní deska a výbava je pochopitelně shodná jako v již popisované verzi kombi. Najdete tu tedy mimo jiné vzhůru čnící velký dotykový displej, programovatelné otočné ovladače a páku voliče převodovky na sloupku volantu. Tu má každý nový Superb. Manuální řazení už se nabízet nebude.

Záď Superbu je stabilnější

Prostřednictvím infotainmentu a spolupráce s aplikací MyŠkoda lze nyní v Superbu platit za parkování, když předtím se zobrazí nabídka volných míst. Stejně tak můžete zatím u některých čerpacích stanic zaplatit za palivo, aniž byste museli ke skutečné pokladně.

Displej má úhlopříčku 13 palců.Zdroj: Se svolením Škoda-Auto

Opět se hodně pracovalo na sedačkách, které můžou mít masáž, ventilování a navíc atest zdravotní nezávadnosti.

Superby minulé generace, zejména ty vyrobené v prvních letech, bývaly kritizovány kvůli poněkud změkčilému podvozku, který někdy na hodně nerovných vozovkách mohl způsobit jízdní nestabilitu.

Škoda Octavia 2019 versus 2024: většina rozdílů je zvenčí neviditelných

Proto jsem byl hodně zvědavý, jak si novinka povede na tuzemských okreskách. A obstála na výbornou. Velký vliv na plynulém tlumení nerovností i velmi malých náklonech v zatáčkách mají jednak nové tlumiče s dvěma ventily (jeden je určen pro regulaci míry stlačení a druhý pro odskoky) a jednak přepracované zavěšení zadních kol.

Ani ve sportovním módu není vůz na nerovnostech nervózní a při volbě toho komfortního naopak nezpůsobuje žaludeční nevolnost přílišným pohupováním.

V zatáčkách se auto chovalo přísně neutrálně, líbilo se mi i nastavení posilovače řízení a účinek brzd odpovídající míře tlaku na pedál. Oproti verzi kombi je liftback ještě o chloupek ovladatelnější a v místech, kde levá zatáčka střídá pravou a naopak, se ochotněji stáčí do požadovaného směru.

Typičtí uživatelé klasických motorizací (tedy ne zmiňované vrcholné zážehové) budou pravděpodobně spokojeni také s dlouhodobou spotřebou. Jak benzinová patnáctistovka, tak i turbodiesel s pohonem pouze předních kol budou umět jezdit i za méně než šest litrů na sto kilometrů. Agregát s 265 koňskými silami si pak i vinou roztáčení kol na obou nápravách vyžádá v průměru cca osm litrů.