Značka Seat bude žít dále, ovšem více novinek pro zákazníky chystá Cupra

Během mnichovského veletrhu mobility se objevily informace, že dny již sedmdesát let existující automobilové značky Seat jsou sečteny. Zajímali jsme se tedy o to, jak to bude ve skutečnosti.

Cupra Tavascan přijede příští rok | Foto: Se svolením Cupra