Nová generace Volkswagenu Passat teď vzniká bok po boku s čtvrtou verzí Škody Superb v Bratislavě. Většina zákazníků bude určitě ráda, že kromě verze s plug-in hybridním pohonem se tento model nadále nabízí s motory TDI, TSI a vyloučen není ani pohon všech kol 4Motion. Přinášíme první jízdní dojmy z francouzských silnic.

Nový Volkswagen Passat už bude pouze ve verzi kombi | Foto: Se svolením VW

Než začaly světu vládnout SUV, tak byl Volkswagen Passat vysněným vozem evropských rodin i řady manažerů. Také zaznamenával opravdu velká prodejní čísla.

Za pět desetiletí své existence jich sjelo z výrobních linek už přes 34 milionů. Nyní přichází na trh další generace, která již ale, na rozdíl od minulosti, nebude k mání s karosérií sedan. Devět z deseti kupujících tohoto vozu totiž v poslední době volili právě kombík.

Na to, jak vůz vypadá při jízdě i na vnitřní uspořádní nové generace se můžete podívat do naší komentované fotogalerie: 1/18 Zdroj: Se svolením VW Nový Passat má výbornou jízdní stabilitu 2/18 Zdroj: Se svolením VW Nemusíte se s ním rozhodně bát ani na náročné silnicie 3/18 Zdroj: Se svolením VW A dlouhá záď ukrývá opravdu velký kufr 4/18 Zdroj: Se svolením VW Verze R vypadá dramatičtěji 5/18 Zdroj: Se svolením VW Změny jsou i vzadu 6/18 Zdroj: Se svolením VW Interiér je digitální 7/18 Zdroj: Se svolením VW Nový centrální displej je ohromný 8/18 Zdroj: Se svolením VW Páka voliče převodovky bude už vždy na sloupku 9/18 Zdroj: Se svolením VW Díky tomu lze centrální konzolu využít jinak 10/18 Zdroj: Deník/Radek Pecák Sedačky umí teď také masírovat 11/18 Zdroj: Se svolením VW Kufr má pravidelný tvar 12/18 Zdroj: Se svolením VW Lze ho postupně zvětšovat 13/18 Zdroj: Se svolením VW Zadní světla procházejí celou zádí 14/18 Zdroj: Se svolením VW Přední můžou mít Matrix technologii 15/18 Zdroj: Deník/Radek Pecák Plug-in hybrid ujede na elektřinu teoreticky sto kilometrů 16/18 Zdroj: Deník/Radek Pecák Baterii lze dobíjet také u stojanů se stejnosměrným proudem 17/18 Zdroj: Deník/Radek Pecák Reálný dojezd na elektřinu bude kolem 80 kilometrů 18/18 Zdroj: Se svolením VW Nový Volkswagen Passat už bude pouze ve verzi kombi

Poprvé také zodpovědnost za konstruování Passatu nenesli inženýři z Wolfsburgu, ale z Mladé Boleslavi. Tamější centrum technického vývoje se totiž v rámci německého koncernu čím dál více specializuje na auta se spalovacími motory. A kombíky navíc ve Škodě vždy uměli.

Schopnosti nového typu podvozku dokumenuje (s nadsázkou) toto video:

Zdroj: Youtube

Využití vnitřního prostoru se i díky tomu v Passatu dostalo na kvalitativně vyšší úroveň. Například podle oficiálních měření narostl prostor pro nohy o pět centimetrů, nehledě na zvětšený kufr. Do něj (v úrovni do výše oken a při pětimístném uspořádání) lze teď naložit věci s objemem 690 litrů. To je o 40 více než v předcházející generaci. Navíc v něm jsou také ty vychytávky, které dříve mívaly jen vozy Škoda s tímto typem karosérie.

Nové vychytávky Volkswagenu Passat

Narostl rozvor, ještě více však celková délka vozu. Mezigeneračně o celých 14,4 centimetru a do pěti metrů už zbývá jen něco málo přes osm centimetrů.

Volkswagen Tiguan versus Škoda Kodiaq: Co mají teď společné a v čem jsou rozdíly

Design zůstává do značné míry věrný současnému směřování značky. Boční silueta je štíhlá. Panely karosérie oživují jen dva zřetelné prolisy. První z nich směřuje od předního nárazníku přes oblast klik (ty mají klasicky léty prověřený tvar) až k zadním světlům. Druhá zase směřuje od spodní části předního nárazníku nad prahy až po prolis v zadním nárazníkům.



Nahrává se anketa ...

Tlačítka uvnitř auta nehledejte

Jak přední světla, tak i ta zadní propojuje světelná linka. Nárazníky mají odlišné výplně v případě klasické verze a sportovní linie „R“. V tom druhém případě na nich ubylo klasické barvy laku a přibylo černě.

