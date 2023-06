Renault představuje Rafale – nové velké SUV

S modely Mégane, Arkana a Austral má Renault celkem slušně pokrytý segment C, tedy segment kompaktních vozů. V segmentu D však dosud figuroval jen s modelem Espace, tedy křížencem SUV a MPV. To se nyní změní. Na jaře příštího roku se do prodeje dostane úplná novinka, a sice Rafale, pojmenované po letounu Caudron Renault Rafale, který v roce 1934 dosáhl rekordní rychlosti 445 km/h.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Renault Rafale | Foto: Se svolením Renault