Již čtvrtou generaci vlajkové lodi automobilky Škoda jsem mohl důkladně prozkoumat a zjistit také všechna podstatná technická data.

Nová Škoda Superb bude mít jen málo přímých konkurentů | Foto: se svolením Škoda Auto

Již přes půldruhého miliónu exemplářů vozu Škoda Superb si za devadesát let jeho existence koupili zákazníci po celém světě. Zdaleka největší podíl na tomto čísle (přes 800 tisíc kusů) ovšem má na svém kontě právě končící třetí novodobé generace.

Ta brzy uvolní místo té čtvrté. S verzí kombi jsem se mohl dokonce krátce projet na silnicích v podhůří Alp nedaleko Ženevy.

Na to, jak vypadá vůz, jehož detaily jsou zatím skryté pod maskovací fólií, se můžete podívat do komentované fotogalerie.

Kromě karosářské verzi kombi bude samozřejmě i tentokrát k dispozici varianta sedan. To je rozdíl oproti koncernové konkurenci v podobě Volkswagenu Passat, která už bude vznikat výhradně s karosérií kombi. Mimochodem, i za vývoj tohoto vozu byli tentokrát zodpovědní specialisté z technického vývoje značky Škoda.

Pro konzervativněji založené motoristy tu hned na začátku mám dobrou zprávu: Také nový Superb se stále bude řadit do rodiny vozů s klasickými typy pohonu, byť i sem se samozřejmě dostává elektrifikace.

Technicky nejkomplikovanější verzí bude plug-in hybridní varianta. Díky nové verzi tohoto pohonu, která využívá baterii s kapacitou 25,7 kWh (více než dvojnásobek v porovnání s tou dosud využívanou), bude možné čistě na elektřinu ujet více než stovku kilometrů.

Další fakta o novém Superbu jsou určitě také potěšující. Tak třeba díky prodloužení karosérie o čtyři centimetry (konkrétně je limuzína oproti Superbu III delší o 43 a kombi o 40 milimetrů) se opět zvětšovaly zavazadelníky. Do lifbacku půjde za zadní sedačky naložit náklad s objemem až 645 litrů, což je o dvacet více než nyní a kapacita kombíku se dokonce zvýšila o 30 litrů. K hranici 700 litrů jich teď už tedy chybí jen deset.

Zdroj: Se svolením Škoda Auto

O něco, jak jsem si ověřil na své sto šestaosmdesát centimetrů vysoké tělo, se také zvětšil prostor nad hlavou na zadních sedačkách. Stalo se tak díky strmějšímu sklonu zadního skla a tudíž delší střeše vozu. Ta je navíc u kombi o pět milimetrů výše nad úrovní terénu a u limuzíny dokonce o dvanáct těchto délkových jednotek. Vnitřní prostor není rozhodně menší přestože oficiální měření prozradilo, že vnější šířka auta se zmenšila o patnáct milimetrů.

Manuální řazení už k dispozici nebude

Na maskovaných exemplářích to tak nevyniká, ale měl jsem možnost krátce vidět i plně odhalený Superb Combi čtvrté generace. Na něm bylo patrné, že maska chladiče se opět o něco rozšířila a světlomety zúžily. To platí jak o předních, tak o zadních. Klasická samostatná mlhová světla už na přídi nehledejte. Jsou zakomponovaná do hlavního světla.

Snímky v naší fotogalerii neobsahují ani jediný pohled do interiéru. Přesto jsem si ho již mohl prohlédnout. Hlavní změnou je přepracovaná centrální konzola, na které již nebude páka pro ovládání převodovky. Manuál se už vinou minimálního zájmu o něj u nového Superbu nebude nabízet vůbec a ovladač automatického sedmistupňového ústrojí DSG se nachází na sloupku volantu.

Stejně jako v připravovaném novém Kodiaqu bude také v Superbu nový ovládací panel klimatizace a dalších komfortních funkcí vozu. Tři velké otočné ovladače mají uprostřed malé displeje. Dva krajní slouží zejména k nastavování klimatizace. Prostředním lze měnit hlasitost audia, přepínat mezi jízdními režimy, zoomovat mapu navigace nebo zesilovat a zeslabovat proud vzduchu z ventilačních otvorů. Zároveň lze stlačením tohoto ovladače vybrat jednu z možných čtyř různých funkcí.

