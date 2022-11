Volvo představilo velké elektrické SUV. Jak označení EX90 napovídá, jde o pokračovatele velmi oblíbeného modelu XC90. Jeho první generace se představila v roce 2002 a v prodeji vydržela téměř dva obvyklé životní cykly moderních aut - tedy třináct let.

Naopak druhá, v současnosti prodávaná verze, se odebere na odpočinek již po obvyklých sedmi letech.

Obě si, samozřejmě s podrobnými obrázky nového EX, můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Písmeno E na začátku označení napovídá, že jde o bateriový elektromobil. A baterie zabudovaná v útrobách je pořádná - má kapacitu 111 kWh. Využitelných pak je 107. To by mělo ve slabší verzi s výkonem 300 kW vystačit na dojezd 600 kilometrů. Varianta disponující celkovým výkonem 380 kW zvládne jen o cca 10 kilometrů méně. Z deseti na osmdesát procent by se baterie měla dát stejnosměrným proudem nabít za půl hodiny.

Navíc je možné, aby se energie z baterie zaparkovaného vozu využila jako zdroj energie například pro dům při výpadku proudu nebo pro nabíjení elektrokola či elektrického skútru nebo nářadí.

Maximální rychlost slabší i silnější verze činí 180 kilometrů v hodině. Ta méně výkonná varianta zvládne rozjezd nály na stovky za 5,9 sekundy, druhá je pak v této disciplíně o sekundu rychlejší.

Auto na délku měří 5037 milimetrů, široké je 1964 a vysoké 1744 milimetrů. Tudíž by v něm mělo být dostatek místa pro přepravu sedmi lidí. Zavazadlový prostor, pokud bude všech sedm sedadel ve vzpřímené poloze, má délku 38 centimetrů. Když postačí na přepravu lidí pět sedaček, tak půjde naložit předměty dlouhé až sto dvacet centimetrů. V případě sklopení i míst ve druhé řadě se do interiéru vejde třeba lednička nebo sjezdové lyže. Jestliže ovšem nebudou skokanské, protože ty měří více než připravených 190 centimetrů prostoru.

Ohlídá bezpečí posádky..

Poprvé se uprostřed střechy nad čelním sklem objevuje u této značky výstupek. Ten není designovým výstřelkem. Ukrývá totiž Lidar, což je vlastně skener využívající odrazu laserového paprsku k měření vzdálenosti různých předmětů od EX 90. Je to nutný předpoklad k možnosti autonomního řízení stupně tři. Lidar má mít dosah až 250 metrů a je schopen i v naprosté tmě rozpoznat potenciální nebezpečí. Například i nižké předměty ležící na vozovce jako je ztracené jízdní kolo nebo cihly a podobně.

Kromě tohoto zařízení bude nad bezpečností bdít osm kamer, šestnáct ultrazvukových senzorů a pět radarů.

Současně inženýři ve Volvou připravili sofistikovaný systém, který pomocí kamer sleduje řidiče, zda je za volantem v náležité formě. Prý umí rozpoznat i to, že je opilý, pod vlivem návykových látek nebo pouze unavený.

Interiér působí prostě. Dominantou je centrální, na výšku orientovaný displej. Před řidičem už je pak jen malý displej. Sedačky už budou pouze textilní nebo z recyklovaných a přírodních materiálů. Od kůže se totiž tato značka odvrátila.

Konstruktéři využili platformu, kterou poprvé dostal sesterský vůz Polestar 3. Díky tomu je možné mít také pod přední kapotou zavazadlový prostor.