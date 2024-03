Toyota C-HR minulé generace byla vlastně prvním velkosériovým modelem obří japonské automobilky, který přišel s odvážným designem. Druhá generace tohoto vozu je vzhledově ještě progresivnější. Navíc přidává množství špičkových technologií a poprvé se dá koupit také ve verzi plug-in hybrid, tedy s možností externího dobíjení vysokonapěťové baterie. První stovky kilometrů jsem mohl s tímto vozem ujet během mezinárodní novinářské prezentace v jižní Francii.

Auto jsme otestovali na krásných místech francouzského pobřeží | Foto: Se svolením Toyota

Stvoření středně velkého rodinného vozu s karosérií ve stylu kupé-SUV bylo před sedmi lety pro Toyotu trefou do středu terče. Nyní přišel čas již druhé generace, která nastoluje ještě odvážnější linie, hrany a křivky a současně přináší nové technologie a výbavu.

Na vnějšek vozu i jeho interiér se můžete podívat v naší komentované fotogalerii

Při mezinárodní jízdní prezentaci tohoto vozu jsem měl možnost v praxi otestovat nejdražší variantu tohoto vozu, který vždy využívá hybridní technologii pohonu. Buď se elektromotory kombinují se zážehovou osmnáctistovkou nebo s dvoulitrovým čtyřválcem. V případě verze s externě dobíjitelnou baterií (což je případ popisovaného vozu) je souhrnný výkon pohonných agregátů 223 koňských sil.

Video představující technologie plug-in hybridní verze nové Toyota C-HR můžete vidět zde:

Zdroj: Youtube

Všechny roztáčejí kola přední nápravy a umožňují zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině během 7,4 sekundy. Pokud je trakční baterie s kapacitou 13,6 kWh nabita, je možno ujet sto kilometrů v režimu WLTP s kombinovanou spotřebou 0,9 litru na sto kilometrů. Čistě na elektřinu se dá podle stejné metodiky ujet 66 kilometrů.

V praxi, jak jsem vyzkoušel v poměrně členitém terénu na pobřeží Středozemního moře, se při zapnutí hybridního módu na centrální konzole, pohybuje podíl plně elektrické jízdy kolem 75 procent v případě, že jste na trasu vyjeli s plna nabitou baterií. Ale i tehdy, když se na stejný výlet vydáte s vybitou baterií, pojedete s vypnutým spalovacím motorem na více než poiovině trasy.

Vodík auto nenadnáší, ale jízda tak působí: Test Toyoty Mirai

Líbilo se mi, že spalovací motor se k elektromotoru při jízdě připojuje velmi plynule, bez nežádoucího škubnutí nebo výrazně nepříjemného zvukového doprovodu. Také brzdý účinek odpovídá intenzitě sešlápnutí pedálu. To nebývá u hybridních vozů, které se samozřejmě snaží co nejvíce energie získat rekuperací do baterie a zapojovat tedy klasické brzdy do hry až co nejpozději, úplně obvyklé.

Přítomnost vysokoněťové baterie pod podlahou vozu se projevuje ve dvou směrech. Tím prvním je o sto osmdesát kilogramů vyšší hmotnost v porovnání s běžnou hybridní dvoulitrovou variantou. A tedy i poněkud menší ochota vozu stáčet se do ostrých zatáček ve vyšším tempu.

Tím druhým negativem je menší zavazadlový prostor. Jeho objem se zmenšil o více než padesát litrů na 310. To je na auto s délkou 436 centimetrů poměrně málo.

Alergici budou uvnitř spokojeni

Designéři si s Toyotou C-HR skutečně vyhráli. Již zvenku zaujme několik věcí. Například do povrchu karosérie zapuštěné kliky, označení modelu v pásu mezi zadními světly nebo členité přední světlomety.

Uvnitř jsou kvalitní materiály a výbava, kterou by mnozí očekávali až ve větších modelech. Například je řeč o head-up displeji, panoramatickém střešním okně s integrovaným filtrem pro tepelnou izolaci nebo ambientním osvětlení se 64 odstíny. To je navíc sladěné s klimatizační a topnou soustavou. Takže při nutnosti ochladit interiér se rozsvítí studené tóny a při jeho ohřívání naopak teplé.

Toyota představila nový Land Cruiser. Pořád má rám a pořádný diesel

Vzduch v kabině umí vyčistit technologie NanoeX, která dokonce rozptyluje maličkaté kapičky v proudu vzduchu, čímž přispívá k odstranění alergenů i potlačení pachů.

Kvitoval jsem s povděkem, že pro nastavování teploty klimatizace, zapínání vyhřívání sedaček nebo volantu jsou pod centrálním displejem k dispozici běžné fyzické ovladače.

Řidiči může pomáhat při řízení řada pomocníků. Například samočinné přibžďování před zatáčkou, kterou auto vidí díky kamerám nebo zamezení předjíždění jiných vozů nesprávným jízdním pruhem. Dá se to to ale vypnout.

Toyota již zveřejnila ceny této verze i dalších tří motorizací nové Toyoty C-HR. Zmíněný hybrid 1,8 se nyní prodává u českých dealerů značky od 859 000 Kč. Dvoulitrová verze s výkonem 198 přijde zákazníka nejméně na 989 900 Kč. Za verzi s pohonem všech kol a stále ještě bez možnosti externího dobíjení baterie se platí minimálně 1 049 900 Kč. A konečně - tato plug-in hybridní verze startuje na úrovní 1 199 900 Kč. Úplný ceník naleznete zde.