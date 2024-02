Nový Renault 5 má elektrický pohon a držák na bagetu

Pořád se čeká na to správné auto, které zpřístupní elektromobilitu masám a přesune misky vah městských automobilů směrem k elektrifikaci. Svoje želízko do tohoto ohně teď přihazuje francouzský Renault a jde o želízko mimořádně stylové. Znovuobjevený model „5“, pomrkává do minulosti, přitom ale jede plnou parou vstříc budoucnosti.

Renault 5 E-Tech | Foto: Se svolením Renault