Nový Volkswagen Passat se představil na konci srpna, Škoda Superb potom na začátku listopadu. Oba vozy k sobě přitom mají mnohem blíž než dosud – nové generace jsou přímými sourozenci a sdílí dokonce i výrobní linku ve slovenské Bratislavě. Jak si ovšem stojí v přímém cenovém porovnání? Na stole máme oba čerstvě vydané ceníky novinek a jdeme srovnávat.

Volkswagen Passat a Škoda Superb | Foto: Se svolením Volkswagen a Škoda

Ještě než začneme, je potřeba říci, že ceníky obou modelů jsou v tuto chvíli do jisté míry „osekané“ a mnoho možností, zejména po stránce motorizací, do nich teprve přibyde. Škoda třeba v tuto chvíli spustila prodeje Superbu pouze jako kombíku, a navíc pouze s jedním motorem, kterým je 2.0 TDI 110 kW. To ale pro naše účely naprosto dostačuje, protože sourozenecký Passat jde do prodeje už jen jako kombík (Superbu ještě přibyde verze liftback), a ačkoliv má v tuto chvíli v ceníku dva motory, 2.0 TDI 110 kW mezi nimi nechybí. Navíc jde u modelů této třídy běžně o jednu z nejprodávanějších motorizací.

První cena a co za ní dostaneme?

Volkswagen Passat má startovací cenu nastavenou na 999 900 korun. Za tuto částku jde ovšem o nejnižší výbavu s motorem 1.5 TSI. Abychom srovnali „startovací čáru“, jdeme po výbavě Business v kombinaci s motorem 2.0 TDI za 1 175 900 korun. Motor je spárován se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG a pohonem předních kol, tedy stejně jako u Superbu.

Superby v Bratislavě povozí na lanovce. Passat má ve výrobě náskok

U Superbu je to o něco jednodušší, protože ceník variant aktuálně obsahuje přesně dvě položky. Motor je vždy 2.0 TDI 110 kW, liší se pouze výbava. Levnější Selection vyjde na 1 035 000 korun.

V základu tedy Superb vyjde o nezanedbatelných 140 900 korun levněji, ale jak je na tom srovnání samotné výbavy? Nejprve významné prvky, které u obou aut dostanete stejné:

parkovací senzory a parkovací kamera

přední sedadla s masážní funkcí a vyhříváním

třízónová automatická klimatizace

LED světlomety s asistentem dálkových světem

digitální přístrojová deska s 10“ displejem

infotainment s dotykovým displejem, 8 reproduktory a bezdrátovým Apple Carplay a Android Auto

ambientní osvětlení interiéru

bezdrátové nabíjení telefonu a USB-C konektory

bezklíčový přístup a startování

multifunkční volant

front assist (asistent proti čelnímu nárazu), udržování v dopravním pruhu, čtení dopravních značek, hlídání mrtvého úhlu

Škoda Superb má navíc tuto výbavu:

17“ litá kola (Passat pouze 16“)

Volkswagen Passat má navíc tuto výbavu:

adaptivní tempomat s funkcí popojíždění v koloně

displej infotainmentu s úhlopříčkou 12,9“ (Superb pouze 10“)

integrovaná navigace

park assist pro měření parkovacího místa

vyhřívaný volant

dojezdové rezervní kolo (Superb má pouze opravnou sadu)

Příplatkové prvky

Další rozdíly mezi auty jsou veskrze drobnosti, které ale hovoří spíše ve prospěch Škody. Ta má totiž ve výbavě mnoho Simply Clever prvků, z nichž lze zmínit třeba kapsy na telefon na zadních sedadlech, deštník ve dveřích řidiče, škrabku na led ve víčku nádrže nebo cargo elementy v zavazadlovém prostoru.

I když z porovnání výbav vychází Passat o něco lépe, Superb ho může snadno dohnat. Aby český kombík srovnal výbavu s německým protějškem, stačí mu do výbavy přihodit pakety Asistovaná jízda 1.5+ za 16 000 korun, Klima paket za 15 000 korun (kde vedle vyhřívaného volantu dostanete i vyhřívané čelní sklo a zadní sedadla), Infotainment Navi 13“ s větším displejem za 25 000 korun a rezervní kolo za 4 900 korun. Výbavy jsou v tu chvíli prakticky srovnané a Superb je i navzdory příplatkům stále o 80 000 korun levnější.

Jsou ale i příplatkové prvky, ve kterých je Superb dražší. Pokud se rozhodnete pro kožená sedadla, lze je u Škody zakoupit pouze jako ergonomická elektricky nastavitelná sedadla s ventilací a lepší masážní funkcí, doplněná o ambientní osvětlení s RGB (libovolně nastavitelná barva osvětlení). Celý tento balíček vyjde na 110 000 korun. Oproti tomu u Passatu si lze připlatit jen samostatná ergoActive sedadla s koženými potahy za 54 800 korun. O něco dražší je taky panoramatické střešní okno za 40 000, které u Passatu stojí jen 33 400 korun. A abychom byli kompletní, tak o pár stokorun vyjde dráž i paleta příplatkových laků – u Superbu připlatíte 19 000 korun, u Passatu 18 300.

Auto v plné výbavě

Co když ale budeme porovnávat nejvyšší výbavy? Bereme v potaz stále stejný motor, ale jdeme po co nejvíce komfortních prvcích. To u Superbu znamená volbu výbavy Laurin & Klement za 1 235 000 korun, u Passatu výbavu Elegance za 1 222 900 korun. Záměrně jsme u Passatu nezvolili výbavu R-Line, která má stejné komfortní prvky jako Elegance, ale připlácí se za design.

I když je tady Superb o něco dražší, má za svou cenu některé prvky výbavy navíc. Jmenovitě jsou to:

18“ kola (Passat má 17“)

kožená sedadla

14 reproduktorů

panoramatický parkovací systém s automatickým parkováním

vyhřívaná sedadla vzadu a vyhřívané čelní sklo

head-up displej

progresivní řízení

Co se potom stane, když v konfigurátorech zvolíme plně vybavená auta s příplatkovými laky (vynecháme perleťovou bílou u Passatu), na 19“ kolech, s koženými interiéry, panoramatickými okny, nezávislým topením, tažným zařízením, nejlepšími možnými podvozky (bez sportovních paketů), infotainmenty, audiosystémy a jízdními asistenty?

Oba modely se v tu chvíli výbavově prakticky srovnají, ovšem rozdíl v ceně je podobný jako na začátku. Plně vybavený Superb vyjde na 1 386 700 korun, Passat na 1 511 200 korun. Rozdíl je tedy 124 500 korun ve prospěch Superbu. Sami si můžete vyzkoušet konfigurátor nebo stáhnout ceník Superbu zde, Passatu potom zde.