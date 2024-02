Nová generace vozu Volkswagen Tiguan může mít pod kapotou nadále dieselové motory TDI, nabízí se také s pohonem všech kol a v případě volby nové generace plug-in hybridního pohonu lze čistě na elektřinu ujet až stovku kilometrů. První kusy nového Tiguanu dorazí do českých autosalonů Volkswagenu již během příštích dnů. Nyní přinášíme první dojmy ze zahraniční jízdní novinářské prezentace.

S novým Tiguanem jsme jezdili v okolí francouzského města Nice | Foto: Se svolením VW

Značka Volkswagen přiváží na trh novou generaci svého středního rodinného SUV Tiguan. Tento model je v současnosti nejprodávanějším typem ze široké nabídky největší evropské automobilky. Nadále se bude nabízet s poměrně obsáhlou škálou klasických spalovacích motorů, ale zákazníci budou moci zvolit i plug-in hybridní verzi s velmi dobře využitelným čistě elektrickým jízdním režimem.

Na vnějšek i vnitřek nového Tiguanu se podívejte do komentované fotogalerie.

Na francouzském Azurovém pobřeží jsem mohl při novinářské jízdní prezentaci vyzkoušet jednak základní benzinovou motorizaci a rovněž také verzi se silným i slabším turbodieselem.

Třetí generace Tiguanu, jehož předcházejících dvou verzí se prodalo přes 7,5 milionu, má vzhled, který je pro současné modely s logem VW. Tedy světlomety jsou na obou koncích vozů vzájemně propojené lištou, ve spodní části nárazníku zeje zejména ve variantě R Line obří otvor pro nasávání chladicího vzduchu. Lze ale uzavřít žaluziemi, což je jedno z opatření na vylepšení aerodynamiky. Součinitel aerodynamického odporu cx se dostal pod hodnotu 0,3, což je na poměrně velké a vysoké SUV velmi dobrá hodnota. V praxi, jak jsem si ověřil, se to významně projevuje na spotřebě v reálném provozu i na snížení hlučnosti během jízdy na dálnici.

Účinnost nových světlometů dokumentuje následující video:

Zdroj: Youtube

Nynější Tiguan se oproti předchůdci zvětšil o 30 milimetrů na 4539 milimetrů. To znamená, že jde stále ještě o vůz, který půjde bez větších problémů zaparkovat i ve městě. Přitom vnitřní prostor je dostatečně velký pro čtveřici dospělých a potěší i hodnota objemu kufru. Ta narostla o 37 litrů a jde už o 652 litrů.

I nadále je možné kufr ještě zvětšit posunutím dvou částí zadní lavice až o čtrnáct centimetrů směrem dopředu. Navíc lze upravovat sklon opěradel. Na zadních okénkách jsem objevil siluety tygra a leguána. Je to připomínka toho, že označení modelu je vlastně složené ze jmen těchto dvou zvířat. Stejně jako tygr disponuje toto SUV silou a současně je mrštné podobně jako právě zmíněný ještěr.

Takový elektromobil tu měl být již dávno. První jízda s novým Volkswagenem ID.7

Interiér vpředu je kompletně nový. Z palubní desky zmizela klasická kaplička nad přístrojovými ukazateli, displej je vsazený přímo do plastu za volantem. Na něm se opět objevila klasická ovládací tlačítka. Dotykové plošky na ramenech volantu se zjevně ukázaly jako slepá ulička.

Uprostřed palubky je obří displej. Já jsem jezdil jen v autech, kde měl patnáctipalcovou úhlopříčku, ale levnější výbavy dostanou o něco menší. Pod ním je lišta na ovládání klimatizace. K odezvě, rozlišení a dalším parametrům centrálního displeje rozhodně už nelze mít výhrady. A ten, kdo nechce ťapkat prsty po obrazovce, může si zkusit popovídat s novou hlasovou asistentkou Idou.

Manuální řazení nebude

Jelikož Tiguan už nebude možné koupit s jinou než automatickou převodovkou, mohli technici přemístit její volič na sloupek volantu. Tím se uvolnilo místo na středové konzole, kde je více místa pro uložení různých drobností. Ale také se tu nachází tlačítko parkovací brzdy, startovací knoflík a nový otočný ovladač. Ten má v základní poloze na starosti ovládání hlasitosti audiosystému, ale pokud ho zatlačíte, tak můžete měnit jízdní režimy.

V tom s názvem Individuál také tvrdost tlumičů. Ty jsou zcela nové konstrukce se dvěma ventily a lze si nastavit odpružení od houpavého až po tvrdé sportovní tlumení.

Občas se mi ale zdálo, že od podvozku slyším trošku moc zvukového doprovodu při přejíždění různých typů nerovností. Snad se to pro exempláře určené běžným zákazníkům ještě stihne vyladit. Jinak ale Tiguan jezdí tak, jak se na dobré rodinné auto sluší a patří. V zatáčkách se nenaklání, brzdové třmeny se zakusují do kotoučů úměrně tomu, jak šlapete na brzdový pedál, ochota vozu stáčet se do oblouků je rozhodně nadprůměrná.

Nové Volkswageny už znají svoje ceny. Passat i Tiguan se vejdou do milionu

Motorů, které si kupující můžou objednat pod kapotu, je na poměry současného automobilového světa až nezvyklé množství, Nejlevnější Tiguan bude pohánět zážehová čtyřválcová patnáctistovka, se kterou jsem v členitém terénu jel se spotřebou na hranici sedmi litrů.

Tento motor, stejně jako slabší diesely, se pojí pouze s pohonem předních kol. Ty naftové se pak odměňují úžasnou spotřebou. Například po cestě z hotelu na letiště, kdy jsem řadu kilometrů popojížděl v dopravní zácpě, ukázal palubní počítač v exempláři poháněnému turbodieslem se sto padesáti koňskými silami průměrnou spotřebu 4,9 litru na sto kilometrů.

Ovšem pohon všech kol si budou moci objednat jak ti, kteří touží po nejsilnějším zážehovém, tak vznětovém agregátu. Vždy jde pochopitelně o čtyřválce se zdvihovým objemem válců.

Poslední možnou motorizací (opět ale s pohonem jen jedné nápravy) je nový typ plug-in hybridu. Čistě na elektřinu s ním lze ujet až sto kilometrů a rychlostí až 140 kilometrů. Oproti jiným značkám se navíc dá dobíjet výkonem až 50 kW. Vlastně se tedy dá přes týden reálně používat jako elektromobil a na víkendové cesty pak zapojíte do hry také spalovací část soustrojí.

Tiguan třetí generace již má české ceny. Startuje na úrovni 899 900 Kč s motorem 1,5 TSI a sto třiceti koňskými silami.