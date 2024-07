Přesně 899 900 Kč. Za tolik lze v současnosti koupit nejlevnější verzi elektromobilu Enyaq z produkce mladoboleslavské automobilky Škoda.

Na tak velký vůz to není i vzhledem k obsažené výbavě (například třízónová klimatizace, navigace, kola z lehké slitiny, adaptivní tempomat, bezklíčkové odemykání a startování, vyhřívání sedaček i volantu a tak dále) zase až tak přemrštěná cena, ale soukromí zákazníci si obvykle kupují přece jen o několik statisíců levnější auta.

Navíc v tomto případě se jedná o variantu s normovaným dojezdem nejvýše 375 kilometrů, protože má ve svých útrobách zabudovánu pouze padesátikilowatthodinovou baterii. Ta je nejmenší ze tří dodávaných verzí.

Proč je elektromobil dražší

I zodpovědní činitelé Škody Auto jsou si vědomi, že je zapotřebí nabídnout levnější elektromobily. Tohoto cíle nelze dosáhnout jinak než snižováním výrobních nákladů. V současné tvoří baterie téměř polovinu celkových výrobních nákladů na každý elektromobil.

Logicky nutnou vyšší cenovku elektrického auta nedávno v exkluzivním rozhovoru pro Deník vysvětloval František Drábek, který je mužem se zodpovědností za vývoj nových modelů Škody: „Všechny naše vozy musejí mít v sobě platformu, nápravy, řízení, brzdy, klimatizaci. To se nákladově třeba mezi Kodiaqem a Enyaqem moc neliší. Pak si vezměte sedačky, přístrojovou desku, skla, světlomety…. To je také přibližně za stejné peníze v obou případech. A pak je tu pohon. Elektrický motor v porovnání s menším spalovacím i s převodovkou také stojí podobně. Ale rozdíl je v té nádobě s energií. Nádrž pro spalovací motor stojí 90 euro. Ale baterie má cenovku o dva řády vyšší," uzavřel.

close info Zdroj: Se svolením Škoda Auto zoom_in Základní data o chystaném elektromobilu z Mladé Boleslavi

Je samozřejmě nesmysl dělat baterie s menší kapacitou. Byly by sice levnější, ale avizovaný dojezd je stále pro zákazníky velmi důležitým parametrem.

Jiné složení baterií, sdílení dílů…

Lepším řešením, které se podle dobře informovaných zdrojů Deníku již připravuje, je využití levnějšího typu baterií než jsou současně používané Li-on ve vozech koncernu Volkswagen s platformou MEB. Tím by, stejně jako v případě řady vozů značky Tesla, měly být baterie Li-Fe-Po. Tedy lithium-železo-fosfátové.

Mají sice horší energetickou hustotu, tudíž baterie se stejnou kapacitou jako ta nynější bude muset být větší, ale stojí méně. Především kvůli tomu, že v nich dochází k nahrazení drahých kovů jako je nikl, mangan či kobalt levným železem.

Druhým a neméně důležitým opatřením, které by následně mohlo vést k nižším cenovkám elektromobilů Škoda, je aplikace v podstatě množstevních slev a využití již vyvinutých a vyráběných dílů.

Elroq pod hranicí 800 tisíc

Typickým příkladem tohoto řešení je připravovaný Elroq. I když se možná budou lidé ve Škodě trochu zlobit, zjednodušeně lze říci, že je to pouze zkrácený Enyaq se změněnými povrchovými díly. To podstatné a nejdražší – tedy technika – je pro oba vozy shodná. A jelikož i v automobilovém světě i u dodavatelů displejů, ovládacích prvků či sedaček platí, že při větším objednaném množství dostanete lepší cenu, tak by se i toto mohlo podepsat na konečné sumě vyžadované od zákazníků.

Celkem určitě se tak vstupní cena Elroqu dostane pod hranici 800 000 Kč. A to už je skutečně na dohled k současné úrovni obdobně velkého spalovacího vozu Karoq. Ten v současnosti startuje na částce 715 900 Kč

Třetím faktorem, který sice přímo elektromobily nezlevní, ale přiblíží je na podobnou nebo dokonce shodnou úroveň s obdobně velkými a vybavenými spalovacími vozy, jsou nutná opatření kvůli zavádění nové emisní normy Euro 7. Ta prodraží zejména ta auta, která nadále jezdí díky spalování benzinu či nafty.