Automobilka Škoda odhalila v Dolních Břežanech u Prahy již čtvrtou generaci svého modelu Superb. Stejně jako dříve se i ona bude od příštího roku nabízet ve dvou karosářských variantách – kombi a liftback. Všechno podstatné ze starších verzí zůstalo zachováno a přidaly se i nové prvky a schopnosti.

Obě verze budou v prodeji od příštího roku | Foto: Se svolením Škoda Auto

Superb je skutečnou vlajkovou lodí automobilky Škoda. Novodobá verze (existoval i předválečný Superb) se začala nabízet od roku 2001. Pozoruhodné je, že každá nová generace se prodávala lépe než ta přecházející. Ten končící má na svém kontě již bezmála 850 000 vyrobených exemplářů.

Škoda bude nový Superb opět nabízet v obou karosářských verzích, tedy liftback a kombi.

Obě verze nové Škody Superb si již z mnoha úhlů můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Kombi přitom dostane i zcela nový plug-in hybridní pohon s možností čistě elektrického dojezdu více než sto kilometrů. Samozřejmě ale zákazník bude moci vybírat i z trojice zážehových motorů, jejichž výkonové spektrum začíná na úrovni 150 a končí na 265 koňských silách. Vždy jde o přeplňované čtyřválce. V nabídce zůstávají i dva turbodiesely, přičemž ty mají výkon buď 150 nebo 193 koňských sil.

Nejvýkonnější benzinovou i dieselovou verzi půjde objednat také s pohonem všech kol. Z nabídky už v této generaci zcela vymizí možnost propojení pohonných agregátů s manuální převodovkou. Standardem bude sedmistupňový automat DSG.

Design exteriéru je evolucí vzhledu současné generace, byť zejména u kombi je znát jistá spřízněnost s nejnovějším Volkswagenem Passat. Ten totiž vznikal společně se Superbem ve vývojovém areálu mladoboleslavské Škodovky.

Od Superbu III půjde ten nový rozlišit hlavně díky užším světlometům vpředu i vzadu. Změnila se také maska chladiče. Takzvaný gril je teď nižší. Drobným detailem je také logo umístěné nyní v prohlubni uprostřed kapoty. Naopak dříve bylo na vyvýšené části.

Výsledný tvar obou karosérií Superbu je do jisté míry ovlivněn také snahou o vylepšení aerodynamiky. Hodnota součinitele odporu vzduchu se u liftbacku vylepšila o deset a u kombi dokonce o patnáct procent.

Kufr je téměř bezedný

Nový Superb je o 43 milimetrů delší než předchůdce v případě lifbacku a o 40 v případě kombi. Logicky v souladu s tím narostl objem zavazadelníku. Do liftbacku půjde naložit 645 litrů nákladu, což je o dvacet více než dosud a do kombi 690. V tomto případě je nárůst objemu plných třicet litrů. Zadní cestující, kteří mají i podle mé osobní zkušenosti k dispozici opět velkorysý prostor, budou profitovat také z navýšení výšky karosérie.

Ještě zásadněji než exteriér se změnil interiér. Díky přesunutí voliče automatické převodovky z centrální konzole na sloupek volantu jsou teď k dispozici daleko větší odkládací prostory v interiéru. Do toho pod loketní opěrkou dokonce půjde uložit i menší notebook. Líbily se mi ve struktuře palubní desky ukryté ventilační výdechy vzduchu, řidiče potěší možnost využití head-up displeje.

Příjemným novým prvkem výbavy jsou masážní sedačky. Jejich levnější verze nabídne možnost osvěžení zádového svalstva třemi vzduchovými vaky, ta dražší jich má dokonce deset.

Samozřejmě, že sedačky můžou být také vyhřívané a ventilované. Ohřát povrch sedaček půjde i vzadu. Cestující na druhé řadě sedadel si budou moci nastavit vlastní požadovanou teplotu.

Infotainment, klimatizaci a další funkce vozu bude možné ovládat nejen dotykem na centrálním displeji, ale také pomocí otočných tří voličů. Ty navíc mají uprostřed samostatné třícentimetrové displeje.

Nový Superb by měl mít také lepší jízdní vlastnosti než ten stávající. Například i díky novému adaptivnímu podvozku DCC Plus. Disponuje tlumiči s dvěma nezávisle řízenými ventily pro oddělení odskokové a kompresní části odpružení. Dříve byl k dispozici pro obé pouze jediný ventil. Díky tomu je k dispozici širší rozsah tlumících charakteristik. Jízda pak má být vyrovnanější než dosud s menšími vertikálními výkyvy karosérie i vibracemi. Technici Škody tvrdí, že nejvíc poznat to bude při přejíždění dlažebních kostek na špatných českých okreskách.

Ceny zatím Škoda nesdělila. To hodlá učinit v příštích měsících.