Interiér je řešený v podobném duchu jako v další letošní zásadní novince Volkswagenu, kterým je Tiguan (psali jsme o něm zde). Jen zde nenajdete podobné multifunkční tlačítko na středové konzole jako v případě výše zmíněného SUV. Prostě je vše třeba řešit dotykem na plochu obrovského centrálního displeje, případně se pokusit o komunikaci s hlasovou asistentkou Idou.

Nejžádanější Volkswagen vozí na oknech tygra a leguána: První jízda s Tiguanem

Standardem se už u vozů největší evropské automobilky stává umístění páky voliče převodovky na volant. Pochopitelně jde o samočinné ústrojí, manuál už do Passatu nedostanete.

Překvapivá nabídka motorizací

Až překvapivá je v novém Passatu nabídka motorizací. Kdo chce diesel, může si vybrat ze tří verzí (122, 150 a 193 koňských sil). V případě preference zážehového agregátu se začíná na výkonové hranici 150 koní (motor 1,5 TSI) a pokračuje dvoulitry přes 204 koní až po vrcholných 265.

Jak nejvýkonnější zážehový, tak i vznětový agregát se vždy pojí s pohonem všech kol. Plně elektrická varianta není, ale solidní čistě elektrický dojezd nabízí dvě varianty plug-in hybridu. Levnější bude mít výkon 204, dražší pak 272 koní.

Nové Volkswageny už znají svoje ceny. Passat i Tiguan se vejdou do milionu

Zde je třeba ještě dodat, že jde o novou generaci plug-in hybridního ústrojí, jehož součástí je nově zážehová přeplňovaná patnáctistovka, která může být poprvé vyladěna na výkon dokonce 177 koňských sil. Elektromotor pak má sám o sobě výkon 116 koní a je zabudován do šestistupňové převodovky DSG.

Sto kilometrů na elektřinu zvládne

Energii si bere z baterii s kapacitou 19,7 kWh, kterou lze nabíjet výkonem až 50 kW, což je u plug-in hybridů poměrně unikátní záležitost. Z domácí nástěnné nabíječky pak výkonem 11 kW.

Zatím jsem měl možnost s touto verzí ujet jen asi dvacet kilometrů. Poté palubní počítač ukazoval spotřebu 19,3 kWh na sto kilometrů. To tedy znamená, že pokoření stokilometrové vzdálenosti bez zapojení spalovacího motoru do hry a bez dobíjení je i v reálném provozu možné. Samozřejmě ale zejména v městském nebo příměstském provozu. Na dálnici nebo v členitém terénu to bude o pár desítek kilometrů méně.

Varianty nového Volkswagenu Passat:

Tlumiče v akci

Během testovacích jízd jsem se také zaměřil na praktické vyzkoušení vlastností nového adaptivního podvozku. Ten obsahuje nový typ tlumičů, které mají dva ventily a jsou řízeny elektronicky. Příslušné senzory sledují parametry zrychlování, zpomalování, změn směru jízdy a podobně. Pro každé kolo je tak okamžitě vypočítána ideální hodnota tlumení.

Menší zájem o auta u nás přetrvá i příští rok, soudí Jakub Šebesta z VW

Zřejmě více než na poměrně kvalitních francouzských vozovkách, po kterých jsem jezdil během mezinárodní jízdní novinářské prezentace, to budu moci posoudit při svižnější jízdě po českých okreskách s nevalným povrchem. I tak ale Passat působil (v závislosti na nastavení od komfortu až po sportovnost) buď jako příjemně plující rodinný koráb, nebo poměrně hbitý a akční vůz.

Vyšší bezpečnost a komfort u Passatu

Asi je trošku zbytečné dodávat, že nová generace Passatu dostala další sadu elektronických asistentů pro zvýšení bezpečnosti a komfortu. Mimo jiné vás bude upozorňovat na překročení místních rychlostních limitů. Parkovat lze pomocí aplikace dokonce i po vystoupení z vozu. Pokud v něm během tohoto manévru zůstanete, tak se bude nepochybně hodit kamerový systém zobrazující kompletní okolí auta.

Dacia Spring je nejlevnější elektromobil. Malý, jako dělaný do městské džungle

Při běžné jízdě se zase budete místo skrze volant „na budíky“ koukat na údaje promítané head-up displejem na čelní sklo. Únavy na dlouhé cestě vás pak můžou zbavit sedačky s funkcí masáže. Jak jsem okusil, pneumatické polštáře se umí poměrně důrazně zabořit do zad přední cestujících.

Při jízdě na silnici s poměrně ostrými zatáčkami jsem zase kvitoval poměrně strmé řízení, když od „dorazu“ k dorazu jen jen 2,1 otáčky.

Brzdy ve všech testovaných verzích (jezdil jsem kromě zmiňovaného plug-in hybridu) ještě v exemplářích s pohonem předních kol a motory 1,5 TSI a 2,0 TDI, pracovaly v souladu s tlakem nohy na pedál. Spokojenost by u vlastníků nového Passatu měla být také s hodnotami dlouhodobé spotřeby. Odhaduji, že u běžných dieselových motorů bude kolem pěti a u těch benzinových zhruba o litr vyšší.