Další novinkou v Superbu se stane možnost získání plnohodnotného head-up displeje a nepochybně příjemný je také elektrický posuv rolety v zavazadlovém prostoru. To už jsem zabrousil do sféry simply clever prvků, tedy chytrých řešení usnadňujících pobyt na palubě řidiči i dalším osobám. Mezi ně se dále řadí třeba držák tabletu integrovaný do zadní středové loketní opěrky, nebo dvojitá kapsa na zadní straně opěradel předních sedaček. Parkování určitě usnadní panoramatický kamerový systém, který se skládá ze čtyř kamer snímajících celé okolí vozidla. Obraz se pak bude zobrazovat na centrální obrazovce, jejíž úhlopříčka může být bezmála třináct palců.

Čtyřkolka jak u benzinové, tak i dieselové verze

Nabídka motorizací nebude rozhodně chudá. O plug-in hybridu již byla řeč. Kromě něho si zájemce bude moci vybírat jak ze zážehových, tak i vznětových čtyřválců. Pohon všech kol se bude spojovat s nejvýkonnějšími agregáty (jak s těmi, které spalují naftu, tak i těmi lačnícími po benzínu). U zbývajících se samozřejmě točivý moment bude přenášet pouze na přední nápravu.

Základní verze dostane pod kapotu mildhybridní přeplňovanou zážehovou patnáctistovku, která má výkon 150 koňských sil. Dvoulitrový benziňák má v levnější verzi výkon 204 koní a v té silnější (se čtyřkolkou) už 265.

Naftové motory jsou samozřejmě opět čtyřválcové a mají zdvihový objem dva litry. Slabší verze poskytne řidiči k využití sto padesát koňských sil, silnější 193.

Plug-in hybrid, který kombinuje elektromotor opět se zážehovým motorem 1,5 TSI, má souhrnný výkon 204 koňských sil. Jeho vysokonapěťovou baterii půjde nabíjet mnohem rychleji než dříve. Střídavým proudem výkonem 11 kW a stejnosměrným (to je vůbec poprvé) dokonce 50 kW.

Nový Superb bude nepochybně opět cílit na získání pěti hvězdiček od nezávislé organizace EuroNCAP hodnotící bezpečnost jednotlivých vozů. V případě nehody může pasažéry ochránit až deset airbagů, mezi nimiž je nově také středový zabraňující srážce hlav osob sedících na předních sedačkách po bočním nárazu.

Z boku vynikne dlouhá střechaZdroj: se svolením Škoda Auto

Mezi nové bezpečnostní asistenty patří asistence pro průjezd křižovatkou nebo asistent pro odbočování. Jejich rolí je včas upozornit řidiče na vozidla, které mu kříží cestu. Asistent pro nouzové brzdění tentokrát umí také rozeznat cyklisty.

Praktická zkouška za volantem byla poměrně krátká. Vlastně jsem jen 15 minut řídil variantu s benzinovou patnáctistovkou a další čtvrthodinu vůz poháněný nejslabší verzí naftového dvoulitru.

Každopádně bylo cítit v porovnání s předchůdcem lepší odhlučnění pohonného agregátu a plavnější nastavení podvozku. Zejména v počátku výroby se Superby třetí generace vyznačovaly houpáním na nerovnostech, v tomto případě je odpružení daleko příjemněji připraveno pro potřeby řidiče i komfort jeho spolucestujících. Adaptivní tlumiče bude nyní možné nastavit až v patnácti jednotlivých krocích, dosud byly k dispozici pouze tři. Rozdíl mezi jednotlivými nastaveními jsem si ale vyzkoušet nemohl, technici vůz „uzamkli“ v režimu Normal. Ten by ale měl být pro cestování po Česku tím pravým ořechovým.

Stejně jako v Kodiaqu i v Superbu se škodováckým inženýrům (alespoň podle této první krátké zkušenosti) podařilo vychytat typické neduhy dvouspojkové převodovky DSG. Tedy místy překotné změny převodových stupňů doprovázené cukáním. Zde už řazení probíhalo skoro tak hladce jako u modelů vybavených klasickou měničovou automatickou převodovkou.

Více se samozřejmě o jízdních vlastnostech a třeba také o spotřebě dozvíme při klasické novinářské jízdní prezentaci, která se uskuteční začátkem příštího roku. Ke statickému odhalení vozu dojde v listopadu. V té době se také v bratislavské továrně Volkswagenu začne montovat nový Superb kombi, náběh produkce limuzíny je plánován na první čtvrtletí příštího roku. Zákazníci se prvních objednaných kusů dočkají ve druhém čtvrtletí příštího roku. Postupně pak budou nabíhat další stupně výbav a deriváty. Například se Sportline se počítá až koncem příštího roku.