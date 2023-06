Nejen profesionálům, ale také dobrodruhům a nadšencům je určen duchovní nástupce klasického Defenderu automobilky Land Rover. Zvládne nejnáročnější terén a nyní ho oficiálně koupíte i v Česku.

Foto: Ivo Trzaskalik

Slavnostní otevření showroomu Ineos Grenadier proběhlo minulý týden v Plzni - na adrese, kterou příznivci offroadu dobře znají. Oficiálním dovozcem a autorizovaným prodejcem je totiž „známá firma“ Dajbych 4x4.

„Cílem Grenadieru je zaplnit díru na trhu, která vznikla po ukončení výroby klasického Defenderu,“ uvedl značku Tomáš Petrů, marketingový manažer společnosti Dajbych 4x4. „Tato díra sice není příliš velká, pro zákazníky s potřebou pravověrných terénních aut však velmi zásadní.“

Segment klasických terénních vozidel trpí zejména přísnými emisními předpisy a v Evropě jeho zástupců neustále ubývá. Terénní vozy přitom k práci potřebuje velké množství firem a institucí z různých odvětví, ať už jde o energetiku, důlní průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesní hospodářství nebo složky IZS. Vynechat pak nelze ani cestovatele a dobrodruhy, pro něž je důležitá odolnost a co nejsnadnější opravitelnost svépomocí.

Na vývoji spolupracovali ti nejlepší

Nekompromisní pracant, který poskytne nejlepší terénní schopnosti, odolnost a užitkové vlastnosti ve své třídě, taková je ve zkratce filozofie auta, na jehož vzniku se podíleli nejzkušenější profesionálové z oboru. Vývoj a testování dostala na starosti rakouská firma Magna Steyr, která stojí za systémem 4matic automobilky Mercedes-Benz a dodnes ve své fabrice vyrábí třídu G.

Společnost Carraro, výrobce komponent například pro odolnou zemědělskou techniku, vyvinula tuhé nápravy, o motorizaci se starají naftové i benzinové přeplňované šestiválce BMW B57 a B58, upravené pro ještě vyšší točivý moment a zpracovávání méně kvalitního paliva. Osmistupňovou automatickou převodovku dodává osvědčená německá značka ZF, redukční převodovku americký Tremec. Výroba Grenadieru probíhá v německém Hambachu.

Příběh vzniku automobilky Ineos Automotive, jejímž zakladatelem je britský miliardář a šéf petrochemického gigantu Ineos Group Sir Jim Ratcliffe, má až románový nádech. Po ukončení výroby klasického Defenderu požádal Ratcliffe o licenci na jeho výrobu, zástupci Land Roveru však jeho žádost odmítli. Podnikatel se nenechal odradit, pustil se do vývoje vlastního vozu a pojmenoval ho po londýnské hospodě The Grenadier, v níž nápad vznikl.

Podívejte se, jak Grenadier otestoval pilot Formule 1 Lewis Hamilton společně se Sirem Jimem Ratcliffem:

Testovací jízdy v terénu

Podoba nového showroomu odpovídá duchu hesla značky „Built on Purpose“ a k vidění je zde několik variant Grenadieru, jejichž řady by měla v budoucnu rozšířit i verze pick-up. Zákazníkům je k dispozici i nedaleký off-road polygon, kde si mohou vyzkoušet vlastnosti vozu v terénu. „Grenadier do naší „stáje“ pasuje právě i tím, že si na nic nehraje,“ říká majitel Petr Dajbych.

„Reklamní materiály jsou jedna věc, ale možnost auto opravdu pořádně vyzkoušet je pro naše zákazníky zásadní. I třeba vzhledem k dalším úpravám. Proto je testovací trať vlastně naším druhým showroomem.“

Testovací jízdy, které byly součástí otevírací akce, ukázaly, že Grenadier, vybavený stálou čtyřkolkou a třemi uzávěrkami diferenciálů, si poradí s hlubokým blátem, prudkými svahy, výrazným křížením náprav i broděním. Na silnici přitom nabídne posádce nečekaný komfort, což z něj dělá kromě ultimátního pracovního stroje i běžně použitelné auto.

Aktuálně do Česka dorazily první vozy, a to nejen předváděcí, ale i zákaznické. Podle zástupců společnosti Dajbych 4x4 již byly objednány desítky kusů. Dodací lhůty jsou prozatím příznivé - právě teď objednané auto by měl zákazník obdržet do konce roku.