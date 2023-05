Na podzim letošního roku budou představeny nové generace největších mladoboleslavských modelů – Superbu a Kodiaqu. Škoda tedy pomalu začíná „zahřívat obecenstvo“, a to z ledového prostředí za polárním kruhem. Právě tady testovací prototypy absolvovaly řadu zkoušek, které prověřují odolnost i vlastnosti.

Nové Škody Superb a Kodiaq při zimním testování | Foto: Se svolením Škoda

Testování v extrémních podmínkách je standardní součástí vývoje prakticky všech automobilek. Na jedné straně se nové vozy testují v létě v extrémních vedrech v pouštích okolo rovníku, na druhé straně právě i v oblastech za polárním kruhem, kde v zimě klesá teplota velmi hluboko pod bod mrazu. Druhá generace Kodiaqu a čtvrtá generace Superbu se nyní ukazují na vůbec prvních fotografiích, poskytnutých automobilkou. Oba modely jsou sice kompletně zahaleny maskovací fólií, ale lze si udělat alespoň základní obrázek o jejich vzhledu.

K dispozici je také krátké oficiální video z testování



V teplotách dosahujících mínus třiceti stupňů Škoda ve vozech testuje funkčnost všech mechanických i elektronických prvků. Motory musí bez problému startovat, všechna elektronická výbava musí plnit svoje funkce, a to včetně dotykového displeje infotainmentu, klesne-li uvnitř vozu teplota pod nulu. S tím souvisí i dostatečný výkon topení a rozmrazování oken nebo vyhřívání všeho možného. Zkouší se třeba i to, zda jdou bez problému otevřít všechny dveře, kapota nebo víčko palivové nádrže, potažmo dobíjení u plug-in hybridů. Zároveň se testuje, zda do prostoru pro chlazení a sání nevniká sníh, a celkově jak si vozy poradí s vrstvou sněhu či ledu.

Při jízdních zkouškách testovací jezdci testují asistenční systémy, chování vozu v extrémních zimních podmínkách, ale i odolnost podvozku nebo nárazníků při kontaktu se sněhovými závějemi. Celkově najedou vozy během nejrůznějších testovacích cyklů desetitisíce kilometrů.

Svoje světové premiéry budou mít Superb i Kodiaq na podzim letošního roku, konkrétní datum zatím nebylo určeno. Lze očekávat, že jak se přiblíží čas premiéry, bude očekávané mladoboleslavské novinky vidět čím dál víc.