S troškou přehánění lze říct, že Lexus a RX jedno jsou. Střední rodinné SUV je totiž nejprodávanějším modelem této japonské luxusní značky. A platí to jak pro svět, tak kupodivu i pro Českou republiku. Nyní se začíná prodávat nová generace.

Auto jsem zatím zkoušel na pár desítkách kilometrů venkovských silnic | Foto: Radek Pecák

Už tři a půl miliónu exemplářů modelu RX prodala automobilka Lexus svým zákazníkům. Stalo se tak za pětadvacet let. Právě tak dlouhá doba totiž uplynula od představení první generace v roce 1998. Tehdy to bylo první luxusní SUV na světě.

Další generace z rok 2005 zase drží primát prvního SUV s hybridním pohonem. A tohoto typu pohonu se Lexus minimálně v Evropě drží dodnes. Právě přicházející verzi si zákazníci můžou koupit buď s motorizací 350h nebo 500h. V obou případech je zážehový čtyřválec se zdvihovým objemem válců dva a půl litru spojený s elektromotory. Ve verzi označené nižším číslem je kombinovaný výkon agregátů 250 koňských sil.

Nový Lexus RX je zvenčí i zevnitř vyobrazen v naší komentované fotogalerii.

To postačuje na zrychlení z nuly na sto během 7,9 sekundy. Spotřeba se pohybuje v závislosti na výbavě mezi 6,3 a 6,6 litry benzínu na sto kilometrů. Kolegové, kteří už s touto verzí jeli, se shodují, že není nereálné těchto hodnot dosáhnout v reálném provozu.

Varianta 500h je ale po technické stránce zajímavější. Jednak je v ní zážehový motor přeplňován turbodmychadlem, jednak i elektrický pohon je dimenzován na vyšší výkon (celkem má soustrojí 371 koní) a jednak je zde řidiči k dispozici namísto obvyklé bezestupňové převodovky eCVT k dispozici klasický šestistupňový měničový automat.

Lexus má novou generaci veleúspěšného RX. Dveře otevře až po kontrole provozu

Když k tomu připočtu ještě sériově dodávaný systém pro natáčení kol zadní nápravy a hodnotu zrychlení z nuly na sto již jen 6,2 sekundy, určitě bych se o tuto variantu dost zajímal. Přestože je samozřejmě nejdražší (začíná na úrovni 2 530 000 Kč), zatímco 350h na částce 1 611 000 Kč.

Hlavní přednosti: Konečně velký kufr a skvělý podvozek

Mezi nimi (stojí nejméně 2 079 000 Kč) je jediná verze, která umí jezdit také čistě na elektřinu. Pomáhá jí k tomu externě dobíjitelná baterie s kapacitou 18,1 kWh, která by měla podle technických údajů vystačit na ujetí 65 kilometrů. V praxi to bude tak kolem čtyřiceti, jak ukázala moje testovací jízda na silnicích kolem středočeských zámků Loučeň a Mcely. Přebíral jsem ale auto s baterií nabitou jen na poloviční kapacitu, takže je to opravdu velmi hrubý odhad.

Tato verze už dovoluje řidiči opravdu slušné tempo. Elektrických a benzinových koní je dohromady 309. Když jim plně popustíte uzdu, což pochopitelně znamená, že se i při nabité baterii zapojí spalovací motor, tak jste z klidu na stovce už za 6,5 sekundy. Bohužel mě vinou monotónně hlučného motoru spojeného s převodovkou eCVT sportovní jízda přestala brzy bavit. A je to škoda, protože podvozek je skvělý. Plavně se přenáší přes nerovnosti, dokáže rychle reagovat na pokyny od volantu a při brzdění je velmi stabilní. I kvůli technickému řešení, které zamezuje při prudším zpomalení zanořování přídě a při akceleraci zase jejímu nadzvedávání.

Nový Lexus NX už dokáže přetahovat zákazníky od německých prémiových značek

Kabina je velmi prostorná. Je zajímavé, že se jejím tvůrcům podařilo při zachování délky vozu zvětšit jak prostor pro zadní cestující, tak zavazadlový prostor. Ten má ve všech verzích objem 612 litrů, což je mezigenerační zvětšení skoro o 160 litrů. A to už je dost podstatné.

Výbava samozřejmě odpovídá vozům prémiových značek. Navíc se Lexus chlubí, že velkou část z toho, co německá prémiová konkurenc nabízí za příplatky, on už má v "základu".

Už i v tom nejlevnějším Lexusu RX tedy zákazníci tedy naleznou zadní parkovací kameru, vyhřívané přední sedačky, třízónovou klimatizaci nebo audiosystém s dvanácti reproduktory.

Na čtyři roky zdarma poskytované služby aplikace Lexus Connected navíc umožňují například na dálku spouštění klimatizace a topení.

Ve vyšších výbavách nebo za příplatek může být Lexus RX vybaven třeba prémiovým audiosystémem Mark Levinson s 21 reproduktory, masážními, vyhřívanými a ventilovanými sedačkami s potahem ze špičkové kůže, hlasováním ovládáním v češtině, head-up displejem, adaptivním odpružením, ambientním osvětlení s možností volby ze 64 barev a množstvím dalších věcí.