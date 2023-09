Odhalení velmi očekávaných modelů vždy předchází spousta poodhalujících fotek a informací ze strany automobilky. Konkrétně od Škody, která se chystá brzy představit hned dvojici zásadních modelů – Superb čtvrté generace a Kodiaq druhé generace – jsme se dozvěděli již mnoho detailů. Nyní se ale můžeme podívat na „odhalenou“ podobu nového největšího mladoboleslavského SUV – jsou tu totiž skici druhé generace Kodiaqu.

Skica Škody Kodiaq druhé generace | Foto: Se svolením Škoda

Je to jen pár dní co Škoda oznámila, že brány výrobních závodů opustily již tři miliony novodobých SUV modelů – tedy těch, které se počítají od prvního Yetiho. A je to právě Kodiaq první generace, který má v oněch třech milionech vozů největší zastoupení – konkrétně 841 900 kusů. To jen pro ilustraci, o jak důležitý model se pro Škodu jedná. Druhou generaci SUV, které sdílí techniku se Superbem, ale i s nedávno představenými Volkswageny Passat a Tiguan, si teď můžeme prohlédnout na designérských skicách.

Tyto skici představují vůz vždy v poněkud „dramatičtějším“ pojetí, než které následně vyjede na silnice. Kodiaq na snímcích výše má například až přehnaně velká kola, která působí proti karoserii disproporčně, a přehnaně zdůrazněné jsou také některé prolisy a křivky karoserie. Obecně vzato však ze skic můžeme získat celkem dobrý přehled o tom, jak asi bude nová generace Kodiaqu vypadat.

Skica Škody Kodiaq druhé generaceZdroj: Se svolením Škoda

Asi není příliš velkým překvapením, že design je spíše evoluční než revoluční. Přední partii zůstane široká mříž chladiče s výraznými vertikálními lamelami a zachovány budou i rozdělené světlomety, byť zdá se, že spodní část získá opticky na důležitosti. Vzadu se pak objeví nový design světel, a jedna ze skic ukazuje dokonce zadní lampy propojené horizontální linkou.

Uvnitř pak vůz nabídne vylepšenou techniku, ale i prostornější interiér s vylepšenou ergonomií. Jedním ze zásadních nových prvků budou třeba ovladače Smart Dials, které poslouží coby sdružené ovládání klimatizace a vyhřívání sedadel, hlasitosti nebo nastavení jízdních režimů. Konkrétně Smart Dials, spolu s novým rozhraním infotainmentu, Škoda odhalila, když nás nechala nahlédnout do interiérů připravovaných novinek. Kolega Radek Pecák se také mohl v zahraničí svézt se zamaskovaným prototypem.

Kodiaq i Superb přijedou na platformě MQB Evo a pod jejich kapotou se i nadále objeví spalovací čtyřválce 1.5 TSI, 2.0 TSI a 2.0 TDI, doplněné o dvouspojkové převodovky, případně i plug-in hybridy a pohon všech kol. Kompletní odhalení Kodiaqu a Superbu proběhne již brzy, reálně však nezbývá moc věcí, které by vozy ještě skrývaly.