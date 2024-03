Kolik dáte za novou škodovku? Octavia už zná svoje ceny, v základu má čtyřválec

Je to pár týdnů, co Škoda odhalila facelift čtvrté generace modelu Octavia. Na trhu se mezitím stihla objevit limitovaná edice First Edition, teprve nyní ale mladoboleslavská automobilka zveřejňuje také kompletní ceníky a spouští konfigurátor na svých stránkách. A základní cena? Jelikož zatím chybí nejzákladnější provedení, dáte za Octavii ve výbavě Selection (nahrazuje starší Ambition) 629 900 korun.

Škoda Octavia. | Foto: Se svolením Škoda Auto