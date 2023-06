Škoda už začala s poodhalováním chystané novinky, a sice druhé generace SUV Kodiaq. Tentokrát však nekoukáme na obligátní siluetu, část interiéru či světlomet. Škoda ukázala rovnou celou karoserii nového vozu – jen holou, osazenou pouze kapotou a dveřmi.

Poodhalení Škody Kodiaq | Foto: Se svolením Škoda Auto

Odhalení fotografií a krátkého videa navázala Škoda na informaci, že se nový Kodiaq již chystá do výroby. Zároveň zdůrazňuje, že příprava nového vozu na sériovou výrobu není jen tak, a to ani pokud se jedná o druhou generaci stávajícího modelu.

Stejně jako ten dosavadní, bude se i nový Kodiaq vyrábět v závodě Škody v Kvasinách. Aktuálně se zde vedle současného Kodiaqu vyrábí i Superb, jehož výroba se ale na začátku příštího roku přesune do slovenské Bratislavy. Škodě se tak v Kvasinách uvolní kapacita na 150 000 Kodiaqů a Karoqů ročně.

Podívejte se na první krátké video:

Příprava stávajících výrobních linek na novou generaci Kodiaqu si vyžádá investici 12 milionů euro (zhruba 283 milionů korun). Konkrétně Škoda investuje do integrace moderních technologií v oblasti manipulátorů, montáže podvozku, dopravníků a úpravy robotů pro nanášení lepidel. Tyto přípravy již probíhají, stejně jako výroba předsériových vozů, která však běží mimo hlavní linky. Jakmile se v roce 2024 výroba druhé generace Kodiaqu rozeběhne naplno, bude Kvasiny opouštět až 410 vozů každý den.

Z designu novinky toho zatím příliš nevyčtemeZdroj: Se svolením Škoda Auto

A co druhá generace Kodiaq přinese do nabídky populárního modelu? Na výběr bude široká paleta motorizací, zahrnující klasické benzinové a naftové motory, ale vůbec poprvé také plug-in hybrid a mild-hybrid. Velký krok kupředu je přislíben také v oblasti bezpečnosti, a to jak aktivní, tak pasivní, a samozřejmě technologické vyspělosti a praktičnosti.

První Kodiaq se představil v roce 2016 coby první sedmimístný model značky (sedmimístné provedení pochopitelně zůstane i do druhé generace), a dodnes se vyrobilo přes 800 000 vozů. Druhá generace se podobně jako nový Superb představí letos na podzim. Spuštění na trh pak proběhne začátkem příštího roku.