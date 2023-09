Aktuální třetí generace Renaultu Kangoo je na trhu od roku 2021 a jedná se o jeden z nejpopulárnějších vozů v kategorii, kterou Renault nazývá „ludospace“. Jde o MPV, postavená na platformě malých dodávkových vozů, zaměřená zejména na větší rodiny a aktivní životní styl. Nyní Renault představil i prodlouženou verzi Grand Kangoo.

Renault Grand Kangoo | Foto: Se svolením Renault

Už standardní Kangoo má ve druhé řadě tři samostatně posuvná, sklopná a vyjímatelná sedadla – jedná se tak o jedno z mála osobních aut, do kterých se vejdou tři dětské sedačky vedle sebe. Grand Kangoo ovšem přihazuje ještě další dvě sedadla do třetí řady. I ta jsou samostatně sklopná, posuvná, vybavená systémem Isofix a vyjímatelná, a Renault uvádí, že se do auta pohodlně posadí 7 dospělých osob – místo před koleny ve třetí řadě sedadel je vůbec největší v dané kategorii.

Důležitým prvkem praktičnosti je také fakt, že se veškerá přidaná délka karoserie projevila na šíři posuvných dveří. Ty mají nově 83 centimetrů – tedy o 18 centimetrů více než u klasického Kangoo, což výrazně usnadňuje nastupování na zadní sedadla třetí řady, ale třeba i usazování dětí do autosedaček.

Prostorné auto za rozumné peníze: malé osobní dodávky jsou tajným tipem rodin

Stejně jako u klasického Kangoo, nechybí u prodloužené verze celá řada odkládacích prostor, a to včetně těch pod podlážkami u druhé řady sedadel. Celkem obdivuhodný je také zavazadelník, který má i při „vztyčených“ sedadlech třetí řady stále 500 litrů. Když se pak zadní sedadla vyjmou a sedadlo spolujezdce se sklopí, vznikne až 3 750 litrů pro zavazadla a ložná plocha 3,11 metru. Samostatně sklopná sedadla ovšem nabízí velké množství konfigurací podle toho, kolik je zrovna nákladu a pasažérů. Standardně bude Grand Kangoo dodáváno s prosklenými, vzhůru vyklápěnými pátými dveřmi, ale lze si objednat i „dodávkové“ dvoukřídlé dveře, otevírané do stran.

Grand Kangoo se dostane na trh s dvojicí výbav. Zatímco základní výbava Equilibre směřuje především na firemní flotily, kde bude vůz sloužit na převoz osob, lépe vybavená a vzhledově hezčí verze Techno míří na rodiny, které potřebují sedm míst v autě využívat běžně, a ne jen mimořádně.

K mání jsou tři různé motorizace – dvě spalovací a jedna čistě elektrická. Tisková zpráva nejvíce rozvádí elektrickou variantu, v níž Grand Kangoo dostane elektromotor pohánějící přední kola, disponující výkonem 122 koní a točivým momentem 245 Nm. Baterie má využitelnou kapacitu 45 kWh, a slibuje tím pádem celkem slabý dojezd 265 kilometrů na nabití.

Pozor na školáky! Zopakujte si s nimi kvůli bezpečnosti dopravní pravidla

Reálně populárnější budou dva spalovací čtyřválce. K mání je benzínový motor 1.3 TCe o výkonu 130 koní s točivým momentem 240 Nm, vybavený buď manuální šestistupňovou nebo automatickou sedmistupňovou (dvouspojkové EDC) převodovkou. Druhou variantou je naftový motor 1.5 Blue dCi o výkonu 95 koní s točivým momentem 260 Nm, který bude v nabídce pouze se šestistupňovým manuálem.

Cena je zatím neznámá, bude však odhalena již brzy, protože objednávky na českém trhu startují ještě před koncem letošního roku. První vozy se pak k zákazníkům dostanou začátkem roku příštího.